Ce a făcut vedeta de Paște, după ce a stat imobilizată la pat 6 luni „Tot ce îmi doresc acum este să pot avea grijă de fetița mea”

De: Veronica Mavrodin 13/04/2026 | 13:06
Pentru Laurette, Paștele a venit anul acesta cu o încărcătură emoțională aparte. După o perioadă extrem de dificilă, în care s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate la picior și a fost imobilizată luni întregi, vedeta își regândește prioritățile și vorbește deschis despre dorința de a se vindeca și de a se bucura de lucrurile simple. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vorbește despre problemele cu care s-a confruntat în ultima perioadă. 

Cunoscută pentru aparițiile sale elegante și energia pozitivă, Laurette a trecut recent printr-o încercare grea, departe de lumina reflectoarelor. Problemele au pornit de la o procedură estetică de tip aquafilling, realizată în urmă cu mai mulți ani, ale cărei efecte adverse au apărut târziu și au lovit violent. Vedeta s-a confruntat cu dureri puternice și inflamații severe, ajungând în situația în care nu a mai putut merge și a fost nevoită să stea imobilizată la pat luni întregi. Recuperarea este departe de a se fi încheiat, iar Laurette urmează în continuare tratamente și posibile intervenții.

Cât despre sărbătorile pascale, vedeta își amintește cu nostalgie de sărbătorile simple din copilărie și spune că, anul acesta, cel mai mare dar este faptul că poate fi alături de fetița ei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Laurette vorbește despre amintiri, tradiții și lecțiile dure primite în ultima perioadă.

Laurette: „Tot ce îmi doresc acum este sănătate”

CANCAN.RO: Cum arăta Paștele în copilărie?

Laurette Atindehou: Paștele în copilărie era cel mai frumos… Eram la bunica, în sat, unde totul avea un farmec aparte. Pregăteam masa împreună, făceam cozonaci, pască și alergam pe uliță să duc ingrediente sau să ajut pe unde puteam. Era liniște, era bucurie și mai ales era familie.

CANCAN.RO: Care este cea mai dragă amintire legată de această sărbătoare?

Laurette Atindehou: Cea mai dragă amintire este când stăteam cu bunicii și familia la masă, în curte sau la poartă, și mâncam împreună cozonac și pască. Era o bucurie simplă, dar sinceră… fără griji, fără grabă.

CANCAN.RO: Ce tradiții, superstiții sau obiceiuri ai păstrat legat de sărbătoare?

Laurette Atindehou: Am păstrat obiceiul de a merge la biserică în noaptea de Înviere și de a lua lumină. Încerc să păstrez și liniștea sufletească, să iert, să mă apropii de Dumnezeu și să petrec timpul cu familia.

CANCAN.RO: Dacă ai putea retrăi un Paște din viața ta, care ar fi acela?

Laurette Atindehou: Aș retrăi Paștele din copilărie, la bunica… pentru că acolo era totul autentic, curat și plin de iubire. Era o liniște pe care rar o mai găsești azi.

CANCAN.RO: Ce ai făcut de Paște anul acesta?

Laurette Atindehou: Anul acesta am stat acasă, pentru că am trecut printr-o problemă de sănătate la picior și am fost imobilizată la pat timp de 6 luni. Tot ce îmi doresc acum este sănătate și să pot avea grijă de fetița mea, pentru că ea este tot ce am mai important pe lumea asta. În rest, las pe Dumnezeu să le așeze pe toate frumos.

CANCAN.RO: Gătești? Ne împărtășești o rețetă?

Laurette Atindehou: Da, îmi place să gătesc. De Paște fac cozonac – rețeta clasică, cu multă răbdare și dragoste: făină, ouă, lapte, drojdie, zahăr, nucă și cacao. Secretul nu e doar în ingrediente, ci în starea cu care îl faci.

CANCAN.RO: Cum faci să nu te îngrași de sărbători?

Laurette Atindehou: Încerc să mănânc cu măsură, să nu exagerez și să mă bucur de gust, nu de cantitate. Și mai ales să nu uit să mă mișc puțin, chiar și o plimbare ajută.

