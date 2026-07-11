Veste tristă pentru fanele lui Andrei Bănuță. Artistul a făcut anunțul: „Există o EA”

Andrei Bănuță este unul dintre cei mai râvniți artiști ai momentului, iar admiratoarele sperau că inima lui este încă liberă. Artistul a făcut o mărturisire care le-ar putea întrista pe pe fanele sale. Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, Andrei a dezvăluit că există o domnișoară în viața lui, dar deocamdată, nu este vorba despre o relație care să ducă spre altar.

Andrei Bănuță traversează una dintre cele mai bune perioade din carieră. După energia debordantă de pe scena Beach, Please!, artistul se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente din parcursul său musical și anume, concertul de la Sala Palatului. Însă, dincolo de succesul profesional, fanele sunt interesate și de un alt capitol din viața cântărețului… cel sentimental. CANCAN.RO a aflat direct de la sursă care este, de fapt, situația amoroasă a artistului.

Andrei Bănuță: „Întotdeauna există o „ea””

La doar 27 de ani, Andrei Bănuță este unul dintre cei mai apreciați artiști ai noii generații, iar fanele îi urmăresc fiecare apariție. Chiar dacă nu a făcut încă marele pas spre căsătorie, artistul recunoaște că locul din inima lui nu este chiar liber. Declarațiile lui ne-au dat de gândit: exsită o femeie în viața lui, însă nimic nu este, decomandată, bătut în cuie.

În stilul caracteristic, cu umor și sinceritate, Andrei Bănuță a lămurit zvonurile care au apărut după ce a vorbit despre „nuntă”, explicând că se referea la evenimentele la care cântâ, nu la propria poveste de dragoste. Totuși, admiratoarele artistului au primit și o veste mai puțin plăcută. Artistul a recunoscut pentru CANCAN.RO că întotdeauna există o „ea” în viața lui, dar relația nu a ajuns încă într-un punct decisiv.

Andrei Banuță: O să iau toate învățăturile de pe scenele nunților mele de până acum și o să le duc la Sala Palatului, sperând să-i fac cinste. Biletele sunt mai mult de jumătate vândute și asta este extraordinar pentru mine. Și o să fie tare, rău de tot. Așa că, Beach, Please! a fost tare și Sala Palatului o să fie cel puțin la fel de tare.

CANCAN.RO: Stai așa, că pe mine mă intrigă ceva. Cum adică „nuntă”? Te măriți? Te însori?

Andrei Bănuță: Nu mă însor eu de data asta. O să fie aceeași nuntă la care am cântat de foarte multe ori, așa numită, cea la care eu întrețin buna dispoziție și distracția. Există miri pe scenă, dar nu sunt eu unul dintre ei, așa că este ok.

CANCAN.RO: Noi, toate fanele tale, eram leșinate de călduri.

Andrei Bănuță: Rămâneți liniștite. Nu se întâmplă nimic pentru totdeauna în momentul ăsta în viața mea, mai mult decât faptul că trăiesc cea mai bună perioadă.

CANCAN.RO: Deci eu mă liniștesc, Andrei! Nu te însori…

Andrei Bănuță: Anul ăsta, până acum, nu s-a stabilit nimic.

CANCAN.RO: Există o „ea”?

Andrei Bănuță: Întotdeauna există o „ea”, pentru că sunt tânăr. Sunt și eu, în sfârșit, îmi merge treaba. E normal. Există întotdeauna câte o „ea”, că sunt tânăr și îmi trăiesc tinerețea. E normal. Nu există încă nimic care să se solidifice pentru totdeauna. Adică n-am stabilit nimic.

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