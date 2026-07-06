Tragedie în ziua nunții lui Taylor Swift. Omul care i-a fost alături ani la rând s-a stins din viață

Căsătoria lui Taylor Swift cu Travis Kelce a fost umbrită de moartea lui Kirk Schwabe, fostul ei profesor și bodyguard, un om de care artista a fost apropiată.

Kirk Schwabe a predat Justiție Penală la Hendersonville High School din Nashville între 2004 și 2006, perioadă în care Taylor Swift i-a fost elevă. Cei doi au rămas apropiați și după ce artista și-a început cariera muzicală, iar în 2009 profesorul a renunțat la catedră pentru a face parte din echipa sa de securitate.

Tragedie în ziua nunții lui Taylor Swift

În timp ce artista își celebra nunta alături de familie și prieteni, Kirk Schwabe a murit după o luptă cu cancerul renal, la 69 de ani.

Potrivit familiei sale, Schwabe suferea de cancer renal metastatic, iar cu doar o zi înainte de deces fusese transferat într-un centru de îngrijiri paliative, după ce starea lui de sănătate s-a deteriorat rapid. Fiica sa, Sarah Gordon, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a vorbit despre pasiunea tatălui ei pentru meseria de profesor și despre legătura specială pe care o avea cu elevii săi.

Bodyguardul lui Taylor Swift a murit

Relația dintre Kirk Schwabe și Taylor Swift a fost una apropiată de-a lungul anilor. Profesorul a declarat în mai multe interviuri că era mândru de parcursul fostei sale eleve și că era convins că Travis Kelce este alegerea potrivită pentru ea. Din păcate, însă, acesta nu a mai apucat să participe la nuntă.

Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit pe 3 iulie, în cadrul unei ceremonii fastuoase organizate la Madison Square Garden din New York. La eveniment au participat numeroase vedete din muzică, film și sport, iar imaginile de la nuntă au făcut rapid înconjurul lumii.

Deocamdată, Taylor Swift nu a comentat public moartea lui Kirk Schwabe. Povestea acestuia a impresionat însă fanii artistei, care au transmis mii de mesaje de condoleanțe familiei, mai scrie presa americană.

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