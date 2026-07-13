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Ce notă a luat Bogdan Dragotă din Sibiu, după ce a făcut contestație pentru 9,95 la Bacalaureat

De: Elisa Tîrgovățu 13/07/2026 | 09:59
Ce notă a luat Bogdan Dragotă din Sibiu, după ce a făcut contestație pentru 9,95 la Bacalaureat
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Un elev al Liceului Teoretic Roth-Oberth din Mediaș a reușit o performanță remarcabilă după reevaluarea lucrării de la Bacalaureat. Bogdan Dragotă a contestat nota de 9,95 primită inițial la informatică, convins că lucrarea sa a fost de punctaj maxim.

În urma recorectării, profesorii evaluatori i-au acordat nota 10, ceea ce i-a adus o medie finală de 9,96 la examenul maturității. Rezultatul îl plasează pe elevul medieșean pe locul al doilea în ierarhia județeană a celor mai bune medii obținute la Bacalaureat 2026.

Înainte de contestații, Bogdan Dragotă obținuse nota 10 la Limba și literatura română și la Limba germană, 9,85 la matematică și 9,95 la informatică. După reevaluarea lucrării contestate, elevul a primit nota maximă la informatică, ajungând astfel la trei note de 10 și la o medie finală de 9,96.

Performanța completează un parcurs școlar de excepție pentru Bogdan, care este șef de promoție și a încheiat fiecare an de liceu cu media generală 10.

„Am depus contestație la informatică în urma vizualizării lucrării și analizei baremului. Eram convins că am rezolvat totul corect și de aceea am dorit să îmi fie reevaluată lucrarea. Am fost optimist în privința rezultatului contestației și mă bucur de rezultatul final”, a declarat băiatul pentru turnulsfatului.ro.

Sursa foto: Social media

Bogdan își dorește să continue studiile în domeniul informaticii, urmând programul în limba germană al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Tânărul spune că vrea să profite de această etapă pentru a se perfecționa și pentru a se dezvolta pe cât mai multe direcții, atât academic, cât și personal.

„Consider că a fost o experiență foarte interesantă, cu multe probe. Cred că învățatul constant a fost un plus principal care m-a ajutat la acest examen. Le mulțumesc părinților și cadrelor didactice, rezultatul este o încununare a muncii mele”, spunea Bogdan săptămâna trecută pentru turnulsfatului.ro, înainte să depună contestație.

O singură medie de 10 în Sibiu

După finalizarea procesului de contestații, județul Sibiu mai păstrează o singură medie perfectă la Bacalaureat. Performanța îi aparține lui Paul Itu, elev al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu și jucător de baschet la CSU Sibiu.

Peste 1.000 de absolvenți de liceu din județul Sibiu au solicitat reevaluarea lucrărilor susținute la examenul de Bacalaureat din această vară. Din cei aproximativ 2.700 de candidați înscriși, 1.091 au depus contestații, potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. Numărul cererilor este cu 347 mai mare față de sesiunea de anul trecut.

Cele mai multe contestații au fost înregistrate la proba de Limba și literatura română, unde elevii au cerut recorectarea a 422 de lucrări — 317 provenind de la candidații de la profil real și 105 de la cei de la profil uman. Pe următoarele locuri se află Istoria, cu 128 de contestații, și Matematica – profil tehnologic, cu 116 solicitări.

Alte discipline pentru care elevii au cerut reevaluarea lucrărilor sunt Biologia vegetală și animală, cu 89 de contestații, Geografia, cu 70, Logica, cu 62, și Anatomia, cu 60. La polul opus, Filosofia a înregistrat o singură contestație, în timp ce Chimia anorganică și Psihologia au avut câte trei solicitări de recorectare.

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Au fost afișate rezultatele la Bacalaureat 2026. Rata de promovare a crescut la 76,9%, după contestații

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