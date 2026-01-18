Dana Sota – din Arhiva CANCAN.RO, direct în manualul de „a îmbătrâni corect”

Am scotocit prin Arhiva CANCAN.RO și am dat peste o fotografie cu Dana Sota din perioada în care își începea drumul în wellness și beauty. O poză care te lovește cu două adevăruri: femeia a avut stil încă de atunci și, dacă te uiți la ea azi, înțelegi fără filosofie că tratamentele au funcționat. Iar când tratamentele nu mai au ce să convingă, intră în scenă bisturiul, recunoscut de vedetă fără să facă poezie pe tema asta.

Arhiva care nu iartă și nu uită

Există fotografii care îți arată trecutul și fotografii care îți arată viitorul. Asta cu Dana Sota face ambele lucruri, doar că în stilul specific: fără milă, fără filtre și cu genul de „uite dovada” pe care o iubește internetul. În Arhiva CANCAN.RO a apărut o imagine cu Dana pe vremea când abia intra în lumea wellness-ului și a beauty-ului. Nu era încă instituția de azi, nu era încă referința pe care o invoci când vrei să pari că știi diferența dintre o cremă și o promisiune frumos ambalată. Era la început, dar cu o siguranță care nu se învață din tutoriale.

Și, ca orice fotografie bună, te obligă să compari. Nu pentru că ar fi șocantă-, ci pentru că e revelatoare: aici vezi rădăcina stilului și începutul unei transformări care, între timp, s-a rafinat. Dacă atunci era promițătoare, acum e rezultatul care continuă să se optimizeze, ca un proiect pe termen lung. Pentru că Dana Sota asta e, de fapt: o femeie care și-a tratat imaginea ca pe o carieră, nu ca pe un accident fericit.

Outfit-ul: evergreen, de purtat și azi în vremuri trumpiste

În fotografie, Dana Sota apare cu o ținută care, sincer, ar putea ieși și azi pe stradă fără să pară costum. Cizme de cowboy – adică acel detaliu care îți spune că ori ai personalitate, ori n-ai niciun chef să ceri aprobarea nimănui. Geacă de blugi cu mâneci de piele – combinația aia curajoasă, de clasic cu nerv, care îți dă impresia că purtătoarea nu se pierde în mulțime nici dacă mulțimea e formată doar din oameni îmbrăcați bine. Fustă de blugi cu partea de jos tot din piele – adică fix acel mix pe care îl înțelegi dacă știi ce înseamnă să fii elegantă fără să fii cuminte.

Un compleu elegant, potrivit și azi, mai ales azi, în vremuri trumpiste, când trendurile au devenit mai mult declarații decât haine. Ținuta asta e ca un editorial fără text: vorbește despre control, despre asumare și despre un simț al imaginii care, la Dana Sota, n-a apărut după ce a devenit cunoscută. Era acolo de la început.

Unde era? La presă, la eveniment sau la crema minune?

Fotografia are energia aia tipică de probabil era undeva important. O vezi și îți vine să pariezi că nu era la o cafea la colț, ci într-un context cu lumini, oameni, agitație. Poate era la un eveniment monden, poate era în zona presei, poate era invitată, poate urma să vorbească despre vreo cremă minune care promitea să-ți schimbe fața și destinul în același timp. În anii în care wellness-ul începea să prindă contur, astfel de apariții aveau rolul de a educa publicul și de a-l convinge că îngrijirea nu e moft, ci investiție.

Și Dana Sota a făcut din asta un teren de joc: discurs despre frumusețe, despre disciplină, despre întreținere, despre a te împrieteni cu timpul, nu a te certa cu el. Imaginea asta veche surprinde fix momentul în care drumul se contura: era deja acolo, cu look-ul potrivit și cu prestanța omului care, peste ani, va vorbi ca o autoritate.

Transformarea: tratamentele au mers, dar bisturiul a pus punctul pe i

Acum vine partea pe care o vede toată lumea și pe care o șoptește toată lumea, deși e 2026 și ar trebui să fim maturi. Dacă te uiți la Dana Sota de azi, poți afirma cu siguranță că au avut efect tratamentele de beauty. Se vede. Nu trebuie să fii specialist ca să remarci munca. Se vede și ideea de întreținere constantă, se vede disciplina aia care nu ține de noroc.

Dar se vede și altceva. Într-un punct, când rutina și tratamentele fac tot ce pot, intervine chirurgia. Iar Dana Sota n-a jucat teatrul clasic „eu așa m-am trezit dimineața”. A recunoscut franc că a apelat la operații estetice. Aici e diferența care, paradoxal, o face mai credibilă: când spui adevărul, nu mai lași loc de detectivi cu zoom pe pomeți. Nu mai e mister, e asumare.

Și asumarea asta, fie că place sau nu, e partea care o scoate din mulțime. Pentru că în zona beauty, ipocrizia e sport național. Toată lumea vrea rezultate, dar nimeni nu vrea să recunoască instrumentele. Dana Sota a ales varianta simplă: da, am făcut, da, mă întrețin, da, nu cred în exagerări. Trebuie să știi cât, unde, cum, cine. Asta e.

Frumoasă atunci, mai bine acum: ca vinurile bune

Când compari fotografia din Arhiva cu Dana Sota de azi, îți dai seama că nu vorbim despre o schimbare radicală, ci despre o rafinare. Era frumoasă și atunci. Elegantă, proporționată, cu alură. Doar că acum, odată cu vârsta, pare că arată și mai bine. Și aici e o ironie: cei mai mulți oameni îmbătrânesc și se lasă. Dana Sota îmbătrânește și se închide la culoare ca vinul bun: mai clară în stil, mai sigură pe imagine, mai atentă la detalii.

Asta e diferența dintre cineva care a avut o perioadă bună și cineva care a făcut din asta o profesie. În cazul ei, beauty-ul nu e un episod, e o linie continuă. Timpul, pentru Dana Sota, nu e o tragedie, e un proces care se gestionează: cu sport, cu rutină, cu tratamente și, când e cazul, cu intervenții. Fără panică, fără dramă, fără rușine.

Fotografia noastră este o mostră de consistență. Dana Sota era deja construită ca imagine încă din vremurile de început. Outfit-ul era gândit, postura era sigură, mesajul era clar: sunt aici și știu ce fac. Iar faptul că azi arată chiar mai bine nu e un accident și nici un miracol. E exact rezultatul unei filosofii de viață pe care o vinde de ani de zile: frumusețea se întreține, se muncește și se asumă.

Și dacă Arhiva CANCAN.RO are meritul de a scoate la lumină trecutul, prezentul are meritul de a confirma o realitate: Dana Sota a știut devreme ce vrea să fie. Și, între tratamente, disciplină și bisturiu, a ajuns fix acolo.

CITEȘTE ȘI: Mircea Zara, vampirul care prezenta muzica la TV în anii 2000. Omul care nu îmbătrânește niciodată

Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei