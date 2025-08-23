Laurette, schimbare radicală! S-a întors în România şi se reinventează: „Am început să fac treaba asta profesionist”

Laurette este o femeie puternică și sigură pe ea, astfel că nimic nu a împiedicat-o să obțină orice își dorește. Și-a crescut fiica singură, având custodie totală asupra ei, a avut o carieră longevivă în modelling și este cunoscută de o țară întreagă. Viața ei s-a schimbat semnificativ în momentul în care a decis să plece în Franța cu fata ei. Cele două s-au stabilit acolo, iar Serena este înscrisă la școală acolo. Laurette și fiica ei s-au întors în țară pe perioada verii, asta pentru că vedeta s-a reprofilat. A început o carieră în muzică și are evenimente pe bandă rulantă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu bruneta, care ne-a dezvăluit cum îi merge în noua profesie, dar și ce planuri de viitor are.

O bună perioadă de timp, Laurette, fotomodel și fostă asistentă de televiziune, a locuit în Franța cu Serena, fiica ei, care mergea la o școală acolo. De ceva vreme, ele au revenit în România, conform spuselor ei, copila nu se adaptase la școală. Laurette are custodie exclusivă asupra fiicei sale, astfel că responsabilitatea pe care o are este mare. Își crește fata cu mare grijă și îi îndreaptă pașii spre o carieră solidă, dar nu se lasă nici pe ea pe locul doi. Fostul fotomodel ne-a povestit cum a ales să se reprofileze, dar și din ce face acum bani.

Laurette a lăsat podiumurile de modă pentru scenă! Vedeta le face concurență artistelor de la noi: „Cânt la evenimente! Fac asta profesionist”

Laurette a început o carieră muzicală, iar vara a fost plină de evenimente, ne dezvăluie ea. „Cânt de mai multă vreme, îmi place foarte mult. Am început să fac treaba asta profesionist, dar și pentru că îmi face plăcere. Am fost în Maramureș la mai multe evenimente, la Festivalul Săpânței și la o nuntă. Au cântat și artiști de la ei din zonă. Au fost și autoritățile, oamenii din zonă cu diverse produse tradiționale. Am vizitat și Cimitirul Vesel, am îmbinat utilul cu plăcutul. Este o energie foarte frumoasă când sunt pe scenă, mi-a plăcut foarte mult Maramureșul, sunt oameni faini și au o energie aparte”, a spus Laurette pentru CANCAN.RO.

Deși suntem pe final de vară, Laurette susține că în continuare are o perioadă aglomerată pe plan profesional, semn că lucrurile merg bine. În plus, vedeta colaborează pe plan muzical cu mai mulți artiști.

„Am avut mai multe colaborări. La cel mai recent eveniment, am fost cu o colegă de scenă, Ana Maria Ababei.Mai avem o perioadă aglomerată acum, suntem la mare și cântăm aici până la finalul sezonului. Apoi o să plec la Bistrița unde o să am un eveniment”, a declarat vedeta.

„Sper să lansez cât mai repede un album”

Profesional îi merge bine, astfel că Laurette bate fierul cât este cald. Se pregătește intens de lansarea unor melodii și a unui album.

„Voi scoate o piesă a mea proprie. Momentan cânt pe la nunți și evenimente melodii cunoscute, dar în toamnă voi lucra și la piesele mele. Sper să reușesc să lansez cât mai repede melodii și, de ce nu, un album”, a spus Laurette pentru CANCAN.RO.

În plus, bruneta s-a stabilit pentru o perioadă înapoi în țară și nu are de gând să se întoarcă prea curând, mai ales că evenimentele curg pe bandă rulantă. În privința banilor, Laurette nu se laudă, însă ne-a dezvăluit că financiar stă bine și își poate face, atât ei, cât și fiicei sale orice plăcere.

„Serena este foarte bine. Nu vrea să meargă cu mine la cântări că asta ar însemna să stea mult în mașină și nu îi place. A fost în vacanță cu tatăl ei, a fost în vacanță și cu mine, am fost și în Franța, ne-am întors, am avut o vacanță plină. Momentan nu ne întoarcem în Franța, vreau să termin cu evenimentele pe care le am deja stabilite. Plus că și de sărbătorile de iarnă va fi, din nou, o perioadă aglomerată din punct de vedere profesional. Apoi când ea va merge la liceu, va studia acolo și probabil că plecăm de tot. Până atunci însă, o să stăm în România”, a mai spus ea.

