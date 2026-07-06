Pericol nou pe străzile din România. Amendă de 1.600 de lei pentru tinerii care încalcă legea

Un nou fenomen începe să le dea bătăi de cap șoferilor din România. După trotinetele și bicicletele electrice, pe șosele și-au făcut apariția și skateboardurile electrice, deși legea interzice circulația acestora pe drumurile publice. Mulți tineri ignoră regulile și se aventurează printre mașini, punând în pericol atât propria viață, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic. Cei prinși că încalcă legea riscă amenzi de peste 1.600 de lei.

Un șofer a surprins momentul în care un tânăr circulă nestingherit printre autoturisme pe un skateboard electric. Manevrele făcute la doar câțiva metri de mașini i-au revoltat pe cei care au văzut imaginile, mai ales că o singură clipă de neatenție putea provoca un accident grav.

Un nou fenomen începe să le dea bătăi de cap șoferilor

Șoferii spun că astfel de situații au devenit din ce în ce mai frecvente și recunosc că sunt luați prin surprindere atunci când astfel de vehicule apar în trafic.

„E riscant pentru ei. Eu, în fiecare zi, aproape calc pe câte doi, trei. Nu sunt obişnuit să-i văd. Numai Dumnezeu a făcut să nu omor pe careva! Dacă nu se văd anumite motoare, dar să îi vedem pe cei cu skateboardurile! E complicat…”, a spus un şofer.

Chiar dacă sunt tot mai populare, skateboardurile electrice nu pot circula legal pe drumurile publice. Cei care aleg să ignore această interdicție pot primi amenzi care depășesc 1.600 de lei. Mai mult, dacă sunt implicați într-un accident, lucrurile se complică serios. Aceste vehicule nu au asigurare obligatorie, ceea ce poate crea probleme importante atunci când vine vorba despre plata despăgubirilor.

Experții în siguranță rutieră avertizează că tinerii care folosesc skateboarduri electrice nu au, în cele mai multe cazuri, pregătirea necesară pentru a circula în trafic și pot deveni un pericol într-o fracțiune de secundă.

„Ele sunt conduse de tineri care nu au cunoștințe teoretice și nici practice privind deplasările pe drumurile publice. Schimbă direcția de mers fără să se asigure. Te trezești cu el în partea dreaptă sau în partea stângă, schimbi o direcție de mers, automat că îl acroșezi. Este un pericol”, a spus Aurel Moraru, specialist în trafic rutier, potrivit Observator.

Cum funcționează skateboardul electric

Costi, un tânăr care are skateboard electric de trei ani, a spus că îl folosește doar pentru distracție, în locuri sigure. Acesta a mărturisit că nici nu se gândește să iasă cu el printre mașini.

„Este destul de riscant, având în vedere traficul. Este doar de agrement, atât, de distracție, nu fac naveta cu el. Este ușor de manevrat, nu la fel de ușor ca o trotinetă”, a spus Costi.

Acest tip de vehicul nu are ghidon și nici un punct de sprijin, iar utilizatorul îl controlează exclusiv din echilibru. Accelerația și frânarea sunt comandate cu ajutorul unei telecomenzi, iar viteza poate ajunge până la aproximativ 35 km/h.

Autoritățile le recomandă celor care dețin astfel de vehicule să le folosească exclusiv în spații special amenajate sau în zone unde legea permite acest lucru. În trafic, o singură manevră greșită poate avea consecințe dramatice.

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