Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 30 de ani, găsit în Dunăre. Motivul ireal pentru care rudele nu l-au dat dispărut

Trupul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 30 de ani, originar din Brăila, a fost descoperit în Dunăre, în zona municipiului Galați. Identificarea victimei a fost realizată după ce autoritățile au găsit asupra sa documentele de identitate. Ulterior, rudele au fost anunțate și s-au deplasat la Galați pentru a confirma identitatea bărbatului.

Familia a declarat că nu a sesizat dispariția acestuia deoarece credea că plecase pe litoral. Potrivit apropiaților, tânărul obișnuia să meargă în sezonul estival la mare pentru a munci temporar, astfel că absența sa din ultimele zile nu a ridicat semne de întrebare.

Primele verificări efectuate de anchetatori nu au indicat existența unor urme de violență pe corpul victimei. Cu toate acestea, cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma investigațiilor și a examinării medico-legale.

Scafandrii căutau un alt bărbat în Dunăre

Descoperirea a fost făcută în timpul unei alte misiuni de căutare desfășurate pe Dunăre. Pompierii și scafandrii interveneau pentru găsirea unui bărbat de aproximativ 40 de ani care dispăruse în apă după un accident petrecut în apropierea unei insule formate în ultimii ani în dreptul municipiului Galați.

Conform informațiilor furnizate de autorități, incidentul a avut loc duminică seara, când două persoane se aflau pe un skijet. În urma accidentului, unul dintre bărbați a reușit să ajungă la mal și să se salveze, în timp ce celălalt a dispărut în apele fluviului.

Acțiunea de salvare a continuat, însă persoana dispărută nu a fost găsită până în prezent. Autoritățile fac cercetări atât pentru stabilirea împrejurărilor în care a murit tânărul din Brăila, cât și pentru localizarea bărbatului dispărut în urma accidentului nautic.

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