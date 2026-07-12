Acasă » Știri » Alexandru Nițu a fost dat dispărut pe 28 iunie 2026. Ireal unde a fost găsit după două săptămâni

Alexandru Nițu a fost dat dispărut pe 28 iunie 2026. Ireal unde a fost găsit după două săptămâni

De: Irina Vlad 12/07/2026 | 10:46
Alexandru Nițu a fost dat dispărut pe 28 iunie 2026. Ireal unde a fost găsit după două săptămâni
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După aproape două săptămâni de căutări, Alexandru Nițu a fost găsit fără viață la marginea Capitalei, într-o zonă împădurită din apropiere de orașul Bragadiru. Tânărul de 20 de ani a fost dat dispărut la sfârșitul lunii iunie, când a fost văzut ultima dată plecând din locuința sa – din Sectorul 5 al Capitalei. 

Din păcate, cele mai sumbre scenarii legate de dispariția lui Alexandru Nițu s-au adeverit. Tânărul de 20 de ani a fost dat dispărut pe 28 iunie, când a părăsit pentru ultima dată locuința sa din Sectorul 5 al Capitalei.

Alexandru Nițu a fost găsit după 2 săptămâni de căutări/ sursă foto: Poliția Română

Alexandru a fost găsit fără viață

Din acel moment, imediat după ce autoritățile au fost informate de dispariția acestuia, Poliția Română, alături de echipaje de jandarmi și voluntari, au demarat operațiuni ample de căutare și localizare a tânărului.

Inițial, căutările s-au desfășurat în Sectorul 5, zona de unde acesta a plecat, apoi au fost extinse pe baza indiciilor și a localizării semnalului telefonului mobil către periferia Bucureștiului și județul Ilfov.

De asemenea, oamenii legii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere din zonele în care Alexandru obișnuia să le frecventeze sau prin care ar fi putut trece după plecarea de acasă. Din păcate, la aproape două săptămâni de la dispariția sa, tânărul de 20 de ani a fost găsit fără viață în pădurea din Bragadiru. Potrivit informațiilor din anchetă, Alexandru și-ar fi pus capăt zilelor.

Polițiștii și criminaliștii din Ilfov vor căuta probe și indicii pentru a reface ultimele ore din viața lui Alexandru și pentru stabilirea circumstanțelor în care ar fi recurs la un gest extrem. Investigația va continua la Institutul de Medicină Legală, unde rezultatele necropsiei vor stabili cu exactitate cauza decesului.

O tânără de 19 ani a dispărut fără urmă! S-a dus la o petrecere și nimeni nu a mai văzut-o

Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 30 de ani, găsit în Dunăre. Motivul ireal pentru care rudele nu l-au dat dispărut

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea sportului! Adrian Rus a murit la doar 30 de ani
Știri
Doliu în lumea sportului! Adrian Rus a murit la doar 30 de ani
Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu s-au căsătorit! Primele imagini de la nunta actriței
Știri
Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu s-au căsătorit! Primele imagini de la nunta actriței
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Mediafax
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei...
Singurul oraș din România cu o biserică amplasată în mijlocul unui sens giratoriu
Gandul.ro
Singurul oraș din România cu o biserică amplasată în mijlocul unui sens giratoriu
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport.ro
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat...
Taxa care îi surprinde pe români în vacanță. Ce este „coperto” și de ce apare pe nota de plată
Adevarul
Taxa care îi surprinde pe români în vacanță. Ce este „coperto” și de...
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul
Digi24
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul,...
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
Simona Halep, prima reacție după ce s-a afişat la Wimbledon cu afaceristul Dorin Mateiu
Prosport.ro
Simona Halep, prima reacție după ce s-a afişat la Wimbledon cu afaceristul Dorin Mateiu
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Se mărește familia lui Carmen de la Sălciua. A anunțat venirea pe lume a unui copil: „Sunt fericită cu tot sufletul”
Click.ro
Se mărește familia lui Carmen de la Sălciua. A anunțat venirea pe lume a unui...
VIDEO Pericolul ascuns al mașinilor secondhand. La ce trebuie să fim atenți: „Nu au scapat nici cele hibride, nici cele electrice”
Digi 24
VIDEO Pericolul ascuns al mașinilor secondhand. La ce trebuie să fim atenți: „Nu au scapat...
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul verii. Ce amenzi riscă șoferii
Digi24
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul...
Dacia DUSTER de Japonia, produsă în INDIA: Cu ce dotări vine Nissan Tekton?
Promotor.ro
Dacia DUSTER de Japonia, produsă în INDIA: Cu ce dotări vine Nissan Tekton?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Ce pregătește Lidl în România și regiune: Atac la Google și Microsoft
go4it.ro
Ce pregătește Lidl în România și regiune: Atac la Google și Microsoft
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii de știință?
Descopera.ro
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Singurul oraș din România cu o biserică amplasată în mijlocul unui sens giratoriu
Gandul.ro
Singurul oraș din România cu o biserică amplasată în mijlocul unui sens giratoriu
Tags:
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea sportului! Adrian Rus a murit la doar 30 de ani
Doliu în lumea sportului! Adrian Rus a murit la doar 30 de ani
Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu s-au căsătorit! Primele imagini de la nunta actriței
Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu s-au căsătorit! Primele imagini de la nunta actriței
Verifici repetat dacă ai încuiat ușa? Psihologii susțin că ai putea avea această tulburare
Verifici repetat dacă ai încuiat ușa? Psihologii susțin că ai putea avea această tulburare
Test de logică | În maximum 13 secunde, găsiți diamantul ascuns în această imagine!
Test de logică | În maximum 13 secunde, găsiți diamantul ascuns în această imagine!
Mesajul public transmis de Simona Halep, după ce și-a oficializat relația cu Dorin Mateiu: ”Va avea ...
Mesajul public transmis de Simona Halep, după ce și-a oficializat relația cu Dorin Mateiu: ”Va avea mereu un loc special în inima mea”
Nu am scăpat! Meteorologii Accuweather anunță 3 zile de furtuni și vijelie în București, începând ...
Nu am scăpat! Meteorologii Accuweather anunță 3 zile de furtuni și vijelie în București, începând cu această dată
Vezi toate știrile