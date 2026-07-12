Alexandru Nițu a fost dat dispărut pe 28 iunie 2026. Ireal unde a fost găsit după două săptămâni

După aproape două săptămâni de căutări, Alexandru Nițu a fost găsit fără viață la marginea Capitalei, într-o zonă împădurită din apropiere de orașul Bragadiru. Tânărul de 20 de ani a fost dat dispărut la sfârșitul lunii iunie, când a fost văzut ultima dată plecând din locuința sa – din Sectorul 5 al Capitalei.

Din păcate, cele mai sumbre scenarii legate de dispariția lui Alexandru Nițu s-au adeverit. Tânărul de 20 de ani a fost dat dispărut pe 28 iunie, când a părăsit pentru ultima dată locuința sa din Sectorul 5 al Capitalei.

Alexandru a fost găsit fără viață

Din acel moment, imediat după ce autoritățile au fost informate de dispariția acestuia, Poliția Română, alături de echipaje de jandarmi și voluntari, au demarat operațiuni ample de căutare și localizare a tânărului.

Inițial, căutările s-au desfășurat în Sectorul 5, zona de unde acesta a plecat, apoi au fost extinse pe baza indiciilor și a localizării semnalului telefonului mobil către periferia Bucureștiului și județul Ilfov.

De asemenea, oamenii legii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere din zonele în care Alexandru obișnuia să le frecventeze sau prin care ar fi putut trece după plecarea de acasă. Din păcate, la aproape două săptămâni de la dispariția sa, tânărul de 20 de ani a fost găsit fără viață în pădurea din Bragadiru. Potrivit informațiilor din anchetă, Alexandru și-ar fi pus capăt zilelor.

Polițiștii și criminaliștii din Ilfov vor căuta probe și indicii pentru a reface ultimele ore din viața lui Alexandru și pentru stabilirea circumstanțelor în care ar fi recurs la un gest extrem. Investigația va continua la Institutul de Medicină Legală, unde rezultatele necropsiei vor stabili cu exactitate cauza decesului.

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