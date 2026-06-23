Acasă » Știri » Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 30 de ani, găsit în Dunăre. Motivul ireal pentru care rudele nu l-au dat dispărut

Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 30 de ani, găsit în Dunăre. Motivul ireal pentru care rudele nu l-au dat dispărut

De: Andreea Stăncescu 23/06/2026 | 20:02
Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 30 de ani, găsit în Dunăre. Motivul ireal pentru care rudele nu l-au dat dispărut
Un bărbat a fost găsit în Dunăre / Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Trupul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 30 de ani, originar din Brăila, a fost descoperit în Dunăre, în zona municipiului Galați. Identificarea victimei a fost realizată după ce autoritățile au găsit asupra sa documentele de identitate. Ulterior, rudele au fost anunțate și s-au deplasat la Galați pentru a confirma identitatea bărbatului.

Familia a declarat că nu a sesizat dispariția acestuia deoarece credea că plecase pe litoral. Potrivit apropiaților, tânărul obișnuia să meargă în sezonul estival la mare pentru a munci temporar, astfel că absența sa din ultimele zile nu a ridicat semne de întrebare.

Primele verificări efectuate de anchetatori nu au indicat existența unor urme de violență pe corpul victimei. Cu toate acestea, cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma investigațiilor și a examinării medico-legale.

Suras foto: Shutterstock

Scafandrii căutau un alt bărbat în Dunăre

Descoperirea a fost făcută în timpul unei alte misiuni de căutare desfășurate pe Dunăre. Pompierii și scafandrii interveneau pentru găsirea unui bărbat de aproximativ 40 de ani care dispăruse în apă după un accident petrecut în apropierea unei insule formate în ultimii ani în dreptul municipiului Galați.

Conform informațiilor furnizate de autorități, incidentul a avut loc duminică seara, când două persoane se aflau pe un skijet. În urma accidentului, unul dintre bărbați a reușit să ajungă la mal și să se salveze, în timp ce celălalt a dispărut în apele fluviului.

Acțiunea de salvare a continuat, însă persoana dispărută nu a fost găsită până în prezent. Autoritățile fac cercetări atât pentru stabilirea împrejurărilor în care a murit tânărul din Brăila, cât și pentru localizarea bărbatului dispărut în urma accidentului nautic.

CITEȘTE ȘI: El este Florin, adolescentul de 15 ani care a murit în urma unui accident cu trotineta electrică: „Drum lin către îngeri, copil drag!”

El este Radu, adolescentul de 14 ani care s-a înecat într-un iaz din Dorohoi. Familia se pregătește acum de înmormântare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Liam Payne i-a lăsat fiului său o avere uriașă. Moștenitorul are doar 9 ani
Știri
Liam Payne i-a lăsat fiului său o avere uriașă. Moștenitorul are doar 9 ani
Fulgy a fost externat de la Obregia! Postarea făcută de fiul Clejanilor: ”A făcut schimb cu Cheloo”
Știri
Fulgy a fost externat de la Obregia! Postarea făcută de fiul Clejanilor: ”A făcut schimb cu Cheloo”
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Hubert Thuma anunță că a fost exclus din PNL
Gandul.ro
Hubert Thuma anunță că a fost exclus din PNL
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Angajat concediat pentru pontaj fals câștigă în instanță. Firma, obligată să plătească peste 21.000 de euro
Adevarul
Angajat concediat pentru pontaj fals câștigă în instanță. Firma, obligată să plătească peste...
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până în 2034
Mediafax
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până...
Parteneri
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum...
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ce decizie a luat Alina Sorescu în ce le privește pe fetițe, în timpul vacanței de vară. Unde are de gând să plece solista: „E important ca ele să vadă…”
Click.ro
Ce decizie a luat Alina Sorescu în ce le privește pe fetițe, în timpul vacanței...
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
Digi 24
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Promotor.ro
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
go4it.ro
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Hubert Thuma anunță că a fost exclus din PNL
Gandul.ro
Hubert Thuma anunță că a fost exclus din PNL
Tags:
ULTIMA ORĂ
Liam Payne i-a lăsat fiului său o avere uriașă. Moștenitorul are doar 9 ani
Liam Payne i-a lăsat fiului său o avere uriașă. Moștenitorul are doar 9 ani
Ultima apariție a lui Adrian Sînă alături de soția sa, înainte de zvonul divorțului. Anca Serea: ...
Ultima apariție a lui Adrian Sînă alături de soția sa, înainte de zvonul divorțului. Anca Serea: „Ușor, ușor încep să mă obișnuiesc cu acest gând”
Fulgy a fost externat de la Obregia! Postarea făcută de fiul Clejanilor: ”A făcut schimb cu Cheloo”
Fulgy a fost externat de la Obregia! Postarea făcută de fiul Clejanilor: ”A făcut schimb cu Cheloo”
Mihaela Belecciu, femeia care și-a ucis fiica de 13 ani și apoi s-a sinucis, a lăsat un mesaj de adio
Mihaela Belecciu, femeia care și-a ucis fiica de 13 ani și apoi s-a sinucis, a lăsat un mesaj de adio
Viciul la care Irinel Columbeanu a renunțat pentru fiica sa: ”Nu s-a lăsat până nu l-a rugat Irinuca”
Viciul la care Irinel Columbeanu a renunțat pentru fiica sa: ”Nu s-a lăsat până nu l-a rugat Irinuca”
Ultimul mesaj al Gabrielei Tănase. Ce a postat solista de muzică populară din Oltenia, înainte să ...
Ultimul mesaj al Gabrielei Tănase. Ce a postat solista de muzică populară din Oltenia, înainte să moară
Vezi toate știrile