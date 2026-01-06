Acasă » Știri » Cum arată mâncarea din vagoanele restaurant ale CRF și ce prețuri are. Românii au crezut că nu văd bine: „Asta e AI”

Cum arată mâncarea din vagoanele restaurant ale CRF și ce prețuri are. Românii au crezut că nu văd bine: „Asta e AI”

De: Alina Drăgan 06/01/2026 | 21:26
Cum arată mâncarea din vagoanele restaurant ale CRF /Foto: TikTok

De ani de zile călătoriile cu CFR nu sunt prea plăcute pentru români. Numeroși călători s-au plâns de-a lungul timpului de condițiile mizere și de întârzierile agonizante. Ei bine, în unele trenuri situația s-a schimbat. Un român a filmat meniul și mâncarea servită în noile vagoane restaurant ale CFR Călători și a devenit viral. Oamenilor nu le-a venit să creadă, iar mulți au spus că la mijloc trebuie să fie vorba de inteligența artificială.

În timp ce călătorea cu trenul, un român a filmat meniul și mâncarea servită în noile vagoane restaurant ale CFR Călători. Imaginile au devenit imediat virale. Primul vagon de tip bar-bistro a fost pus în circulație încă din toamna anului trecut, noile vagoane fiind modernizate prin fonduri PNRR.

Cum arată mâncarea din vagoanele restaurant ale CRF

În vagoanele de tip bar-bistro călătorii pot comanda gustări, preparate la grătar, garnituri, salate, sucuri și chiar și băuturi alcoolice. Un român a călătorit într-un vagon restaurant chiar la început de 2026, pe ruta Arad – București și a filmat întreaga experiență.

Imaginile au devenit virale, iar mulți nici nu au crezut că sunt reale. Se pare că o masă decentă într-un tren a ajuns pentru români să fie o minune greu de crezut, așa că glumele au curs în mediul online.

„Asta e AI”; „E AI”; „Este cu AI”, au fost chiar primele comentarii lăsate de internauți la postarea făcută de tânăr pe TikTok.

Tânărul a comandat un piept de pui la grătar cu o porție de cartofi prăjiți și o salată de murături, iar pentru toate astea nici nu a scos prea mulți bani din buzunar. A plătit 44 de lei. Internauții au găsit ciudat și prețul produselor, iar comentariile ironice au fost din plin.

„Visele mele când am febră 40”; „Am început să întrecem Japonia”; „Mai au trenurile 5 ore întârziere?”, „Din ce an e meniul? Cam ieftin”, au glumit internauții.

Ce mâncare se servește în vagonele de tip bar-bistro de la CFR /Foto: TikTok

Meniul din vagoanele bar-bistro ale CFR Călători

Românii care aleg să meargă la vagoanele restaurant ale CFR Călători se pot bucura de o varietate largă de produse. Aceștia pot servi de la minuturi, până la produse la grătar și garnituri și băuturi răcoritoare sau alcoolice. Iată meniul din vagoanele bar-bistro ale CFR Călători:

  • Omletă cu cașcaval – 130 g – 14 lei
  • Omletă cu șuncă și cașcaval – 135 g – 14 lei
  • Omletă cu șuncă – 125 g – 14 lei
  • Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 44 lei
  • Piept de porc cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 44 lei
  • Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 44 lei
  • Piept de porc cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 44 lei
  • Piept de pui la grătar cu cartofi prăjiți și salată de varză – 170/160/200 g – 44 lei
  • Piept de pui la grătar cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 170/160/200 g – 44 lei
  • Cârnăciori cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 39 lei
  • Cârnăciori cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 39 lei
  • Cașcaval pane cu cartofi prăjiți și salată de varză – 140/220/200 g – 38 lei
  • Cașcaval pane cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 140/220/200 g – 38 lei

Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri

Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și zeci de răniți

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Haos în Caraibe! Vedetele și milionarii au rămas blocați pe insule după operațiunea din Venezuela
Showbiz internațional
Haos în Caraibe! Vedetele și milionarii au rămas blocați pe insule după operațiunea din Venezuela
Produs alimentar pentru copii, retras de urgență! Poate cauza toxiinfecţii severe şi probleme gastrointestinale. Alertă ANSVSA
Știri
Produs alimentar pentru copii, retras de urgență! Poate cauza toxiinfecţii severe şi probleme gastrointestinale. Alertă ANSVSA
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Topul celor mai geroase ierni din România
Adevarul
Topul celor mai geroase ierni din România
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe...
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
Click.ro
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
Digi24
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în...
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Haos în Caraibe! Vedetele și milionarii au rămas blocați pe insule după operațiunea din Venezuela
Haos în Caraibe! Vedetele și milionarii au rămas blocați pe insule după operațiunea din Venezuela
Produs alimentar pentru copii, retras de urgență! Poate cauza toxiinfecţii severe şi probleme gastrointestinale. ...
Produs alimentar pentru copii, retras de urgență! Poate cauza toxiinfecţii severe şi probleme gastrointestinale. Alertă ANSVSA
BANC | „Bulă, azi e 6 ianuarie! De ce îmi spui ‘La mulți ani’ tocmai acum?”
BANC | „Bulă, azi e 6 ianuarie! De ce îmi spui ‘La mulți ani’ tocmai acum?”
Cei mai în vârstă actori de la Hollywood. Cine sunt titanii Generației de Aur care încă joacă ...
Cei mai în vârstă actori de la Hollywood. Cine sunt titanii Generației de Aur care încă joacă în filme
Marius Tucă Show începe miercuri, 7 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 7 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
Motivul pentru care Dumbo a decis să participe la Desafio: Aventura: „Soția mea a făcut un infarct ...
Motivul pentru care Dumbo a decis să participe la Desafio: Aventura: „Soția mea a făcut un infarct și…”
Vezi toate știrile
×