A schimbat istoria modei odată cu fenomenul Beatles. Creatoarea de modă a murit la 93 de ani

Marilyn Brooks, una dintre cele mai influente creatoare de modă din Canada și femeia care a popularizat stilul „mod” purtat de Beatles și de tinerii rebeli ai anilor ’60, a murit la vârsta de 93 de ani. Designerul s-a stins din cauze naturale, la Toronto, lăsând în urmă o moștenire care a schimbat definitiv industria modei canadiene și a inspirat generații întregi de creatori.

A dus spiritul anilor ’60 în Canada

Norma Meneguzzi Spall, prietenă apropiată și purtătoare de cuvânt a familiei, a anunțat că Marilyn Brooks a murit sâmbătă, din cauze naturale, la vârsta de 93 de ani, în Toronto.

Brooks este considerată una dintre primele persoane care au adus în Canada stilul „mod”, devenit celebru în anii ’60 prin formații precum The Beatles și prin mișcarea tinerilor nonconformiști din Marea Britanie.

Boutique-ul care a devenit un simbol al modei

Jurnalista de modă Jeanne Beker își amintește că magazinul lui Marilyn Brooks, The Unicorn, era locul în care orice adolescent pasionat de modă visa să ajungă în anii ’60.

„Pe atunci nu puteai găsi haine cu adevărat cool în Canada. Nu exista nimic cu adevărat modern, progresist, îndrăzneț și puțin sălbatic”, a declarat Beker.

Ea spune că The Unicorn a fost primul magazin din Toronto care a comercializat haine elegante, colorate și sofisticate inspirate din stilul „mod”, devenit celebru datorită formațiilor rock și culturii alternative a vremii.

„The Unicorn era Mecca noastră pentru stilul mod. Era pur și simplu cel mai cool loc, pentru că Marilyn avea cele mai frumoase haine și cele mai bune accesorii. Pentru noi era ceva magic. Toți visam la acel aer specific străzii Carnaby din Londra.”

Beker mărturisește că păstrează și astăzi o geantă alb-negru în formă de ceas, cumpărată de la The Unicorn.

„Marilyn este unul dintre principalele motive pentru care m-am îndrăgostit de modă și de toate posibilitățile ei extraordinare.”

Pasiunea pentru modă a început în copilărie

Potrivit Normei Meneguzzi Spall, Marilyn Brooks s-a născut în Albany, statul New York, și a copilărit în Detroit, Michigan.

A descoperit pasiunea pentru croitorie la doar opt ani. După ce a lucrat în Statele Unite, s-a mutat la Toronto pentru un post în retail.

Orașul și Canada au cucerit-o rapid, iar în 1963, împreună cu soțul ei, a deschis magazinul The Unicorn în animatul cartier Gerrard Street West.

În 1970 a închis magazinul și a lansat propriul lanț de magazine.

A schimbat industria modei

Norma Meneguzzi Spall spune că Marilyn Brooks a fost una dintre primele creatoare care au implementat un model complet integrat de afacere, reunind designul, producția, distribuția și vânzarea cu amănuntul.

Acest model a dus la dezvoltarea rețelei Marilyn Brooks Boutiques, prezentă atât în Canada, cât și în Statele Unite.

Piese devenite emblematice

Pe măsură ce cariera ei evolua, și creațiile deveneau tot mai îndrăznețe.

Printre cele mai cunoscute piese semnate de Marilyn Brooks se numără sutienul realizat din lanțuri metalice, pantalonii scurți din satin negru, redeveniți populari în ultimii ani, și salopetele din vinil.

Jeanne Beker spune că hainele sale se adresau femeilor de toate vârstele.

„După ce perioada nebună a stilului mod a trecut, în anii ’80 și ’90, Marilyn a continuat să creeze haine extraordinare. Erau piese care avantajau silueta și transmiteau optimism.”

Mentor pentru noile generații

Pe lângă propriile creații, Marilyn Brooks a sprijinit numeroși tineri designeri canadieni, care aveau să-și construiască ulterior propriile cariere de succes.

De asemenea, organiza călătorii internaționale pentru cliente, oferindu-le ocazia să descopere diferite culturi și tendințe din lumea modei.

„A fost o sursă extraordinară de inspirație pentru foarte mulți oameni”, a spus Jeanne Beker.

Distinsă cu Ordinul Canadei

În 2022, Marilyn Brooks a fost decorată cu Ordinul Canadei, fiind recunoscută drept una dintre cele mai reprezentative creatoare de modă ale țării.

Cu mulți ani înainte, în 1988, Primăria din Toronto a declarat data de 4 februarie drept Ziua Marilyn Brooks, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la dezvoltarea industriei modei și a comerțului canadian.

Marilyn Brooks îl lasă în urmă pe soțul ei, Kennedy Coles, alături de care a fost căsătorită timp de 44 de ani.

Jeanne Beker îi îndeamnă pe admiratorii modei să îi aducă un omagiu într-un mod special.

„Scotociți prin dulapuri și vedeți dacă mai găsiți vreo piesă vintage semnată Marilyn Brooks. Putem să ne îmbrăcăm în hainele noastre mod, să purtăm o eșarfă cu buline, să alegem ceva îndrăzneț. Ieșiți din zona de confort și distrați-vă. Nu uitați să vă jucați cu moda.”

Apoi a încheiat simplu:

„Marilyn ar aprecia enorm acest lucru.”

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