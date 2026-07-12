Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu s-au căsătorit! Primele imagini de la nunta actriței

Victoria Răileanu și Adrian Ștefănescu și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, marcând un nou capitol în povestea lor de dragoste. La un an după căsătoria civilă organizată într-un cadru inedit în Grecia, cei doi au celebrat și cununia religioasă alături de familie și prietenii apropiați, într-o ceremonie emoționantă.

Pentru marele eveniment, actrița a impresionat prin eleganță. La slujba religioasă a purtat o rochie albă, lungă și amplă, care i-a evidențiat rafinamentul, în timp ce mirele a ales o ținută lejeră, în nuanțe deschise, potrivită atmosferei relaxate a nunții. Ulterior, la petrecere, Vichi Răileanu și-a schimbat ținuta și a optat pentru o rochie din dantelă, mulată pe corp, iar Adrian Ștefănescu a rămas în aceeași notă elegantă, purtând pantaloni crem, un sacou asortat și un tricou maro deschis.

Buchetul din flori naturale ales de mireasă s-a integrat perfect în decorul rustic al evenimentului. Petrecerea a fost organizată în mijlocul naturii, pe un câmp amenajat special pentru această ocazie, unde invitații s-au bucurat de o atmosferă caldă și relaxată.

Victoria Răileanu și Adrian Ștefănescu formează o familie alături de fiica lor, Maria, în vârstă de doi ani. Actrița mai are un copil din căsnicia anterioară cu actorul Conrad Mericoffer.

Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu s-au logodit în Paris

Povestea de iubire dintre Victoria Răileanu și actualul său soț a început în urmă cu mai bine de doi ani, după ce s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating. Relația lor a evoluat rapid, iar în ianuarie 2023, în timpul unei vacanțe la Paris, Adrian Ștefănescu a surprins-o cu o cerere în căsătorie romantică. Momentul a fost unul complet neașteptat pentru actriță și a emoționat-o profund.

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