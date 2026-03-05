Ce a făcut Ema Oprișan după ce Răzvan Kovacs a plecat la Insula Iubirii. Bruneta nu își mai poate opri lacrimile

Fosta concurentă de la Insula Iubirii, Ema Oprișan, trece printr-un moment de schimbări profunde în viața personală. După despărțirea de Răzvan Kovacs, fostul ei soț, viața celor doi a luat căi diferite, fiecare urmând propriul drum. În timp ce Kovacs a ales să plece în Thailanda, Ema Oprișan își concentrează întreaga energie asupra copiilor săi, dedicându-se creșterii și educației acestora.

Prezența lui Kovacs în Asia a atras rapid atenția fanilor emisiunii, după ce acesta a publicat pe rețelele sociale câteva imagini din timpul călătoriei. Fotografiile au arătat că fostul concurent se află din nou în locul unde, în urmă cu câțiva ani, a devenit cunoscut publicului larg. Postările indică faptul că dj-ul se află în Thailanda chiar în perioada în care se filmează un nou sezon al show-ului.

Ce a făcut Ema Oprișan după ce Răzvan Kovacs a plecat la Insula Iubirii

Recent, bruneta a fost implicată în organizarea și participarea la evenimente importante pentru familia ei, printre care și serbarea fiicei sale, Luna. Această experiență a evidențiat legătura puternică dintre Ema și copiii săi, demonstrând că, pentru ea, rolul de mamă reprezintă prioritatea absolută. Activitățile zilnice, momentele de joacă și implicarea în viața școlară a celor mici ocupă cea mai mare parte a timpului său, iar aceste momente sunt adesea împărtășite cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare.

Pe lângă atenția acordată propriilor copii, Ema Oprișan menține o relație apropiată și cu mama ei. Experiențele din copilărie și modul în care a fost crescută par să influențeze modul în care gestionează rolul de părinte, punând accent pe răbdare, afecțiune și implicare activă.

”Când eram mică adoram să îi fac surprize mamei.Se bucura pentru fiecare păpădie culeasă chiar și pentru globulețul pe care îl spărgeam și îl lipeam pe felicitare în loc de sclipici. Ne cumpara baloane cu heliu la fiecare salariu și ne pregătea mămăliguță, brânză și ou ( un lux pe vremea aceea). Nu am simțit nici o dată că toată greutatea noastră o cară singură pe umeri Zâmbea, gătea minunat chiar dacă era obosită după muncă și creșterea noastră, ne apreta șorțulețele pentru școală, ne prindea pampoane roșii in parul lung împletit in doua codițe și seara adormeam toate 3 pe ea ca și cum ar fi pernă noastră 🫣 Nu știu de unde avea atâta răbdare și înțelegere pentru noi toți Dar acum, când viața m-a transformat în mămică … realizez că acest rol îți aduce super puteri 🐦‍🔥”, a transmis Ema Oprișan.

