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De ce pisicile te ajută doar când au și ele ceva de câștigat. Explicația oferită de cercetători

De: Daniel Matei 14/06/2026 | 08:40
De ce pisicile te ajută doar când au și ele ceva de câștigat. Explicația oferită de cercetători
Sursa foto: Shutterstock
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Pisicile au reputația de a fi mai independente decât câinii, iar un nou studiu sugerează că această percepție ar putea avea și o explicație științifică.

Potrivit unei cercetări citate de Scientific American, pisicile sunt mult mai puțin dispuse să îi ajute pe oameni în mod spontan decât câinii sau chiar copiii mici. În schimb, ele tind să intervină doar atunci când situația le aduce și un beneficiu direct.

Studiul a comparat comportamentul câinilor de companie, al pisicilor și al copiilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de luni. Cercetătorii au urmărit modul în care aceștia reacționează atunci când un adult familiar caută un obiect ascuns și pare să aibă nevoie de ajutor.

Rezultatele au arătat că majoritatea câinilor și a copiilor au încercat să indice locul în care se afla obiectul sau chiar să îl recupereze, deși nu primeau nicio recompensă pentru acest lucru. În cazul pisicilor, reacția a fost diferită. Deși observau atent situația, rareori interveneau pentru a ajuta.

De ce reacționează diferit pisicile

Cercetătorii spun că explicația ar putea fi legată de istoria evolutivă a celor două specii.

Câinii provin din strămoși care trăiau și vânau în grupuri și au fost selecționați timp de mii de ani pentru a coopera cu oamenii. Pisicile, în schimb, descind din animale mult mai solitare și s-au apropiat de comunitățile umane în principal pentru a găsi hrană.

Interesant este că pisicile nu au ignorat complet situația. Ele au urmărit cu atenție comportamentul oamenilor și au înțeles ce se întâmplă, însă au ales să nu se implice. Atunci când obiectul ascuns era ceva ce își doreau, precum o jucărie preferată sau o recompensă, comportamentul lor se schimba semnificativ.

Pisicile nu sunt mai puțin atașate de oameni

Autorii studiului subliniază că rezultatele nu arată că pisicile sunt lipsite de afecțiune sau că nu dezvoltă legături puternice cu stăpânii lor. Concluzia este doar că acestea sunt mai selective atunci când decid să intervină într-o situație și mai puțin motivate să ofere ajutor fără un beneficiu evident.

Descoperirea oferă noi indicii despre modul în care evoluția și procesul de domesticire au influențat comportamentul animalelor care trăiesc alături de oameni și explică de ce câinii și pisicile reacționează atât de diferit în situații aparent simple.

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