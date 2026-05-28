Cum a reacționat Cristian Boureanu când o admiratoare i-a ieșit în cale. După experiența Survivor, fostul deputat și-a reluat “antrenamentele” prin Herăstrău

Fostul deputat și mai recent concurentul de la Survivor Cristian Boureanu și-a reluat „La Dolce Vita” în Capitală. CANCAN.RO l-a surprins în timp ce-și continua cura de Herăstrău la un restaurant din zonă. Cristian Boureanu poartă în continuare barbă, probabil și-a dat seama de când era la Survivor că îi stă realmente mai bine cu ea decât fără. Și ca dovadă, când ajunge la sală hop și o admiratoare. A marșat Boureanu sau nu? Aflăm imediat.

Născut în 1972 în Lusaka, Zambia, undeva în sudul Africii, Cristian Boureanu, 53 de ani, e familiarizat de mic cu locurile exotice și luxuriante. Poate de aceea se simte atât de bine în Herăstrău, unde vegetația ascunde multe locuri discrete, cu mâncare bună și feline care mai de care mai periculoase, mai ales cele pe tocuri! Poate de-asta tot trage fostul deputat pe-acolo. În orice caz, el este echipat de orice.

Pe lângă fizicul bine lucrat la sală și antrenamentele dure de la Survivor, Boureanu are și o mașină ce poate merge pe oriunde pe planetă, un Jeep Wrangler all-terrain, echipat și cu puternice lumini LED pe capotă, probabil ca să orbească vreo căprioară ce iese în calea șoferului. Sigur, căprioară de Dorobanți, că doar nu-l acuzăm pe domnul Boureanu de braconaj. De altfel, el este un romantic, a fost recent la un concert Direcția 5.

În timp ce urcă la bordul Jeep-ului, Boureanu zâmbește, pentru că poartă o conversație se pare foarte plăcută cu cineva și vorbește în căști. În același timp, însă, în mașină urcă un domn necunoscut, împreună cu care Cristian Boureanu pleacă.

Destinația lui Cristian Boureanu era previzibilă: merge la sală. Un fizic precum al său trebuie întreținut, și în București totuși nu prea sunt provocări fizice similare cu cele din jungla din Republica Dominicană, așa că trebuie să apeleze la metode artificiale și să tragă de fiare.

Dar până la muncă, are prioritate distracția, sub forma unei admiratoare care parcase chiar lângă Jeep-ul lui Boureanu. Nu știm ce-i spune doamna, însă clar a fost ceva care i-a atras atenția, pentru că Boureanu coboară din mașină, discută cu femeia, după care își scoate ochelarii ca s-o vadă mai bine. Se apropie de portiera doamnei, însă aparent n-a fost suficient de convingător, pentru că doamna urcă la volan și pleacă. Resemnat, ca un tigru care își linge rănile, Boureanu se îndreaptă spre sală, singur cu fizicul său de care cu siguranță e mândru.

