BANC | „Medicii mi-au spus că am fost agresat de o femeie”

Bancurile fac parte din viața de zi cu zi și sunt una dintre cele mai simple modalități de a aduce zâmbetul pe buze, fără niciun efort. În rândurile de mai jos am adunat câteva glume care îți vor face seara mai bună.
Când m-am trezit eram la spital, medicii mi-au spus că am fost agresat de o femeie.
Atunci mi-am adus aminte: eram in lift si mã uitam cu coada ochiului la sânii unei doamne când deodată mi-a zis:
– Apasã pe unu, te rog!
Un ardelean în Italia:
– Dați-mi și mie un espresso.
Chelnerul îi aduce un espresso ristretto, mic de 15 mililitri.
Ia ardeleanu cănița, o miroase, ș-o bea dintr-o sorbire. După care plescăie, și-i zice chelnerului:
– Îi bună, de asta vreau.
O maimuţă intră într-un bar şi comandă o bere. Ospătarul, foarte mirat, desface o bere şi o serveşte. Maimuţa bea berea, după care cere nota.
Ospătarul, şi mai mirat, îi spune:
– 100 de lei!
Maimuţa scoate 100 de lei, îi pune pe masă şi dă să plece. Ospătarul, de-a dreptul stupefiat, zice:
– Nu te supăra, dar e prima oară când văd o maimuţă la noi în bar!
Maimuţa răspunde supărată:
– La preţurile astea, nici nu-i de mirare!
Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
– Sunt medic veterinar.
– Woooow, super, vreau să îmi iau un cățel, dar cum nu stau pe acasă, nu prea am timp să mă ocup de el.. Vreau unul mic, să mănânce puțin, spre deloc, că e scumpă mâncarea de căței, deci ce cățel îmi recomanzi?
– Un cățel de usturoi.
– Maestre, de ce nu am și eu succes în viață?
– Ai privit apusul soarelui în munți?
– Da, maestre!
– Ai văzut zborul lin al vulturilor deasupra piscurilor?
– Da, maestre!
– Ai contemplat luna într-o noapte senină?
– Da, maestre!
– Păi, vezi, îți pierzi timpul cu nimicuri de astea în loc să pui osu’ la treabă!!
