Acasă » Știri » Ce a făcut Ema Oprișan după ce Răzvan Kovacs a plecat la Insula Iubirii. Bruneta nu își mai poate opri lacrimile

Ce a făcut Ema Oprișan după ce Răzvan Kovacs a plecat la Insula Iubirii. Bruneta nu își mai poate opri lacrimile

De: Anca Chihaie 05/03/2026 | 21:12
Ce a făcut Ema Oprișan după ce Răzvan Kovacs a plecat la Insula Iubirii. Bruneta nu își mai poate opri lacrimile
Ema Oprișan, în lacrimi după divorțul de Răzvan Kovacs. sursă foto: social media

Fosta concurentă de la Insula Iubirii, Ema Oprișan, trece printr-un moment de schimbări profunde în viața personală. După despărțirea de Răzvan Kovacs, fostul ei soț, viața celor doi a luat căi diferite, fiecare urmând propriul drum. În timp ce Kovacs a ales să plece în Thailanda, Ema Oprișan își concentrează întreaga energie asupra copiilor săi, dedicându-se creșterii și educației acestora.

Prezența lui Kovacs în Asia a atras rapid atenția fanilor emisiunii, după ce acesta a publicat pe rețelele sociale câteva imagini din timpul călătoriei. Fotografiile au arătat că fostul concurent se află din nou în locul unde, în urmă cu câțiva ani, a devenit cunoscut publicului larg. Postările indică faptul că dj-ul se află în Thailanda chiar în perioada în care se filmează un nou sezon al show-ului.

Ce a făcut Ema Oprișan după ce Răzvan Kovacs a plecat la Insula Iubirii

Recent, bruneta a fost implicată în organizarea și participarea la evenimente importante pentru familia ei, printre care și serbarea fiicei sale, Luna. Această experiență a evidențiat legătura puternică dintre Ema și copiii săi, demonstrând că, pentru ea, rolul de mamă reprezintă prioritatea absolută. Activitățile zilnice, momentele de joacă și implicarea în viața școlară a celor mici ocupă cea mai mare parte a timpului său, iar aceste momente sunt adesea împărtășite cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare.

Pe lângă atenția acordată propriilor copii, Ema Oprișan menține o relație apropiată și cu mama ei. Experiențele din copilărie și modul în care a fost crescută par să influențeze modul în care gestionează rolul de părinte, punând accent pe răbdare, afecțiune și implicare activă.

”Când eram mică adoram să îi fac surprize mamei.Se bucura pentru fiecare păpădie culeasă chiar și pentru globulețul pe care îl spărgeam și îl lipeam pe felicitare în loc de sclipici. Ne cumpara baloane cu heliu la fiecare salariu și ne pregătea mămăliguță, brânză și ou ( un lux pe vremea aceea). Nu am simțit nici o dată că toată greutatea noastră o cară singură pe umeri

Zâmbea, gătea minunat chiar dacă era obosită după muncă și creșterea noastră, ne apreta șorțulețele pentru școală, ne prindea pampoane roșii in parul lung împletit in doua codițe și seara adormeam toate 3 pe ea ca și cum ar fi pernă noastră 🫣 Nu știu de unde avea atâta răbdare și înțelegere pentru noi toți Dar acum, când viața m-a transformat în mămică … realizez că acest rol îți aduce super puteri 🐦‍🔥”, a transmis Ema Oprișan.

Radu Vâlcan, primele declarații despre noul sezon Insula Iubirii: ”În sfârșit, vă putem oferi această informație!”

Cum răspunde Iustina Loghin criticilor care îi reproșează ca a mers însărcinată în Dubai? Concurenta Insula iubirii, pusă la zid

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un preț mai mic, aștept oferte”
Știri
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un preț…
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți
Știri
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile...
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Adevarul
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe...
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
Digi24
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat...
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi....
Parteneri
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Click.ro
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1...
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi 24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o...
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi...
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
go4it.ro
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Cine e singura persoană care l-a vizitat pe Nick Reiner în închisoare. El așteaptă sentința pentru ...
Cine e singura persoană care l-a vizitat pe Nick Reiner în închisoare. El așteaptă sentința pentru uciderea părinților săi
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un ...
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un preț mai mic, aștept oferte”
Mama lui Mario Berinde, în pragul unui alt coșmar. Riscă să fie evacuată și să piardă 100.000 ...
Mama lui Mario Berinde, în pragul unui alt coșmar. Riscă să fie evacuată și să piardă 100.000 de euro
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine ...
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 martie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 martie, de la ora 20.00
Vezi toate știrile
×