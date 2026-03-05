Acasă » Bancuri » BANC | „Medicii mi-au spus că am fost agresat de o femeie”

BANC | „Medicii mi-au spus că am fost agresat de o femeie”

De: Andreea Stăncescu 05/03/2026 | 20:00
BANC | Medicii mi-au spus că am fost agresat de o femeie
Cele mai haioase bancuri

Bancurile fac parte din viața de zi cu zi și sunt una dintre cele mai simple modalități de a aduce zâmbetul pe buze, fără niciun efort. În rândurile de mai jos am adunat câteva glume care îți vor face seara mai bună.

Când m-am trezit eram la spital, medicii mi-au spus că am fost agresat de o femeie.

Atunci mi-am adus aminte: eram in lift si mã uitam cu coada ochiului la sânii unei doamne când deodată mi-a zis:

– Apasã pe unu, te rog!

Alte bancuri amuzante

Un ardelean în Italia:
– Dați-mi și mie un espresso.
Chelnerul îi aduce un espresso ristretto, mic de 15 mililitri.
Ia ardeleanu cănița, o miroase, ș-o bea dintr-o sorbire. După care plescăie, și-i zice chelnerului:
– Îi bună, de asta vreau.

O maimuţă intră într-un bar şi comandă o bere. Ospătarul, foarte mirat, desface o bere şi o serveşte. Maimuţa bea berea, după care cere nota.
Ospătarul, şi mai mirat, îi spune:
– 100 de lei!
Maimuţa scoate 100 de lei, îi pune pe masă şi dă să plece. Ospătarul, de-a dreptul stupefiat, zice:
– Nu te supăra, dar e prima oară când văd o maimuţă la noi în bar!
Maimuţa răspunde supărată:
– La preţurile astea, nici nu-i de mirare!

Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
– Sunt medic veterinar.
– Woooow, super, vreau să îmi iau un cățel, dar cum nu stau pe acasă, nu prea am timp să mă ocup de el.. Vreau unul mic, să mănânce puțin, spre deloc, că e scumpă mâncarea de căței, deci ce cățel îmi recomanzi?
– Un cățel de usturoi.

– Maestre, de ce nu am și eu succes în viață?
– Ai privit apusul soarelui în munți?
– Da, maestre!
– Ai văzut zborul lin al vulturilor deasupra piscurilor?
– Da, maestre!
– Ai contemplat luna într-o noapte senină?
– Da, maestre!
– Păi, vezi, îți pierzi timpul cu nimicuri de astea în loc să pui osu’ la treabă!!

CITEŞTE ŞI: BANC | Blind-date cu Bulă

BANCUL ZILEI | Proprietăreasa și tânăra sa chiriașă

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Proprietăreasa și tânăra sa chiriașă
Bancuri
BANCUL ZILEI | Proprietăreasa și tânăra sa chiriașă
BANC | Blind-date cu Bulă
Bancuri
BANC | Blind-date cu Bulă
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile...
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Cum s-a văzut finala Eurosivion România din public. Momentele care nu au fost la televizor
Adevarul
Cum s-a văzut finala Eurosivion România din public. Momentele care nu au fost...
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
Digi24
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat...
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi....
Parteneri
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Click.ro
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1...
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi 24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o...
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi...
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
go4it.ro
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
E oficial: a semnat cu alt trust! După ce a fost scoasă de pe post de PRO TV, vedeta de La Măruță ...
E oficial: a semnat cu alt trust! După ce a fost scoasă de pe post de PRO TV, vedeta de La Măruță are emisiune nouă
Monica Odagiu, primele declarații după ce a pierdut Eurovision România 2026: „Nu știu ce vor ...
Monica Odagiu, primele declarații după ce a pierdut Eurovision România 2026: „Nu știu ce vor ăștia”
Orașul din România care a redus impozitele cu 50% în 2026. Cine va plăti mai puțin
Orașul din România care a redus impozitele cu 50% în 2026. Cine va plăti mai puțin
Când va fi înmormântat Dănuț, băiatul de 14 ani care a murit după ce i s-a făcut rău la școală. ...
Când va fi înmormântat Dănuț, băiatul de 14 ani care a murit după ce i s-a făcut rău la școală. Familia are nevoie de donații
Românii care pot primi 27.000 de lei de la stat. Cine se încadrează
Românii care pot primi 27.000 de lei de la stat. Cine se încadrează
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 martie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 martie, de la ora 15.00
Vezi toate știrile
×