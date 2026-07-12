Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu s-au căsătorit! Primele imagini de la nunta actriței

Victoria Răileanu și Adrian Ștefănescu și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, marcând un nou capitol în povestea lor de dragoste. La un an după căsătoria civilă organizată într-un cadru inedit în Grecia, cei doi au celebrat și cununia religioasă alături de familie și prietenii apropiați, într-o ceremonie emoționantă.
Pentru marele eveniment, actrița a impresionat prin eleganță. La slujba religioasă a purtat o rochie albă, lungă și amplă, care i-a evidențiat rafinamentul, în timp ce mirele a ales o ținută lejeră, în nuanțe deschise, potrivită atmosferei relaxate a nunții. Ulterior, la petrecere, Vichi Răileanu și-a schimbat ținuta și a optat pentru o rochie din dantelă, mulată pe corp, iar Adrian Ștefănescu a rămas în aceeași notă elegantă, purtând pantaloni crem, un sacou asortat și un tricou maro deschis.
Buchetul din flori naturale ales de mireasă s-a integrat perfect în decorul rustic al evenimentului. Petrecerea a fost organizată în mijlocul naturii, pe un câmp amenajat special pentru această ocazie, unde invitații s-au bucurat de o atmosferă caldă și relaxată.
Victoria Răileanu și Adrian Ștefănescu formează o familie alături de fiica lor, Maria, în vârstă de doi ani. Actrița mai are un copil din căsnicia anterioară cu actorul Conrad Mericoffer.
Povestea de iubire dintre Victoria Răileanu și actualul său soț a început în urmă cu mai bine de doi ani, după ce s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating. Relația lor a evoluat rapid, iar în ianuarie 2023, în timpul unei vacanțe la Paris, Adrian Ștefănescu a surprins-o cu o cerere în căsătorie romantică. Momentul a fost unul complet neașteptat pentru actriță și a emoționat-o profund.
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