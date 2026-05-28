Trei zodii primesc protecția astrelor până pe 30 iunie. Se pot bucura de bani, reușite și liniște

Luna iunie vine cu o serie de schimbări astrologice importante, care influențează modul în care comunicăm, relaționăm și luăm decizii. Începând cu 1 iunie, Mercur intră în zodia Rac, aducând o energie mai calmă și mai empatică în conversații. Pe 9 iunie, Jupiter își unește forțele cu Venus în același semn, un aspect considerat favorabil pentru relații, care pot deveni mai stabile și mai armonioase.

De pe 21 iunie, Soarele își face intrarea în Rac, mutând atenția către familie, casă și siguranță emoțională. Finalul lunii aduce însă și o notă de reflecție, deoarece pe 29 iunie începe retrogradarea lui Mercur, un moment potrivit pentru introspecție, reanalizarea trecutului și a legăturilor familiale.

Berbec

Pentru nativii din Berbec, perioada vine cu provocări, dar și cu oportunități importante de evoluție. Tranzitul lui Saturn aduce responsabilitate și seriozitate, însă finalul lunii iunie schimbă dinamica. Venus intră în Leu pe 13 iunie și activează zona iubirii și a prieteniilor, ceea ce aduce mai multă deschidere socială și șanse crescute în plan sentimental.

Spre finalul lunii, Marte își schimbă semnul și intră în Gemeni, accentuând comunicarea, relațiile apropiate și deplasările scurte. În plus, Jupiter își începe un nou ciclu important, oferind o perioadă favorabilă de creștere socială și oportunități neașteptate.

Rac

Pentru Rac, luna iunie este una dintre cele mai importante ale anului. Primele zile aduc o energie benefică datorită prezenței lui Venus în semnul lor, urmată de intrarea Soarelui pe 21 iunie, moment în care nativii își sărbătoresc sezonul. Finalul lunii devine deosebit de favorabil financiar, deoarece Jupiter intră în zona veniturilor și a valorii personale.

Acest tranzit, alături de influența lui Venus, poate aduce îmbunătățiri semnificative în plan material, dar și o creștere a încrederii în sine.

Leu

Luna aduce un val puternic de energie pozitivă. Venus intră în semnul lor la mijlocul lunii iunie, amplificând farmecul personal și încrederea în sine. Este o perioadă în care nativii se simt mai atractivi și mai vizibili, iar lucrurile par să se așeze în favoarea lor.

Schimbarea lui Marte în Gemeni activează zona prieteniilor și a grupurilor sociale, ceea ce poate aduce noi conexiuni importante. Momentul culminant vine pe 30 iunie, când Jupiter intră în Leu, un eveniment rar care are loc o dată la aproximativ 12 ani, aducând noroc, expansiune și noi începuturi.

