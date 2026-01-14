Acasă » Știri » Poza din frapieră. Cronica nepotului lui Becali și a nopților în care Bucureștiul fierbea

Poza din frapieră. Cronica nepotului lui Becali și a nopților în care Bucureștiul fierbea

De: Paul Hangerli 14/01/2026 | 22:40
Poza din frapieră. Cronica nepotului lui Becali și a nopților în care Bucureștiul fierbea
Lucian Becali, sursa- arhiva CANCAN.RO

Am găsit poza într-o frapieră de club. Pe bune. Între gheață, șampanie scumpă și amintiri care miroseau a fum, parfum greu și dimineți pierdute. Era udă, fleșcăită de Dom Pérignon, dar am scos feonul ca orice bucureștean responsabil de patrimoniu monden. A ieșit bine. Foarte bine. Și în poză, ca într-o icoană balcanică a excesului, tronează Lucian Becali, acum vreo 20 de ani. Ce vremuri. Sălbatice. Acum e complicat, dar atunci era grav. Grav de tot.

Vremuri grele, bani ușori și tricoul de marinar

Era noapte. Evident. Ziua dormea orașul, noaptea trăia. Iar Lucian era exact unde îi stătea mai bine: în club. Nu în bibliotecă, nu la seminar, ci în miezul ringului, între prieteni, pahare și boxe care urlau. Îmbrăcat simplu – tricou în dungi, gen marinar coborât din vapor, și blugi. Așa te îmbraci când ai bani mulți: nu te dai mare, ești mare. Restul e zgomot de fond.

Și mai e ceva în poza asta: liniștea dinaintea scandalului. Genul de liniște care, în anii ăia, era sport național. Azi e complicat, cu telefoane, cu camere, cu “nu mai merge”. Atunci? Atunci era grav. Grav de tot. Era epoca în care anturajul nu era o alegere socială, era echipaj. Și dacă marinarul cobora în port, nu cobora să mănânce o salată. Cobora să simtă uscatul și să lase urme. Bucureștiul era portul, clubul era taverna, iar frapiera – lada cu comori. Nici de litoral nu era străin Lucian, și acolo își mai dădea în stambă.

Oricum îl ajută și figura. Mafie nene! Talent irosit, putea să joace cu brio în filme de la Hollywood în roluri de boxeuri italieni sau de fiu de „Padre”. Și totuși dacă ne gândim mai bine a jucat în film. În propriul film, poate chiar mai șmecher decât orice producție de Hollywood.

Numele vine la pachet. E nepotul lui Gigi Becali, latifundiar din Pipera, patronul echipei cunoscută pe vremuri drept Steaua, azi FCSB. Și când ai numele ăsta, nu intri în club pe ușa din spate. Intri direct în legendă. Bună sau proastă, nu mai contează. Important e că se vorbește.

Bamboo: când distracția sare de pe scenă

Un episod antologic? Clubul Bamboo Club. Final de iunie, camere peste tot, 30 de casete video, poliție, bodyguarzi. Din înregistrări: Lucian urcă pe scenă, dansează, se entuziasmează prea tare, înșfacă animatoarele. Greșeala clasică a omului din „lumea bună” care uită regula de aur: te uiți, nu pui mâna. Bodyguarzii sar, îl înhață, îl scot afară în bătaie. Ce se întâmplă după? Off-camera, ca orice mit urban sănătos. Plângere depusă, retrasă, adevărul – undeva la mijloc, ca de obicei, între șampanie și orgoliu.

Viața amoroasă? Un festival. Diana Munteanu, Oana Ioniță, Laurette – lista curge ca un after-hours prost gestionat. Declarații romantice, despărțiri civilizate, replici de genul „nu e sfârșitul lumii”. Apoi episodul Silvia Pop, telefoane nocturne, invitații la cafea în Dorobanți, confuzii cu reporteri și replici memorabile. Bucureștiul monden era un sat mare, iar Lucian– primarul.

Lucian Becali, sursa- arhiva CANCAN.RO

Litoral, nisip și nervi

Pe litoral, Lucian Becali mai bifase, la vremea lui, un scandal din colecția clasică. Era dimineață, pe o plajă din Mamaia, la capătul unei petreceri lungi, când nervii au bubuit mai repede decât ajungea comanda la bar. Nemulțumit de cum fusese servit, se luase la harță cu barmanul, apoi cu un tânăr care avusese ghinionul să fie în fața lui la rând. Vorbele grele s-au transformat rapid în pumni și picioare, iar victima ajunsese pe nisip, sub privirile curioșilor și ale camerelor de telefon.

A fost nevoie de intervenția oamenilor legii ca să se stingă tărăboiul, dar, ca în multe povești ale vremii, scandalul n-a lăsat urme serioase în acte. Nu se depusese nicio plângere, nimeni nu se grăbise să meargă mai departe. Episodul se consumase sub ochii iubitei de atunci, iar ironia supremă era că totul se petrecuse chiar în Mamaia, unde Lucian avea afaceri și deținea Clubul Ego. Un scandal de sezon, intens, scurt și uitat repede, exact cum funcționau nopțile toride pe atunci.

Timpul trece, omul se mai potolește, se căsătorește, apare copilul, botezul, familia. Dar reflexele rămân. 2022, Arena Națională, meci FCSB – Craiova, conflict verbal, sticle aruncate, pumni, scuze pe Facebook, plângere retrasă. Dosar clasat. Fără interdicție. Arena Națională înghite încă o poveste și merge mai departe.

Ne uităm iar la poză. Uscată bine. Lucian zâmbește ușor, noaptea e tânără, muzica tare, lumea pare infinită. E o fotografie cu o epocă. Cu Bucureștiul care nu dormea, cu Balcanii care fierbeau, cu machidoni, șmecheri și vise stropite cu șampanie.

Poza a supraviețuit frapierei. Amintirile – și ele. Restul e istorie mondenă, spusă la mișto, cum îi stă bine orașului ăsta care știe să râdă de el însuși. Noroc, paharul sus! Să bem pentru vremurile trecute!

CITEȘTE ȘI: O-Zone, florile de tei din arhiva CANCAN: cum a rupt planeta o trupă din Europa de Est

Amendă cu poză, poză cu Akcent: când Sorin Brotnei cânta despre banii de bilet

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV i-a scos emisiunea din grilă
Știri
Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV…
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Știri
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore....
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele
Digi 24
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și...
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV i-a scos ...
Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV i-a scos emisiunea din grilă
Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”
Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Război total declanșat de Netflix împotriva pirateriei online. Site-uri populare, în pericol de dispariție
Război total declanșat de Netflix împotriva pirateriei online. Site-uri populare, în pericol de dispariție
După Cătălin Măruță, urmează cutremurul la Antene! Panică în culisele televiziunilor. Cine e ...
După Cătălin Măruță, urmează cutremurul la Antene! Panică în culisele televiziunilor. Cine e pe lista neagră
Relația tumultuoasă dintre Ștefan Stan și Andreea Mantea. Iubirea spusă în direct, cu lacrimi și ...
Relația tumultuoasă dintre Ștefan Stan și Andreea Mantea. Iubirea spusă în direct, cu lacrimi și audiență
Vezi toate știrile
×