Cum arată casele pe care le deține Al Pacino. Proprietățile sunt cu advărat spectaculoase

La 86 de ani, Al Pacino rămâne unul dintre cei mai mari și discreți actori din istoria Hollywood-ului. Dacă pe marile ecrane a interpretat mafioți de temut și personaje care au făcut istorie, în viața reală starul preferă liniștea unor proprietăți spectaculoase, ascunse de ochii curioșilor.

De la vile înconjurate de hectare întregi de verdeață până la apartamente exclusiviste în inima New York-ului, proprietățile actorului valorează milioane de dolari și impresionează prin eleganță și rafinament.

Cum arată „palatele” lui Al Pacino

Cea mai dragă proprietate a lui Al Pacino este vila din Palisades, New York, cumpărată încă din 1979. Actorul a plătit atunci 375.000 de dolari, însă astăzi valoarea domeniului este de câteva ori mai mare. Locuința este amplasată pe un teren de peste un hectar și oferă tot ce și-ar putea dori un star de talia lui: intimitate totală, grădini impresionante și o priveliște superbă către râul Hudson.

Casa dispune de patru dormitoare, trei băi și încăperi generoase, iar în decursul anilor a fost renovată complet. Lemnul masiv, șemineul impunător și terasa care se deschide spre natură transformă proprietatea într-un adevărat refugiu de lux.

În 2013, Pacino a decis să renunțe la casa de oaspeți aflată pe același domeniu, pentru care a încasat nu mai puțin de 3,3 milioane de dolari.

Puțini știu că Al Pacino nu a cumpărat întotdeauna proprietățile în care a locuit. Timp de mai bine de zece ani, actorul a închiriat o vilă spectaculoasă din Beverly Hills, care îi aparținea celebrei scriitoare Jackie Collins. Construită în anii ’20, locuința avea șase dormitoare, cinci băi și o piscină impresionantă în curte. Decorul elegant și grădinile perfect întreținute făceau din proprietate una dintre cele mai râvnite adrese din Los Angeles. După plecarea actorului, vila a fost vândută pentru aproximativ 9 milioane de dolari.

Vila din „Scarface” care i-a păcălit pe toți

Pe lângă vilele sale, Al Pacino a avut și un apartament într-una dintre cele mai exclusiviste zone din Manhattan. Locuința era amenajată într-un stil minimalist, însă luxul începea imediat ce ieșeai din apartament. Clădirea oferea acces la piscină interioară, sală de fitness, saună, terasă panoramică și lounge privat. Apartamentul s-a vândut în 2018 pentru aproape 2,6 milioane de dolari.

Ani la rând s-a spus că Al Pacino este proprietarul celebrei vile din filmul „Scarface”, însă adevărul este cu totul altul.

Conacul spectaculos, în care personajul Tony Montana își etala averea fabuloasă, este, de fapt, domeniul El Fureidis din Montecito, California. Impunătoarea proprietate, construită în 1906, are coloane uriașe, saloane demne de un palat, tavane pictate, o curte interioară spectaculoasă și grădini întinse pe peste patru hectare.

Luxul este prezent la fiecare pas: dormitoare uriașe, băi somptuoase, bucătărie modernă și o arhitectură care pare desprinsă dintr-un film. Nu este de mirare că mulți au crezut că actorul locuiește acolo și în viața reală. În 2014, vila a fost scoasă la vânzare pentru 34 de milioane de dolari, însă noul proprietar a plătit în final 12,3 milioane.

Deși celebra casă din „Scarface” nu i-a aparținut niciodată, Al Pacino nu duce lipsă de proprietăți spectaculoase. Cu vile ascunse printre copaci, apartamente în cartierele miliardarilor și reședințe care valorează milioane de dolari, legenda Hollywood-ului continuă să ducă o viață demnă de un adevărat superstar.

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