Se schimbă vacanțele românilor! CFR pregătește surpriza sezonului

Vești bune pentru românii care s-au săturat de orele pierdute în vamă sau de prețurile explozive la avion! CFR Călători readuce în circulație celebrul tren internațional „România”, care va merge direct spre unele dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Bulgaria și Turcia.

Începând din iunie 2026, turiștiii vor putea ajunge cu trenul la Varna, Sofia sau chiar Istanbul, fără stresul traficului infernal de pe șosele. Garniturile vor circula zilnic pe toată durata sezonului estival.

CFR Călători anunță revenirea trenului „România”

CFR Călători a anunțat că trenul internațional „România” revine pe traseu între 12 iunie și 12 octombrie 2026, exact în perioada în care mii de români pleacă spre vacanțele de vară.

Una dintre cele mai căutate rute va fi cea către Varna, stațiunea preferată de mulți turiști români care aleg litoralul bulgăresc. Trenul pleacă din București Nord la ora 10:46 și ajunge în Varna seara, aproape de ora 20:00. La întoarcere, garnitura pleacă dimineața din Bulgaria și ajunge după-amiaza în Capitală.

Și cei care vor city-break-uri în Bulgaria au o variantă directă către Sofia. Trenul pleacă tot din București Nord, iar călătoria durează aproximativ zece ore.

Marea surpriză a verii 2026 rămâne însă cursa directă București – Istanbul/Halkali. Tot mai mulți români aleg Turcia pentru vacanțe, iar CFR profită din plin de interesul uriaș pentru această destinație.

Trenul pleacă din București la 10:46 și ajunge la Istanbul în dimineața următoare, aproape de ora 10:00. Practic, turiștii pot adormi în tren și se pot trezi direct în metropola turcească. La retur, garnitura pleacă seara din Istanbul și ajunge a doua zi după-amiaza în București.

Pentru această rută, CFR folosește vagoane de dormit și cușetă, una dintre puținele conexiuni feroviare directe dintre România și Turcia.

Cât va costa biletul

CFR a anunțat și tarifele pentru sezonul estival 2026, iar mulți turiști ar putea considera trenul o alternativă mai ieftină decât avionul sau drumul cu mașina personală. Un bilet București – Varna, la clasa a doua, costă 27 de euro. Pentru Sofia, prețul ajunge la 33,6 euro.

Cei care visează la Istanbul vor plăti 57,8 euro pentru un loc la vagon cușetă cu patru paturi. Tarifele sunt valabile atât pentru dus, cât și pentru retur.

Biletele pot fi cumpărate cu până la 90 de zile înainte de plecare, atât din gările și agențiile CFR care vând bilete internaționale, cât și online, pe site-ul companiei.

Pentru cursele către Bulgaria și Turcia, călătorii pot primi biletele direct în format PDF pe telefon sau le pot ridica din gară. Există și opțiunea livrării prin curier, pe teritoriul României.

În ultimii ani, cursele internaționale spre Bulgaria și Turcia au devenit extrem de căutate în sezonul cald. Mulți turiști încearcă să evite cozile kilometrice de la granițe, aglomerația de pe litoralul bulgăresc și costurile ridicate ale zborurilor.

