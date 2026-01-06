Cum arată mâncarea din vagoanele restaurant ale CRF și ce prețuri are. Românii au crezut că nu văd bine: „Asta e AI”

De ani de zile călătoriile cu CFR nu sunt prea plăcute pentru români. Numeroși călători s-au plâns de-a lungul timpului de condițiile mizere și de întârzierile agonizante. Ei bine, în unele trenuri situația s-a schimbat. Un român a filmat meniul și mâncarea servită în noile vagoane restaurant ale CFR Călători și a devenit viral. Oamenilor nu le-a venit să creadă, iar mulți au spus că la mijloc trebuie să fie vorba de inteligența artificială.

În timp ce călătorea cu trenul, un român a filmat meniul și mâncarea servită în noile vagoane restaurant ale CFR Călători. Imaginile au devenit imediat virale. Primul vagon de tip bar-bistro a fost pus în circulație încă din toamna anului trecut, noile vagoane fiind modernizate prin fonduri PNRR.

Cum arată mâncarea din vagoanele restaurant ale CRF

În vagoanele de tip bar-bistro călătorii pot comanda gustări, preparate la grătar, garnituri, salate, sucuri și chiar și băuturi alcoolice. Un român a călătorit într-un vagon restaurant chiar la început de 2026, pe ruta Arad – București și a filmat întreaga experiență.

Imaginile au devenit virale, iar mulți nici nu au crezut că sunt reale. Se pare că o masă decentă într-un tren a ajuns pentru români să fie o minune greu de crezut, așa că glumele au curs în mediul online.

„Asta e AI”; „E AI”; „Este cu AI”, au fost chiar primele comentarii lăsate de internauți la postarea făcută de tânăr pe TikTok.

Tânărul a comandat un piept de pui la grătar cu o porție de cartofi prăjiți și o salată de murături, iar pentru toate astea nici nu a scos prea mulți bani din buzunar. A plătit 44 de lei. Internauții au găsit ciudat și prețul produselor, iar comentariile ironice au fost din plin.

„Visele mele când am febră 40”; „Am început să întrecem Japonia”; „Mai au trenurile 5 ore întârziere?”, „Din ce an e meniul? Cam ieftin”, au glumit internauții.

Meniul din vagoanele bar-bistro ale CFR Călători

Românii care aleg să meargă la vagoanele restaurant ale CFR Călători se pot bucura de o varietate largă de produse. Aceștia pot servi de la minuturi, până la produse la grătar și garnituri și băuturi răcoritoare sau alcoolice. Iată meniul din vagoanele bar-bistro ale CFR Călători:

Omletă cu cașcaval – 130 g – 14 lei

Omletă cu șuncă și cașcaval – 135 g – 14 lei

Omletă cu șuncă – 125 g – 14 lei

Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 44 lei

Piept de porc cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 44 lei

Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 44 lei

Piept de porc cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 44 lei

Piept de pui la grătar cu cartofi prăjiți și salată de varză – 170/160/200 g – 44 lei

Piept de pui la grătar cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 170/160/200 g – 44 lei

Cârnăciori cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 39 lei

Cârnăciori cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 39 lei

Cașcaval pane cu cartofi prăjiți și salată de varză – 140/220/200 g – 38 lei

Cașcaval pane cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 140/220/200 g – 38 lei

