Acasă » Știri » Pericol nou pe străzile din România. Amendă de 1.600 de lei pentru tinerii care încalcă legea

Pericol nou pe străzile din România. Amendă de 1.600 de lei pentru tinerii care încalcă legea

De: Emanuela Cristescu 06/07/2026 | 11:12
Pericol nou pe străzile din România. Amendă de 1.600 de lei pentru tinerii care încalcă legea
Sursa foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un nou fenomen începe să le dea bătăi de cap șoferilor din România. După trotinetele și bicicletele electrice, pe șosele și-au făcut apariția și skateboardurile electrice, deși legea interzice circulația acestora pe drumurile publice. Mulți tineri ignoră regulile și se aventurează printre mașini, punând în pericol atât propria viață, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic. Cei prinși că încalcă legea riscă amenzi de peste 1.600 de lei.

Un șofer a surprins momentul în care un tânăr circulă nestingherit printre autoturisme pe un skateboard electric. Manevrele făcute la doar câțiva metri de mașini i-au revoltat pe cei care au văzut imaginile, mai ales că o singură clipă de neatenție putea provoca un accident grav.

Un nou fenomen începe să le dea bătăi de cap șoferilor

Șoferii spun că astfel de situații au devenit din ce în ce mai frecvente și recunosc că sunt luați prin surprindere atunci când astfel de vehicule apar în trafic.

„E riscant pentru ei. Eu, în fiecare zi, aproape calc pe câte doi, trei. Nu sunt obişnuit să-i văd. Numai Dumnezeu a făcut să nu omor pe careva! Dacă nu se văd anumite motoare, dar să îi vedem pe cei cu skateboardurile! E complicat…”, a spus un şofer.

Chiar dacă sunt tot mai populare, skateboardurile electrice nu pot circula legal pe drumurile publice. Cei care aleg să ignore această interdicție pot primi amenzi care depășesc 1.600 de lei. Mai mult, dacă sunt implicați într-un accident, lucrurile se complică serios. Aceste vehicule nu au asigurare obligatorie, ceea ce poate crea probleme importante atunci când vine vorba despre plata despăgubirilor.

Pericol nou pe străzile din România. Amendă de 1.600 de lei pentru tinerii care încalcă legea
Pericol nou pe străzile din România. Amendă de 1.600 de lei pentru tinerii care încalcă legea. Sursa foto Freepik

Experții în siguranță rutieră avertizează că tinerii care folosesc skateboarduri electrice nu au, în cele mai multe cazuri, pregătirea necesară pentru a circula în trafic și pot deveni un pericol într-o fracțiune de secundă.

„Ele sunt conduse de tineri care nu au cunoștințe teoretice și nici practice privind deplasările pe drumurile publice. Schimbă direcția de mers fără să se asigure. Te trezești cu el în partea dreaptă sau în partea stângă, schimbi o direcție de mers, automat că îl acroșezi. Este un pericol”, a spus Aurel Moraru, specialist în trafic rutier, potrivit Observator.

Cum funcționează skateboardul electric

Costi, un tânăr care are skateboard electric de trei ani, a spus că îl folosește doar pentru distracție, în locuri sigure. Acesta a mărturisit că nici nu se gândește să iasă cu el printre mașini.

„Este destul de riscant, având în vedere traficul. Este doar de agrement, atât, de distracție, nu fac naveta cu el. Este ușor de manevrat, nu la fel de ușor ca o trotinetă”, a spus Costi.

Acest tip de vehicul nu are ghidon și nici un punct de sprijin, iar utilizatorul îl controlează exclusiv din echilibru. Accelerația și frânarea sunt comandate cu ajutorul unei telecomenzi, iar viteza poate ajunge până la aproximativ 35 km/h.

Autoritățile le recomandă celor care dețin astfel de vehicule să le folosească exclusiv în spații special amenajate sau în zone unde legea permite acest lucru. În trafic, o singură manevră greșită poate avea consecințe dramatice.

VEZI ȘI: Orașul din România care a retras de pe străzi trotinetele electrice. Care este motivul
Amendă de 6.000 de lei pentru cei care au trotinete electrice, biciclete și mopede și fac asta în trafic

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a reușit o fetiță de 12 ani să supraviețuiască 32 de ore sub dărâmăturile cauzate de cutremurele din Venezuela
Știri
Cum a reușit o fetiță de 12 ani să supraviețuiască 32 de ore sub dărâmăturile cauzate de cutremurele…
Cele 4 zodii care atrag oportunități și succes datorită lui Jupiter în Leu
Știri
Cele 4 zodii care atrag oportunități și succes datorită lui Jupiter în Leu
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Mediafax
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă – argumentul judecătorului. Cum a preluat instanța narativul rețelelor sociale – MOTIVARE
Gandul.ro
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
„Rușine!”. Haos și revoltă la benzinăriile din Rusia: șoferii strigă, cozile se întind pe kilometri, iar în unele stații au izbucnit altercații
Adevarul
„Rușine!”. Haos și revoltă la benzinăriile din Rusia: șoferii strigă, cozile se întind...
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute dacă va invada Taiwanul
Digi24
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute...
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Mediafax
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii...
Parteneri
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fericirea vine cu un preț pentru aceste 3 zodii. Nativii care trebuie să facă sacrificii pentru a-și găsi liniștea
Click.ro
Fericirea vine cu un preț pentru aceste 3 zodii. Nativii care trebuie să facă sacrificii...
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
Digi 24
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de...
De ce întârzie Hipster, cel mai COOL model Dacia? Explicația oferită chiar de directorul de design
Promotor.ro
De ce întârzie Hipster, cel mai COOL model Dacia? Explicația oferită chiar de directorul de...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
go4it.ro
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă – argumentul judecătorului. Cum a preluat instanța narativul rețelelor sociale – MOTIVARE
Gandul.ro
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă – argumentul...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Adele, de nerecunoscut la Marele Premiu al Marii Britanii de Formula 1. Fanii au remarcat imediat schimbarea
Adele, de nerecunoscut la Marele Premiu al Marii Britanii de Formula 1. Fanii au remarcat imediat schimbarea
Cum a reușit o fetiță de 12 ani să supraviețuiască 32 de ore sub dărâmăturile cauzate de cutremurele ...
Cum a reușit o fetiță de 12 ani să supraviețuiască 32 de ore sub dărâmăturile cauzate de cutremurele din Venezuela
Cele 4 zodii care atrag oportunități și succes datorită lui Jupiter în Leu
Cele 4 zodii care atrag oportunități și succes datorită lui Jupiter în Leu
Tragedie în ziua nunții lui Taylor Swift. Omul care i-a fost alături ani la rând s-a stins din viață
Tragedie în ziua nunții lui Taylor Swift. Omul care i-a fost alături ani la rând s-a stins din viață
Ce făcea Andreea Ibacka în timp ce Cabral se distra cu noua lui cucerire: „Mi-a fost greu să nu ...
Ce făcea Andreea Ibacka în timp ce Cabral se distra cu noua lui cucerire: „Mi-a fost greu să nu lăcrimez”
O nouă boală se răspândește în Europa, de la animale la om. Zeci de cazuri au fost confirmate
O nouă boală se răspândește în Europa, de la animale la om. Zeci de cazuri au fost confirmate
Vezi toate știrile