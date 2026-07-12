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Mesajul public transmis de Simona Halep, după ce și-a oficializat relația cu Dorin Mateiu: ”Va avea mereu un loc special în inima mea”

De: Irina Vlad 12/07/2026 | 09:37
Mesajul public transmis de Simona Halep, după ce și-a oficializat relația cu Dorin Mateiu: ”Va avea mereu un loc special în inima mea”
Simona Halep și Dorin Mateiu, prima apariție publică asumată.
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Simona Halep (34 de ani) și Dorin Mateiu (58 de ani) și-au oficializat public relația de iubire. Sportiva și milionarul supranumit „Regele mezelurilor” au fost împreună la finala feminină a ediției din acest an de la Wimbledon. 

La aproximativ o lună de când CANCAN.RO i-a surprins într-o escapadă romantică la Mykonos (vezi AICI imaginile care au făcut înconjurul internetului), Simona Halep și Dorin Mateiu si-au asumat public relația de iubire. Până acum, cei doi au preferat să nu apară împreună la niciu eveniment public, însă, odată cu finala feminimă de la Wimbledon 2026, au confirmat oficial că formează un cuplu.

Simona Halep, primul mesaj după ce a confirmat relația cu Dorin Mateiu

Sâmbătă, 11 iulie, a avut loc finala turneului de la Wimbledon, iar Simona Halep, câștigătoarea trofeului din 2019, nu avea cum să lipsească din tribune. Fostul nr.1 WTA nu a venit singură, ci însoțită de milionarul Dorin Materiu, supranumit „Regele mezelurilor”.

Este primul eveniment public la care cei doi aleg să nu se mai ascundă, marcând astfel prima apariție oficială în calitate de cuplu – vezi AICI imagini. Milionarul și sportiva au urmărit meciul din Loja Regală, alături de celebrități precum Katerine, prințesa de Wales, Maria Sharapova și Petra Kvitova.

Reîntoarsă în locul în care a câștigat împotriva Serenei Williams (în 2019), la scurt timp după încheierea marii finale de la All England Club, Simona Halep și-a exprimat public reunoștința într-un mesaj pe rețelele de socializare. Ea le-a mulțumit organizatorilor pentru primirea călduroasă și pentru privilegiul de a face parte din elita Lojei Regale a acestui turneu.

„Sunt cu adevărat onorată să fiu din nou. Mulțumesc @wimbledon pentru o zi atât de memorabilă și pentru o altă experiență de neuitat. Să fac parte din acest club și să mă întorc aici este o onoare dincolo de cuvinte. Wimbledon va ocupa întotdeauna un loc foarte special în inima mea”, a scris Simona Halep pe social media.

Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon. După escapada romantică din Mykonos, a venit și confirmarea

Simona Halep și „Regele mezelurilor”, escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!

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