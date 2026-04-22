Laurette a ajuns din nou pe masa de operație: „Urmează RMN-ul și poate încă o luptă”

Laurette Atindehou trece din nou prin momente delicate, apărute în urma unei intervenții estetice cu aquafilling. După ce a fost imobilizată la pat timp de mai multe luni, modelul resimte acum efectele devastatoare ale procedurii, complicațiile apărând la aproape 7 ani de la injectarea posteriorului.

Procesul de transformare corporală a început în urmă cu 7 ani, atunci când Laurette a efectuat o procedură cu aquafilling. Deși procedura a fost un real succes la început, odată cu trecera timpului, soluția injectată a migrat în alte zone ale corpului, provocând efecte adverse serioase, dureri puternice și inflamații severe.

Laurette, din nou pe masa de operație

Injectarea cu aquafilling este considerată o procedură minim invazivă, însă în cazul ei lucrurile au stat complet diferit. Problemele au țintit-o la pat o perioadă îndelungată, iar acum se chinuie să „repare” efectele intervenției, recuperarea fiind departe de a se încheia prea curând. De cele mai multe ori procedura este folosită în zona bustului și a posteriorului.

„N-am mai fost nici la emisiuni, n-am mai fost pe nicăieri pentru că am fost super bolnavă. Deci foarte, foarte bolnavă. Am fost imobilizată la pat, n-am putut să merg din luna septembrie. Am zis să spun povestea mea și vreau să știți și voi, fetelor, dacă aveți aquafilling sau dacă aveți de gând să vă faceți, nu vă lăsați păcălite, nu vă lăsați influențate de medici, nu vă injectați orice filler care conține gel pentru că, mai devreme sau mai târziu, o să vă creeze probleme foarte mari de sănătate. Migrează, se infectează și nu se absoarbe de corp. Dacă sunteți purtătoare de așa ceva mergeți și scoateți, chiar dacă nu v-a creat probleme! Și eu am zis la fel și uite că, după șapte ani, am ajuns să nu pot să merg. Aveți grijă!”, a spus Laurette.

După o serie lungă de proceduri și tratamente epuizante, recent, Laurette a ajuns din nou pe masa de operație pentru îndepărtarea gelului care i-a fost injectat în organism, o luptă care pare să fie fără sfârșit. Direct de pe patul de spital, vizibil slăbită și emoționată, modelul le-a transmis prietenilor virtuali că urmează o nouă operație și, cel mai porbabil, încă o luptă spre normalitate.

„Mă pregătesc pentru o nouă intervenție. Urmează RMN-ul… și poate încă o luptă. Dar aleg să cred că într-o zi o să mă uit înapoi la perioada asta și o să spun: „Am trecut și peste asta, a fost greu, dar am învins”, a scris Laurette pe o rețea de socializare.

Ce a făcut vedeta de Paște, după ce a stat imobilizată la pat 6 luni „Tot ce îmi doresc acum este să pot avea grijă de fetița mea”