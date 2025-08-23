Acasă » Exclusiv » Laurette, schimbare radicală! S-a întors în România şi se reinventează: „Am început să fac treaba asta profesionist”

Laurette, schimbare radicală! S-a întors în România şi se reinventează: „Am început să fac treaba asta profesionist”

De: Loriana Dasoveanu 23/08/2025 | 13:53
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Laurette este o femeie puternică și sigură pe ea, astfel că nimic nu a împiedicat-o să obțină orice își dorește. Și-a crescut fiica singură, având custodie totală asupra ei, a avut o carieră longevivă în modelling și este cunoscută de o țară întreagă. Viața ei s-a schimbat semnificativ în momentul în care a decis să plece în Franța cu fata ei. Cele două s-au stabilit acolo, iar Serena este înscrisă la școală acolo. Laurette și fiica ei s-au întors în țară pe perioada verii, asta pentru că vedeta s-a reprofilat. A început o carieră în muzică și are evenimente pe bandă rulantă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu bruneta, care ne-a dezvăluit cum îi merge în noua profesie, dar și ce planuri de viitor are. 

O bună perioadă de timp, Laurette, fotomodel și fostă asistentă de televiziune, a locuit în Franța cu Serena, fiica ei, care mergea la o școală acolo. De ceva vreme, ele au revenit în România, conform spuselor ei, copila nu se adaptase la școală. Laurette are custodie exclusivă asupra fiicei sale, astfel că responsabilitatea pe care o are este mare. Își crește fata cu mare grijă și îi îndreaptă pașii spre o carieră solidă, dar nu se lasă nici pe ea pe locul doi. Fostul fotomodel ne-a povestit cum a ales să se reprofileze, dar și din ce face acum bani.

Laurette a lăsat podiumurile de modă pentru scenă! Vedeta le face concurență artistelor de la noi: „Cânt la evenimente! Fac asta profesionist”

Laurette a început o carieră muzicală, iar vara a fost plină de evenimente, ne dezvăluie ea. „Cânt de mai multă vreme, îmi place foarte mult. Am început să fac treaba asta profesionist, dar și pentru că îmi face plăcere. Am fost în Maramureș la mai multe evenimente, la Festivalul Săpânței și la o nuntă. Au cântat și artiști de la ei din zonă. Au fost și autoritățile, oamenii din zonă cu diverse produse tradiționale. Am vizitat și Cimitirul Vesel, am îmbinat utilul cu plăcutul. Este o energie foarte frumoasă când sunt pe scenă, mi-a plăcut foarte mult Maramureșul, sunt oameni faini și au o energie aparte”, a spus Laurette pentru CANCAN.RO.

O boală gravă din secolul XIX revine în forță: sunt mii de morți în 31 de țări
O boală gravă din secolul XIX revine în forță: sunt mii de morți...
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă...
Laurette s-a reprofilat! Bruneta cântă la evenimente și petreceri
Laurette s-a reprofilat! Bruneta cântă la evenimente și petreceri

Deși suntem pe final de vară, Laurette susține că în continuare are o perioadă aglomerată pe plan profesional, semn că lucrurile merg bine. În plus, vedeta colaborează pe plan muzical cu mai mulți artiști.

„Am avut mai multe colaborări. La cel mai recent eveniment, am fost cu o colegă de scenă, Ana Maria Ababei.Mai avem o perioadă aglomerată acum, suntem la mare și cântăm aici până la finalul sezonului. Apoi o să plec la Bistrița unde o să am un eveniment”, a declarat vedeta.

„Sper să lansez cât mai repede un album”

Profesional îi merge bine, astfel că Laurette bate fierul cât este cald. Se pregătește intens de lansarea unor melodii și a unui album.

„Voi scoate o piesă a mea proprie. Momentan cânt pe la nunți și evenimente melodii cunoscute, dar în toamnă voi lucra și la piesele mele. Sper să reușesc să lansez cât mai repede melodii și, de ce nu, un album”, a spus Laurette pentru CANCAN.RO.

Laurette, alături de primarul comunei Săpânța și de colega ei de scenă
Laurette, alături de primarul comunei Săpânța și de colega ei de scenă, Ana Maria Ababei

În plus, bruneta s-a stabilit pentru o perioadă înapoi în țară și nu are de gând să se întoarcă prea curând, mai ales că evenimentele curg pe bandă rulantă. În privința banilor, Laurette nu se laudă, însă ne-a dezvăluit că financiar stă bine și își poate face, atât ei, cât și fiicei sale orice plăcere.

„Serena este foarte bine. Nu vrea să meargă cu mine la cântări că asta ar însemna să stea mult în mașină și nu îi place. A fost în vacanță cu tatăl ei, a fost în vacanță și cu mine, am fost și în Franța, ne-am întors, am avut o vacanță plină. Momentan nu ne întoarcem în Franța, vreau să termin cu evenimentele pe care le am deja stabilite. Plus că și de sărbătorile de iarnă va fi, din nou, o perioadă aglomerată din punct de vedere profesional. Apoi când ea va merge la liceu, va studia acolo și probabil că plecăm de tot. Până atunci însă, o să stăm în România”, a mai spus ea.

