Dani Oțil, replică acidă la adresa Ramonei Olaru. Ce a putut spune despre colega de platou: “E o nenorocită”

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute și apreciate asistente TV din România, fiind de ani buni parte din echipa matinalului de la Antena 1, alături de Răzvan Simion și Dani Oțil. Prezența ei energică și stilul relaxat au transformat-o într-o figură extrem de populară în televiziune și în mediul online.

Recent, Dani Oțil a oferit câteva detalii din culisele colaborării lor, în cadrul podcastului moderat de Sabin Tudor. Prezentatorul a vorbit într-un stil caracteristic, plin de ironii și glume, despre colega sa, pe care a descris-o drept cea mai muncitoare persoană din echipă.

Ce a spus Dani Oțil despre Ramona Olaru

Deși a folosit mai multe remarci amuzante și un limbaj provocator, mesajul transmis a fost unul clar. Ramona Olaru este foarte implicată în proiectele sale și încearcă permanent să evolueze profesional.

Dani Oțil a făcut referire inclusiv la încercările Ramonei de a se dezvolta în zona actoriei, glumind pe seama modului în care se obțin rolurile în industria de divertisment. Declarațiile sale au fost spuse într-o notă sarcastică și trebuie privite ca parte a stilului direct și ironic pe care prezentatorul îl are frecvent în aparițiile publice.

„De departe cel mai harnic dintre noi, de departe, ți-o spun, e Ramona.

Cum e ea nenorocită în ziare, că e la… S-auzi la actorie că știe că o dăm afară să aibă și ea o pâine. Păi ce-i din actorie? În afară de a face dragoste cu ăștia doi, cu Bromania și cu Codin Maticiuc, că eu așa cred că se iau rolurile. Și doar ei doi contează. Deci în afară de asta ce crezi, că ai vrut un salariu din actorie? Deci Ramona este… Și fii atent, acum nu vreau să-i aduc un tribut Ramonei, că e o nenorocită, asta e clar. Uite ce face cu bărbații. Ba vine îndrăgostită, ăsta e… Deci Dani, ăsta e sufletul meu pereche, e cel mai… Ăsta e… Nu e ca toți ceilalți. Uneori vine, așa pe… De cât timp lucrează ea la noi? Că i-am prins mulți. Ăsta-i! Dani! Ăsta-i! Îl duc la mama.”, a povestit Dani Oțil la podcastul lui Sabin Tudor.

