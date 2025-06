Andrei Bănuță nu duce lipsă de admiratoare, dar a făcut anunţul trist pentru fane: ”E femeia perfectă!”

Andrei Bănuță se bucură de cea mai bună perioadă din viața sa, după cum afirmă chiar el. Nu doar că evenimentele și inspirația îi vin pe bandă rulantă, însă, și pe plan personal, artistul se declară extrem de mulțumit. Pentru CANCAN.RO, cântărețul de 26 de ani dezvăluie când vrea să devină tată! Prietenul lui Theo Rose nu vrea să mai piardă deloc timpul, deși muzica îl ține foarte ocupat.

La cei 26 de ani, Andrei Bănuță se bucură de un succes teribil în cariera sa artistică. Mai ales vara, tânărul este mai mereu pe drumuri, lucru care îl bucură nespus, căci de mic copil visa să fie atât de cunoscut și de apreciat. Acum, planurile sale au prins contur, iar meseria îl ține foarte mult plecat de acasă. Prezent la botezul fiicei lui Tzancă Uraganu, acolo unde a cântat alături de Karmen, solistul a vorbit despre activitățile din ultima perioadă.

”E cea mai bună perioadă din viața mea. Mă simt bine, cânt, pentru asta m-am rugat. E și obositor, da, dar am grijă să mă și odihnesc, pentru că știu că este important să le ofer oamenilor un moment de calitate, tocmai de aceea sunt atent să mă menajez când și cum pot”, a spus Andrei Bănuță, pentru CANCAN.RO.

În ceea ce privește partea personală, solistul stă foarte bine și acolo. Deși nu a dat prea multe detalii despre o posibilă relație, cântărețul susține că este în tatonări cu cineva, însă, momentan, lucrurile nu sunt foarte sigure.

”Merge totul bine și pe plan personal. Cu dragostea, când ai 26 de ani, ești cântăreț, iar arta ta se adresează doamnelor și domnișoarelor, e destul de greu să stai prost. Am mare noroc din acest punct de vedere, e multă atenție pe mine, nu mă plâng! Când va fi ceva oficial și de durată, vă promit că sunteți primii care aflați! Ca să rezumăm un pic, o să aflu și eu dacă e ceva serios. Momentan, mă cunosc”, a adăugat prietenul lui Theo Rose.

Andrei Bănuţă: ”Eu vreau să fiu tată de băiat”

Deși muzică, evenimentele și rolul din serialul de la PRO TV îl țin destul de ocupat și deseori departe de casă, Andrei Bănuță nu exclude nici posibilitatea de a deveni tată în curând. Așadar, cum ar arăta femeia perfectă pentru el?

”Femeia perfectă e o femeie deșteaptă și cu haz. Eu cred că o femeie deșteaptă e o femeie și cu haz și potențial. Poate fi și o mamă bună. Normal că mă gândesc și la asta! Eu cânt la multe nunți și botezuri și, tot văzând copii, inevitabil mă duce și pe mine gândul acolo. Și mai am ceva: vin toți copiii la mine! Toți copiii mă iubesc! Cel mai mare lipici la copii îl am! Eu vreau să fiu tată de băiat, dar toată lumea care mă cunoaște spune că o să fiu tată de fată. Nu știu dacă e de la sufletul de bagabont, dar cred că e și de la faptul că am o blândețe față de toți copiii, iar de aceea spune lumea că voi fi tată de fată”, a încheiat artistul, pentru CANCAN.RO.

