Cele 8 obiceiuri de dimineață care te ajută să rămâi concentrat toată ziua, potrivit experților

Felul în care îți începi dimineața poate influența nivelul de energie, capacitatea de concentrare și productivitatea pentru tot restul zilei. Specialiștii susțin că nu este nevoie de o rutină complicată sau de trezitul la ora 5 dimineața pentru a avea un randament mai bun, ci doar de câteva obiceiuri simple și consecvente.

Experți în sănătate mintală, nutriție și psihologie au explicat pentru Real Simple care sunt cele mai eficiente lucruri pe care le poți face imediat după ce te trezești pentru a-ți menține atenția și claritatea mentală pe parcursul întregii zile.

Evită telefonul imediat după trezire

Primul impuls al multor oameni este să verifice notificările, e-mailurile sau rețelele sociale. Specialiștii avertizează însă că acest obicei îți poate suprasolicita creierul încă din primele minute ale zilei și îți poate reduce capacitatea de concentrare.

Ieși la lumină naturală

Expunerea la lumina soarelui în primele 30-60 de minute după trezire ajută organismul să oprească producția de melatonină și să își regleze ritmul circadian, ceea ce favorizează starea de alertă și claritatea mentală.

Fă puțină mișcare

Nu este nevoie de un antrenament intens. Câteva minute de stretching, o plimbare scurtă sau chiar dansul pe melodia preferată pot stimula eliberarea unor substanțe asociate cu starea de vigilență și buna dispoziție.

Hidratează-te

După mai multe ore de somn, organismul este ușor deshidratat. Un pahar cu apă băut imediat după trezire poate contribui la reducerea senzației de „ceață mentală” și la îmbunătățirea atenției.

Mănâncă un mic dejun echilibrat

Nutriționiștii recomandă un mic dejun care să conțină proteine, fibre și grăsimi sănătoase. O astfel de masă oferă energie constantă și reduce riscul scăderilor bruște de concentrare în cursul dimineții.

Gândește-te la ceva ce aștepți cu nerăbdare

Chiar și un lucru simplu, precum o întâlnire cu prietenii, o pauză de cafea sau un hobby planificat pentru seară, poate activa sistemul de recompensă al creierului și poate reduce nivelul de stres.

Stabilește prioritățile zilei

Înainte de a deschide e-mailul sau aplicațiile de mesagerie, încearcă să stabilești cele mai importante sarcini ale zilei. Potrivit experților, acest lucru reduce oboseala decizională și te ajută să rămâi concentrat asupra obiectivelor importante.

Creează o rutină pe care o poți respecta

Specialiștii spun că nu există o rutină universală. Cel mai important este ca obiceiurile alese să fie realiste și ușor de menținut pe termen lung. Consecvența are un impact mai mare asupra concentrării și productivității decât o rutină perfectă urmată doar ocazional.

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