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Ce conține berea fără alcool, de fapt. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu recent

De: Daniel Matei 17/06/2026 | 06:10
Ce conține berea fără alcool, de fapt. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu recent
Sursa foto: Shutterstock
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Un nou studiu sugerează că o halbă de bere conține o cantitate surprinzător de semnificativă de vitamina B6 și că varianta fără alcool ar putea fi, de fapt, una dintre opțiunile mai bune pentru a obține acest nutrient.

Potrivit unei cercetări publicate în Journal of Agricultural and Food Chemistry, consumul unei halbe de bere poate furniza „niveluri semnificative” de vitamina B6, un nutrient esențial pentru funcționarea creierului. Iar acest lucru este valabil inclusiv în cazul berii fără alcool, potrivit Euronews.

Cercetătorii au analizat 65 de beri germane disponibile comercial, folosind o tehnică de laborator nou dezvoltată, și au descoperit că nivelurile de vitamina B6 variau considerabil, însă erau în mod constant mai ridicate decât estimările anterioare.

Ce este vitamina B6

Vitamina B6, pe care organismul nu o poate produce singur, contribuie la buna funcționare a creierului, a sistemului circulator și a sistemului imunitar și se găsește într-o gamă largă de alimente. Potrivit autorilor studiului, o porție standard de bere ar putea acoperi aproximativ 15% din necesarul zilnic de vitamina B6.

Deficiența de vitamina B6 este mai răspândită decât cred mulți oameni. Aproximativ unul din cinci adolescenți europeni are un nivel insuficient al acestei vitamine, în timp ce aproximativ unul din zece americani se confruntă cu aceeași problemă. Nivelurile scăzute de vitamina B6 au fost asociate cu depresia, bolile cardiovasculare și inflamațiile.

După analizarea celor 65 de beri germane, cercetătorii au constatat că nivelurile totale de vitamina B6 au variat între 95 și peste 1.000 de micrograme pe litru, în funcție de tipul de bere.

Autorii studiului au subliniat că „variațiile în conținutul de vitamina B6 au fost asociate în principal cu materiile prime utilizate, și nu cu tehnologia de producție”. Cu alte cuvinte, ingredientele din care este făcută berea contează mult mai mult decât procesul de fabricare în ceea ce privește conținutul de vitamina B6.

Ce se întâmplă cu berea fără alcool?

Cercetătorii au descoperit că nu există diferențe semnificative în ceea ce privește conținutul de vitamina B6 între berea lager obișnuită și varianta sa fără alcool. Cu alte cuvinte, eliminarea alcoolului nu înseamnă și eliminarea nutrienților.

Studiul a identificat două metode principale de producere a berii fără alcool: limitarea procesului de fermentație încă de la început, ceea ce lasă un nivel mai ridicat de zahăr în produsul final, sau fermentația completă urmată de eliminarea alcoolului prin procese precum distilarea în vid sau filtrarea prin membrane.

Autorii cercetării sugerează că cea de-a doua metodă de producție are „un impact pozitiv” asupra concentrației de vitamina B6.

Unele beri lager fără alcool au avut rezultate deosebit de bune. Proba cu cel mai ridicat conținut a înregistrat 761 de micrograme de vitamina B6 pe litru, ceea ce înseamnă că o sticlă standard de 500 ml ar putea asigura aproximativ un sfert din doza zilnică recomandată de vitamina B6 pentru o femeie.

Este berea cu alcool benefică pentru sănătate?

Pe scurt, nu. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a precizat că nu există un nivel complet sigur de consum al alcoolului, aspect recunoscut chiar și de autorii studiului.

Alcoolul este clasificat drept un agent cancerigen din Grupa 1 – cea mai ridicată categorie de risc – ceea ce înseamnă că există dovezi clare că poate provoca cancer la oameni. De asemenea, consumul de alcool este asociat cu un risc crescut de boli hepatice, afecțiuni cardiovasculare și efecte negative asupra funcțiilor cerebrale.

Anul trecut, o cercetare publicată în revista BMJ Evidence-Based Medicine a evidențiat impactul potențial al consumului de alcool asupra sănătății creierului.

Studiul, care a inclus aproximativ 560.000 de persoane din Marea Britanie și Statele Unite, a arătat că un consum mai ridicat de alcool a fost asociat cu un risc crescut de apariție a demenței.

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