O tânără de 18 ani s-a ascuns într-o secție de Poliție de teamă să nu fie ucisă de un cunoscut artist: “Sunt cel mai mare trapper din România. Pun 10.000 pe capul tău”

De: Keva Iosif 03/03/2026 | 22:15
Un celebru trapper din Cluj a fost pus la pământ de un polițist chiar în fața secției, după un scandal pornit de la amenințări grave la adresa fostei iubite. Lovitura a fost atât de puternică, încât a intervenit ambulanța. Răsturnare de situație după acest episod șocant: agentul a fost condamnat la închisoare după ce l-a lovit, deși artistul l-a amenințat cu moartea de mai multe ori. 

Totul a început după ce o tânără de doar 18 ani a cerut ajutorul autorităților, spunând că se teme pentru viața ei. Potrivit declarațiilor din dosar, fata susținea că fostul iubit o urmărea și o amenința cu moartea.

Situația ar fi fost atât de tensionată încât, potrivit apărării polițistului, adolescenta „s-a refugiat la propriu în secția de poliție”, după ce anterior mersese la o altă secție unde nu s-ar fi luat măsuri.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și l-au chemat la audieri chiar pe… Michael Emeka Rosenfeld, cunoscut drept MOBTRAP, un trapper de 23 de ani, originar din Nigeria.

Mobtrap a fost bătut de un polițist

„Vă omor, vă dau foc la mașini” — scandalul a degenerat în secție

Conform declarațiilor din dosar, atmosfera a devenit rapid explozivă.

Avocatul polițistului susține că artistul ar fi avut o atitudine agresivă fizic și verbal încă din interiorul secției. Când agentul i-ar fi cerut să se calmeze, trapperul ar fi replicat: „De ce m-ați adus aici? Pentru că eu sunt cel mai mare trapper din România?”.

Urmează o avalanșă de injurii și amenințări, consemnate inclusiv în declarațiile martorilor: „Vă dau foc, vă omor, vă dau foc la mașini, mă … pe poliția română și pe voi.” Chiar și așa, polițistul ar fi încercat inițial să-l liniștească…până să-l lovească.

Ulterior, agentul a fost cercetat pentru purtare abuzivă, iar instanța a stabilit însă că au existat două reprize de bătaie: una în interiorul secției și alta în exterior.

După ce a fost scos afară, trapperul ar fi continuat amenințările: „Te omor… pun 10.000 pe capul tău”.

Martorii și imaginile video ar confirma că, în acel moment, polițistul și-a pierdut cumpătul și l-a lovit. Impactul a fost atât de puternic încât artistul a căzut la pământ, fiind necesară intervenția ambulanței.

Judecătorii au explicat clar unde s-a tras linia dintre reacție și infracțiune:

„Dacă în ceea ce privește prima lovitură se poate explica o anumită stare de emoție generată de injuriile adresate inculpatului (…) la al doilea episod inculpatul trebuia să conștientizeze și să își tempereze comportamentul.”

Magistrații au concluzionat că al doilea act agresiv nu mai putea fi justificat de tensiunea momentului.

Amenințările au continuat… într-o melodie

Scandalul nu s-a oprit acolo. După incident, trapperul ar fi lansat o piesă în care a reluat aproape identic amenințările adresate polițistului, printre care și: „Pe polițistul de la secția 4, care m-a bătut, îl omor, pun 10.000 pe capul lui.”

Avocatul agentului a insistat că acesta a acționat sub o presiune extremă: „Inculpatul nu este un robot, are familie și doi copii minori. Amenințările nu l-au vizat doar pe el, ci și familia.”

Apărarea a mai susținut că trapperul nu era „un simplu cetățean”, ci ”o persoană cu antecedente, condamnată anterior pentru tâlhărie și trafic de droguri, cunoscută pentru comportament violent”.

Verdictul final: condamnare la închisoare!

După ani de procese și apeluri, instanța a pronunțat recent verdictul definitiv.

Polițistul a fost condamnat pentru purtare abuzivă la 1 an și 9 luni de închisoare, cu suspendarea executării pe un termen de supraveghere de 3 ani.

Agentul nu va merge după gratii, însă va fi monitorizat de Serviciul de Probațiune și va trebui să presteze 100 de zile de muncă în folosul comunității.

