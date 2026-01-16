Acasă » Știri » Mircea Zara, vampirul care prezenta muzica la TV în anii 2000. Omul care nu îmbătrânește niciodată

De: Paul Hangerli 16/01/2026 | 22:40
Dacă ai deschide astăzi un album cu poze din anii 2000 și ai pune lângă el o fotografie recentă cu Mircea Zara, ai avea senzația că timpul a fost pus pe pauză. Noi asta am pățit când am găsit această poză în arhiva CANCAN.RO. Mircea Zara, VJ-ul cu care au crescut generații întregi, arată la fel. Aceeași voce, același aer misterios, aceeași șapcă iconică. Nu știm dacă e rudă cu Dracula, dar ceva ne spune că Mircea Zara a fost criogenat în 2005 și dezghețat direct în 2026.

VJ-ul unei generații: începutul mitului

La începutul anilor 2000, Mircea Zara era un adevărat simbol atunci când vorbeai de muzică. Un reper vizual și sonor pentru adolescenții care își programau zilele după grila de emisiuni muzicale. Cu o voce calmă, ușor hipnotică, un stil imposibil de confundat și o atitudine care părea mereu cu un pas înaintea vremurilor, Zara era „altceva” într-o televiziune românească abia ieșită din rigiditate.

Șapca în stil cubanez, purtată obsesiv, micul cioc atent îngrijit, cerceii, nonșalanța și felul degajat de a vorbi despre muzică îl transformaseră într-un personaj aproape mitologic. Gura lumii spunea simplu: „Dom’le, știe muzică Zara”. Și nu greșea.

Puțini știu că drumul lui Mircea Zara n-a început direct pe micul ecran. Deși absolvise ASE-ul, formarea sa reală s-a petrecut la școala Radiodifuziunii, între 1986 și 1990. Apoi a urmat o perioadă definitorie în Spania. Acolo, Zara a fost barman, bucătar, pictor și, în cele din urmă, DJ la Onda Cero Radio din Almeria, unde a stat un an și jumătate.

Când s-a întors în România, a venit cu o altă mentalitate, un alt look și o libertate de exprimare care, la începutul anilor ’90, părea șocantă. Tele 7abc, Antena 1, MCM România – toate l-au avut în prim-plan ca realizator de emisiuni muzicale, într-o perioadă în care televiziunea chiar conta.

„Vampirul” care nu îmbătrânește

Aici începe legenda. În 2026, Mircea Zara are 60 de ani. Și, sincer, nu se vede. Aceeași figură, același aer, aceeași energie nocturnă. Nu știm dacă genele sunt de vină sau dacă nopțile lungi de clubbing l-au transformat într-un vampir urban, dar diferențele sunt aproape inexistente.

Gluma cu „vampirul” pare să-l urmărească firesc. Omul care trăiește noaptea, respiră muzică, absoarbe energie și o întoarce publicului, fără să pară vreodată obosit. Coincidență sau nu, chiar el vorbește astăzi despre vampiri energetici.

Odată cu notorietatea au venit și zvonurile. Speculații despre viața personală, orientare sexuală, stil. Zara nu s-a ferit niciodată de subiect, dar nici nu a simțit nevoia să explice. „Îmi place să-mi trăiesc viața așa cum vreau”, spunea atunci. Și punct.

A fost o poziție rară într-o Românie care încă învăța ce înseamnă libertatea personală. Zara a fost nonconformist nu ca poză, ci ca mod de a exista. Asta l-a făcut greu de încadrat și, tocmai de aceea, memorabil. Cu timpul a  trecut de la MCM România la MTV România, după o preselecție dură, alături de nume care aveau să devină iconice, făcând și el la rândul lui istorie.

Puțini își amintesc că Mircea Zara a cochetat și cu actoria. În filmul Callas Forever, regizat de Franco Zeffirelli, a jucat rolul unui pictor, profitând de un talent real descoperit cu ani înainte.

Mircea Zara etern, sursa- arhiva CANCAN.RO

Minți sclipitoare și vampirii energetici: când legenda devine metaforă

În noiembrie 2025, invitat în emisiunea Minți sclipitoare, Mircea Zara a vorbit deschis despre un subiect care, fără să vrea, pare să confirme mitul construit în jurul lui: energia. A explicat că apariția la televizor nu este nici pe departe un act mecanic, ci unul profund emoțional, în care prezentatorii devin receptori ai stărilor transmise de telespectatori. „Prin intermediul ecranului ni se transmit energii. Ele pot fi pozitive sau negative. Noi le preluăm”, spunea Zara, cu luciditatea cuiva care a trăit zeci de ani în fața camerelor.

Și aici apare momentul aproape cinematografic: Mircea Zara vorbește despre vampiri energetici. Despre acei oameni care, fără să îți facă nimic concret, te lasă golit de forțe după o simplă conversație. „După ce termini un dialog cu astfel de persoane te simți vlăguit”, explica el. Coincidență sau nu, exact această idee se suprapune peste imaginea pe care publicul a construit-o în jurul său: omul care absoarbe energie, o filtrează și o întoarce înapoi, fără să pară vreodată epuizat.

Iar gluma noastră cu vampirul care nu îmbătrânește capătă, brusc, un strat nou de sens. Poate că Mircea Zara nu este vampir în sensul gotic al cuvântului, dar cu siguranță este un consumator și distribuitor de energie. Un om care a învățat să recunoască fluxurile invizibile dintre oameni, ecrane și emoții. Și poate tocmai această conștiință îl ține „tânăr”: știe când să se apropie și când să se ferească de cei care îi pot seca resursele interioare.

Astăzi, Zara rămâne activ. Prezintă, călătorește, apare în proiecte precum Travel & Fun cu Mircea Zara și este prezent pe social media. Nu mai e doar VJ-ul de altădată, ci un personaj matur, cu aceeași aură de mister.

Probabil că Mircea Zara nu e vampir. Sau poate că e. Cert e că timpul nu pare să-l atingă. Iar într-o lume în care totul se schimbă rapid, el rămâne la fel. Același Zara, aceeași voce, aceeași șapcă. Un om care a traversat decenii fără să-și piardă identitatea. Și asta, în sine, e o formă rară de nemurire.

