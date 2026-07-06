Ce făcea Andreea Ibacka în timp ce Cabral se distra cu noua lui cucerire: „Mi-a fost greu să nu lăcrimez”

Andreea și Cabral Ibacka au anunțat oficial, în luna mai 2026, că au decis să meargă pe drumuri separate, după o relație de peste 18 ani. Ei au împreună doi copii, Namiko și Tiago, care rămân prioritatea ambilor părinți. În timp ce fiecare își reconstruiește viața după divorț, vedeta încearcă să îmbine proiectele profesionale cu rolul de mamă, dedicându-le copiilor timpul și atenția de care au nevoie.

Andreea Ibacka a dezvăluit că în această vacanță, cei doi copii participă la tabere, o alegere pe care o consideră benefică pentru dezvoltarea lor. Ea i-a încurajat încă de mici să meargă în astfel de experiențe, convinsă că acestea îi ajută să devină mai independenți, mai curajoși și să își facă amintiri frumoase.

Surpriza de care a avut parte Andreea Ibacka

În timp ce Cabral a fost surprins petrecând timp alături de noua sa iubită, Andreea Ibacka și-a așteptat cu nerăbdare fiica întoarsă din tabăra din Munții Retezat. Actrița a povestit că revederea dintre cei doi copii ai săi a fost una emoționantă. Micuții s-au îmbrățișat cu multă bucurie, deși, în mod obișnuit, relația dintre ei este presărată cu mici certuri și negocieri specifice vârstei.

Întâlnirea a fost însă însoțită și de o surpriză neașteptată. Din banii de buzunar strânși în timpul taberei, Namiko i-a cumpărat mamei sale un breloc personalizat cu numele ei. Gestul simplu a impresionat-o pe Andreea Ibacka, care a mărturisit că i-a amintit de propria copilărie și de bucuria pe care o simțea atunci când le oferea părinților mici cadouri.

Taberele înseamnă mult mai mult decât activități recreative. În opinia vedetei, astfel de experiențe îi învață pe copii să se descurce singuri, să își gestioneze dorul de familie, să lege prietenii și să descopere cât de frumos este să dăruiască.

„Da, am ales să trimitem copiii în tabere. Şi le e bine.

I-am lăsat să meargă singuri înainte să împlinească 5 ani, sperând că se vor întoarce puțin mai curajoși, puțin mai independenți și cu multe povești. @namikoibacka a revenit zilele trecute din Munții Retezat. Iar revederea cu fratele ei m-a lăsat fără cuvinte. L-a luat în brațe și l-a învârtit în aer de ziceai că nu-s aceiași doi care negociază la sânge fiecare jucărie, fiecare centimetru de canapea, fiecare secundă de atenție, ba chiar și aerul din încăpere (ca frații). Și apoi a venit cu altă surpriză… Din banii ei de buzunar mi-a cumpărat un breloc cu numele meu. Atât de simplu. Atât de prețios. Mi-a mai crescut puțin inima. Şi apoi m-a dus cu gândul instant în copilăria mea, eram cea mai bucuroasă să le pot lua câte un cadou alor mei. Dincolo de activități, prieteni și aventuri, îmi e clar ca taberele îi învață să se descurce singuri, să le fie dor și – iată! – să descopere cât de frumos e să dăruiești. Și, fără să-și dea seama, în timp ce ei cresc… creștem şi noi odată cu ei.”, a scris Andreea Ibacka pe rețelele de socializare.

Ulterior, postarea a fost distribuită de Andreea Ibacka și în secțiunea de InstaStory unde a transmis cât de emoționată a fost în timp ce scria postarea: „Mi-a fost greu să nu lăcrimez în timp ce am scris textul”.

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