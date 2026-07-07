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Trucuri simple pentru a mânca mai multe legume fără efort. Metodele recomandate de nutriționiști

De: Daniel Matei 07/07/2026 | 06:10
Trucuri simple pentru a mânca mai multe legume fără efort. Metodele recomandate de nutriționiști
Sursa foto: Shutterstock
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Legumele sunt considerate unele dintre cele mai sănătoase alimente, fiind bogate în fibre, vitamine și antioxidanți. Totuși, mulți oameni spun că le consumă mai rar decât și-ar dori sau le evită din lipsă de timp ori inspirație în bucătărie.

O serie de nutriționiști citați de Real Simple explică faptul că există metode simple prin care putem crește consumul de verdețuri fără să ne schimbăm complet obiceiurile alimentare sau să petrecem mai mult timp în bucătărie.

Legumele nu înseamnă doar salate

Deși salatele rămân o opțiune clasică, specialiștii spun că legumele verzi pot fi integrate ușor în multe alte preparate, fără a le schimba semnificativ gustul.

Una dintre cele mai simple metode este adăugarea lor în supe sau ciorbe, chiar la finalul gătitului. Spanacul, kale sau rucola se înmoaie rapid și își păstrează nutrienții, oferind un plus de fibre și vitamine.

„Ascunse” în sosuri și paste

O altă variantă populară este integrarea legumelor verzi în sosuri pentru paste sau pesto-uri. Frunzele se pot pasa sau sota ușor, devenind aproape imperceptibile în preparatul final.

În același timp, pot fi adăugate în smoothie-uri alături de fructe, unde gustul lor este mascat de dulceața ingredientelor, dar beneficiile nutriționale rămân.

Variante simple și rapide

Nutriționiștii mai recomandă și salatele de varză (slaw), o alternativă mai ieftină și mai crocantă la salatele clasice, dar și adăugarea verdețurilor în sosuri pe bază de roșii sau curry-uri.

Aceste metode ajută la creșterea consumului de legume fără efort suplimentar și fără schimbări majore în dietă.

Beneficii importante pentru sănătate

Potrivit specialiștilor, consumul regulat de legume verzi este asociat cu o digestie mai bună, sănătate cardiovasculară îmbunătățită și un risc mai scăzut de declin cognitiv.

De asemenea, acestea conțin fibre, antioxidanți și compuși benefici pentru organism, motiv pentru care includerea lor zilnică este recomandată.

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