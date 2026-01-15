Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei

Sorina Grozav este una dintre cele mai valoroase handbaliste ale României, dar și jumătatea unui cuplu sportiv aparte, alături de soțul ei, fotbalistul Gicu Grozav. O familie unită prin performanță, disciplină și respect reciproc, Sorina și Gicu au demonstrat că sportul de înalt nivel poate construi nu doar cariere solide, ci și o viață personală echilibrată, chiar și atunci când drumurile profesionale i-au purtat prin cluburi rivale precum Rapid București și Petrolul Ploiești.

Cine este Sorina Grozav și de ce este chiar grozavă în handbal

Sorina Grozav (Tîrcă) s-a născut pe 5 iunie 1999, la Vaslui, și joacă pe postul de inter stânga, unul dintre cele mai solicitante din handbalul modern. Încă de la începutul carierei sale, Sorina s-a remarcat prin forța impresionantă a aruncării, prin inteligența tactică și prin capacitatea de a-și asuma responsabilitatea în momentele decisive ale meciurilor.

Handbalul românesc feminin a căutat mult timp lideri ai noii generații, iar Sorina Grozav a devenit rapid unul dintre aceste nume. Evoluțiile constante, maturitatea afișată la o vârstă tânără și capacitatea de a face diferența în jocurile mari au transformat-o într-o jucătoare indispensabilă atât la nivel de club, cât și la echipa națională.

Cariera la club: de la confirmare la consacrare

Parcursul Sorinei Grozav în handbalul de performanță este unul construit pas cu pas. A evoluat la cluburi de top din România și din străinătate, acumulând experiență valoroasă la cel mai înalt nivel.

La CSM Bucuresti, Sorina a intrat în contact cu exigențele handbalului de elită, cu presiunea competițiilor europene și cu rigorile performanței constante. Ulterior, transferul la Rapid Bucuresti a reprezentat o etapă definitorie. În tricoul Rapidului, Sorina Grozav a devenit una dintre jucătoarele-cheie, un lider din teren și un simbol al ambiției unui club aflat în plină reconstrucție.

După mai multe sezoane în Giulești, timp în care a câștigat și un titlu de campioană a României cu Rapid, Sorina a ales să revină la Corona Brasov, clubul unde evoluase anterior sub formă de împrumut.

Revenirea la Brașov, oficializată printr-un contract pe două sezoane, a venit într-un context favorabil, Corona fiind vicecampioana României și urmând să joace în cupele europene, în grupele EHF European League. Decizia a fost una asumată, matură, orientată spre performanță și stabilitate.

Om de bază la naționala României

La echipa națională, Sorina Grozav s-a impus ca una dintre cele mai constante marcatoare. A participat la Campionate Europene și Mondiale, precum și la competiții de calificare olimpică, fiind adesea jucătoarea care prelua responsabilitatea în momentele dificile.

Un reper important al carierei sale internaționale a fost Campionatul Mondial din Germania și Olanda, din luna decembrie a anului trecut, unde Sorina Grozav s-a clasat pe locul 4 în topul celor mai bune marcatoare ale competiției, cu 46 de goluri. Această performanță a confirmat nu doar valoarea sa individuală, ci și statutul de lider al noii generații din handbalul feminin românesc.

Un cuplu atipic: Rapid și Petrolul sub același acoperiș

Povestea Sorinei Grozav nu poate fi spusă complet fără a vorbi despre soțul ei, Gicu Grozav, fotbalist cunoscut și apreciat în Liga 1. Deși au evoluat pentru cluburi rivale – Sorina la Rapid București, Gicu la Petrolul Ploiești – cei doi au demonstrat că rivalitatea sportivă rămâne pe teren.

Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare, iar relația lor a crescut natural, într-un mediu dominat de competiție, cantonamente și presiune mediatică. Căsătoriți din 2022, Sorina și Gicu formează o familie de sportivi în adevăratul sens al cuvântului, bazată pe înțelegere, respect și susținere reciprocă.

În aprilie 2024, Sorina Grozav a devenit mamă, aducând pe lume un băiețel, Cezar, născut la Brașov, perfect sănătos. Sarcina a fost anunțată în toamna anului 2023, moment în care handbalista a decis să ia o pauză temporară de la competiții.

Revenirea sa în handbal după naștere a fost una exemplară. Sorina a demonstrat că maternitatea și performanța nu se exclud, ci se pot completa. Întoarcerea pe teren a venit cu maturitate, echilibru și o motivație suplimentară, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Gicu Grozav, un fotbalist cu experiență

Născut pe 29 septembrie 1990, la Alba Iulia, Gicu Grozav s-a format la Unirea Alba Iulia și a evoluat ulterior la cluburi importante precum Petrolul Ploiești, Dinamo București și Rapid București. Experiențele din Polonia și Ungaria i-au adus maturitate și constanță, iar la echipa națională a României a fost o soluție valoroasă în mai multe campanii.

Imagine publică și respect câștigat

Atât Sorina, cât și Gicu Grozav au o imagine publică discretă, ferită de scandaluri. Performanțele lor vorbesc mai tare decât orice apariție mediatică. La Brașov, Sorina Grozav este considerată o mândrie locală, fiind apreciată public pentru rezultatele obținute în 2025 și pentru modul în care reprezintă orașul și România în competițiile internaționale.

Sorina Grozav este un simbol al profesionalismului, al echilibrului între carieră și viața personală și al unei generații care duce sportul românesc mai departe. Alături de Gicu Grozav, formează una dintre cele mai grozave familii de sportivi din România, demonstrând că performanța adevărată se construiește atât pe teren, cât și în afara lui.

