Laurette, apariție îngrijorătoare după intervenția estetică care i-a distrus viața: "Aveți grijă ce proceduri vă faceți"

De: Emanuela Cristescu 08/05/2026 | 16:37
Laurette. Sursa foto Social media
Laurette Atindehou (39 de ani) a povestit că trece prin cea mai dificilă perioadă din viața ei și că nu reușește să scape de probleme. Mulatra a ajuns din nou la spital după intervenția estetică suferită în 2019, iar medicii au fost nevoiți să o opereze de urgență.

Aceasta a spus că procedura Aqua Feeling, pe care a făcut-o în 2019, a fost un adevărat eșec și că i-a distrus viața. Laurette a spus că s-a confruntat cu infecții grave și că a fost nevoită să se opereze.

Laurette, la capătul puterilor

Ea le-a sfătuit pe femeile care își doresc o schimbare la nivelul corpului să se gândească foarte bine și să fie atente la ce medic estetician se duc.

„Bună fetele mele frumoase, bună, dragii mei, vreau să vă fac un update după operația pe care am suferit-o pe data de 27 aprilie. Pentru cei care mă urmăresc, deja știți prin ce am trecut, iar pentru cei care sunt aici, o să vă spun pe scurt. În 2019, am făcut o procedură de volumizare, cunoscută ca Aqua Feeling sau Loss the Line, o procedură care, din păcate, mi-a distrus sănătatea.

Au urmat infecții foarte grave, foarte multe operații, tratamente, luni întregi de recuperare. Am ajuns în punctul în care nu am mai putut merge absolut deloc normal”, a spus fosta asistentă TV.

Laurette
Nu reușește să se vindece

Fosta asistentă TV a povestit că nu a putut să muncească și să aibă grijă de fetița ei din cauza problemelor de sănătate. Ea a spus că din 2019 trece prin clipe groaznice și că nici acum nu a reușit să se vindece în totalitate.

„Nici acum nu sunt recuperată 100%. Mă rog la Dumnezeu măcar să ajung la 90% să pot duce o viață normală. A fost cea mai grea perioadă din viața mea. Nu am putut munci, nu am putut avea grijă de fetița mea, așa cum mi-aș fi dorit, nu am putut să fiu eu. Și da, recunosc că această experiență m-a schimbat complet. Am trecut printr-o cumpănă uriașă din punct de vedere al sănătății mele.

Este a nu știu câte operații și nici nu știu de unde am mai găsit puterea de a merge mai departe. Dar încă lupt cu mine, cu durerea, cu frica. Și dacă un singur lucru pe care vreau să-l luați din povestea mea este acesta. Aveți grijă ce proceduri vă faceți, informați-vă, documentați-vă, alegeți corect. Perfecțiunea nu există.”, a spus ea pe social media.

Laurette, sfaturi pentru femei

Bruneta le-a mai sfătuit pe femeile care o urmăresc să facă sport și să țină dietă pentru a apela cât mai rar la bisturiu.

„Altfel, alegeți naturalul: sport, alimentație echilibrată și, cel mai important, să-L avem pe Dumnezeu în suflet.”, a mai spus ea.