(CITEȘTE ȘI: Laurette a răbufnit, după ce iubitul fotbalist a dus-o cu zăhărelul. S-au despărțit! ”De ce s-o mai lungim, dacă…” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
S-au spart zvonurile, Codin Maticiuc a dat cărțile pe față: cu cât plătește actorii din filmele sale: ”Asta-i adevărul!”
Exclusiv
S-au spart zvonurile, Codin Maticiuc a dat cărțile pe față: cu cât plătește actorii din filmele sale: ”Asta-i adevărul!”
Prezentatorul de la PRO TV, presat să devină tătic! Soacra nu-i zice nimic, dar nu scapă de ”săgețile” mamei
Exclusiv
Prezentatorul de la PRO TV, presat să devină tătic! Soacra nu-i zice nimic, dar nu scapă de ”săgețile”…
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de...
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în România
Gandul.ro
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în...
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă!...
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!”...
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani...
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la...
Parteneri
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire
Click.ro
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ...
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
WOWBiz.ro
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele...
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de...
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
Digi 24
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru...
Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
Digi24
Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a...
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal...
Un băiat de 13 ani a murit după ce a mâncat tăiței cruzi. Adolescentul s-a prăbușit la pământ, iar medicii nu au mai put să-l salveze
kanald.ro
Un băiat de 13 ani a murit după ce a mâncat tăiței cruzi. Adolescentul s-a...
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
StirileKanalD
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
O fetiță de 12 ani a murit în brațele tatălui după ce a mâncat chipsuri! Ce a declanșat decesul fetei, de fapt?
kfetele.ro
O fetiță de 12 ani a murit în brațele tatălui după ce a mâncat chipsuri!...
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
WOWBiz.ro
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut...
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov....
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi...
Pixel Watch 4, cu design actualizat, funcții noi și mai mult AI, este disponibil în România. Cât costă
go4it.ro
Pixel Watch 4, cu design actualizat, funcții noi și mai mult AI, este disponibil în...
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
A acceptat o băutură gratuită de la un hotel, iar ulterior a orbit. Povestea tânărului de 23 de ani care a șocat internetul
Fanatik.ro
A acceptat o băutură gratuită de la un hotel, iar ulterior a orbit. Povestea tânărului...
A comandat o insectă online, iar mai apoi a murit subit. Povestea bărbatului care a generat mari controverse
Fanatik.ro
A comandat o insectă online, iar mai apoi a murit subit. Povestea bărbatului care a...
România ține doliu. S-a stins din viață Ioan Donca. Am pierdut un om pe care toată planeta l-a respectat
Capital.ro
România ține doliu. S-a stins din viață Ioan Donca. Am pierdut un om pe care...
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de epocă şi dedicaţii fără număr!
Romania TV
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de epocă şi...
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Go4Games
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Avertisment pentru femeile care ies la pensie. Vor primi doar jumătate: „Pensionarii de mâine pot fi mai săraci”
Capital.ro
Avertisment pentru femeile care ies la pensie. Vor primi doar jumătate: „Pensionarii de mâine pot...
România, loc pe harta turismului de lux. Care sunt cele 12 hoteluri incluse în Ghidul Michelin
evz.ro
România, loc pe harta turismului de lux. Care sunt cele 12 hoteluri incluse în Ghidul...
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
Gandul.ro
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o...
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a...
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei
A1
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat...
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
radioimpuls.ro
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de...
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după umilința cu Hacken! Update exclusiv
Fanatik.ro
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după umilința cu...
Pasagerii unui zbor au rămas blocați în cabină timp de 29 de ore și nu au avut voie să coboare. Cum a fost posibil așa ceva
Fanatik.ro
Pasagerii unui zbor au rămas blocați în cabină timp de 29 de ore și nu...
Știrile zilei, 19 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 19 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-au spart zvonurile, Codin Maticiuc a dat cărțile pe față: cu cât plătește actorii din filmele ...
S-au spart zvonurile, Codin Maticiuc a dat cărțile pe față: cu cât plătește actorii din filmele sale: ”Asta-i adevărul!”
BREAKING | A murit diplomatul Ioan Donca
BREAKING | A murit diplomatul Ioan Donca
Cum a reușit Carmen de la Sălciua să dea jos 7 kilograme. Fanii au observat transformarea: ”Sunt ...
Cum a reușit Carmen de la Sălciua să dea jos 7 kilograme. Fanii au observat transformarea: ”Sunt un pic epuizată, dar îmi revin”
Cine este Ioan Șandru, bărbatul care a murit înecat împreună cu fiul său de 13 ani în lacul Snagov ...
Cine este Ioan Șandru, bărbatul care a murit înecat împreună cu fiul său de 13 ani în lacul Snagov după ce au fost surprinși de viitură
Complicele lui Emil Gânj a fost prins! Ireal unde l-au găsit polițiștii din România pe Ilie Sălăgean
Complicele lui Emil Gânj a fost prins! Ireal unde l-au găsit polițiștii din România pe Ilie Sălăgean
BREAKING | Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în ...
BREAKING | Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia
Vezi toate știrile
×