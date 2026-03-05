BANC | „Medicii mi-au spus că am fost agresat de o femeie”

Bancurile fac parte din viața de zi cu zi și sunt una dintre cele mai simple modalități de a aduce zâmbetul pe buze, fără niciun efort. În rândurile de mai jos am adunat câteva glume care îți vor face seara mai bună.

Când m-am trezit eram la spital, medicii mi-au spus că am fost agresat de o femeie.

Atunci mi-am adus aminte: eram in lift si mã uitam cu coada ochiului la sânii unei doamne când deodată mi-a zis:

– Apasã pe unu, te rog!

Alte bancuri amuzante

Un ardelean în Italia:

– Dați-mi și mie un espresso.

Chelnerul îi aduce un espresso ristretto, mic de 15 mililitri.

Ia ardeleanu cănița, o miroase, ș-o bea dintr-o sorbire. După care plescăie, și-i zice chelnerului:

– Îi bună, de asta vreau.

O maimuţă intră într-un bar şi comandă o bere. Ospătarul, foarte mirat, desface o bere şi o serveşte. Maimuţa bea berea, după care cere nota.

Ospătarul, şi mai mirat, îi spune:

– 100 de lei!

Maimuţa scoate 100 de lei, îi pune pe masă şi dă să plece. Ospătarul, de-a dreptul stupefiat, zice:

– Nu te supăra, dar e prima oară când văd o maimuţă la noi în bar!

Maimuţa răspunde supărată:

– La preţurile astea, nici nu-i de mirare!

Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?

– Sunt medic veterinar.

– Woooow, super, vreau să îmi iau un cățel, dar cum nu stau pe acasă, nu prea am timp să mă ocup de el.. Vreau unul mic, să mănânce puțin, spre deloc, că e scumpă mâncarea de căței, deci ce cățel îmi recomanzi?

– Un cățel de usturoi.

– Maestre, de ce nu am și eu succes în viață?

– Ai privit apusul soarelui în munți?

– Da, maestre!

– Ai văzut zborul lin al vulturilor deasupra piscurilor?

– Da, maestre!

– Ai contemplat luna într-o noapte senină?

– Da, maestre!

– Păi, vezi, îți pierzi timpul cu nimicuri de astea în loc să pui osu’ la treabă!!

