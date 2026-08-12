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Scandal în lumea kickboxului! Cum răspunde Cătălin Moroșanu lui Daniel Ghiță: „Nu este suficient să ajungi undeva”

De: Andreea Stăncescu 12/08/2026 | 09:56
Scandal în lumea kickboxului! Cum răspunde Cătălin Moroșanu lui Daniel Ghiță: „Nu este suficient să ajungi undeva”
Cum răspunde Cătălin Moroșanu lui Daniel Ghiță / Sursa foto: Facebook
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Cătălin Moroșanu pare hotărât să lase în urmă rivalitatea cu Daniel Ghiță și să nu mai continue schimbul de replici dintre cei doi foști luptători. Sportivul susține că nu a încercat să reaprindă conflictul și consideră că disputa legată de o confruntare care nu a mai avut loc nu își mai găsește rostul după atâția ani.

Discuția a revenit în atenția publicului după ce Cătălin Moroșanu a fost întrebat, într-un interviu, despre meciul cu Daniel Ghiță. Confruntarea a fost mult timp așteptată de fanii kickboxingului, însă nu s-a concretizat niciodată. Fostul luptător a explicat că a răspuns doar întrebării primite și că nu a intenționat să provoace o nouă dispută.

„Am fost întrebat într-un interviu de ce nu s-a concretizat, la vremea respectivă, lupta dintre noi și am răspuns la întrebare. Atât. Cine câștiga? Eu mereu am crezut în șansele mele, indiferent de adversar”, a transmis Cătălin Moroșanu.

Ce a spus Cătălin Moroșanu desrep scandalul cu Daniel Ghiță

Cătălin Moroșanu consideră că, la aproape șapte ani de la retragerea celor doi, o astfel de rivalitate nu mai are o miză reală. În opinia sa, un meci care nu s-a disputat în ring nu poate fi decis acum prin intermediul rețelelor sociale.

În același timp, fostul sportiv nu contestă valoarea adversarului său. Acesta recunoaște performanțele obținute de Daniel Ghiță și spune că fiecare dintre ei a avut un parcurs important în kickboxing. Cătălin Moroșanu susține că nu mai este interesat să demonstreze cine a fost mai bun în urmă cu un deceniu și preferă să se concentreze asupra proiectelor sale actuale.

În prezent, atenția sa este îndreptată către descoperirea și pregătirea noii generații de luptători români. Fostul campion vrea să îi sprijine pe tinerii sportivi și să îi ajute să ajungă în competițiile internaționale importante. În acest context, spune că preferă să privească spre viitor și să lase trecutul în urmă.

„Eu nu mai am nimic de demonstrat în această comparație. Astăzi mă interesează cu totul altceva. Nu mai vreau să discut cine a fost mai bun dintre Moroșanu și Ghiță acum 10 sau 15 ani. Nu este suficient să ajungi tu undeva. La un moment dat trebuie să te întorci și să încerci să deschizi drumul și pentru cei care vin după tine. Să predau ștafeta”, a explicat el.

Sursa foto: Facebook

Cătălin Moroșanu a transmis că nu intenționează să mai răspundă eventualelor mesaje sau postări venite din partea lui Daniel Ghiță, considerând că fiecare trebuie să își continue propriul drum.

„Daniel poate să mai scrie despre mine o postare sau o sută. Este dreptul lui și este alegerea lui. Eu nu voi mai continua acest schimb de replici. Cred că avem lucruri mai importante de făcut decât să continuăm o luptă care nu mai există. Daniel, îți respect cariera și performanțele. Eu merg mai departe cu drumul meu. Amândoi avem un trecut în acest sport. Eu am ales să-mi folosesc prezentul încercând să-i construiesc viitorul.”, a mai spus Cătălin Moroșanu.

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