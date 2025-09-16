Orașul din România care a retras de pe străzi trotinetele electrice. Care este motivul

Trotinetele electrice au devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai populare mijloace de transport urban. Rapide, accesibile și ușor de folosit, au cucerit atât tinerii, cât și adulții. Însă, pe cât de utile, pe atât de periculoase pot fi, iar accidentele în care sunt implicate s-au înmulțit alarmant. După o tragedie recentă, un oraș din România a decis să le retragă complet de pe străzi.

Primarul municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, a dispus oprirea acordului de amplasare pentru trotinetele electrice pe domeniul public. Decizia radicală vine după moartea unui adolescent de doar 15 ani, iar autoritățile speră ca astfel de drame să nu se mai repete.

Măsura a fost anunțată public de edilul orașului, care a subliniat că siguranța cetățenilor trebuie să primeze.

„Am dispus demararea procedurilor legale pentru retragerea acordului de amplasare deținut de firma ce închiriază trotinete electrice în Piatra-Neamț, pentru ca asemenea drame să nu mai umbrească niciodată viețile noastre”, a declarat Adrian Niță.

Decizia a venit după ce, doar în primele șapte luni ale acestui an, în județul Neamț au fost înregistrate șapte accidente grave cu trotinete electrice, comparativ cu unul singur în aceeași perioadă din 2024. Situația este îngrijorătoare și reflectă trendul național: numai în 2025 au avut loc peste 1.500 de accidente cu trotinete electrice în România, soldate cu șapte decese și peste 1.600 de persoane rănite.

Cum s-a produs tragedia din Piatra-Neamț

Cazul care a declanșat reacția fermă a autorităților locale s-a petrecut pe 13 septembrie 2025, pe strada Ștefan cel Mare din Piatra-Neamț. Un băiat de 15 ani s-a dezechilibrat în timp ce circula pe o trotinetă electrică și a căzut pe carosabil. Impactul a fost atât de grav încât adolescentul a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

„La data de 13 septembrie a.c., în jurul orei 22.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor, în vârstă de 15 ani, din Piatra-Neamţ, se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ştefan cel Mare, s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe partea carosabilă. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea minorului, care a fost transportat la o unitate medicală (…) Din păcate, unitatea medicală în care era internat a declarat decesul minorului”, se arată într-un comunicat al Poliţiei.

Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili exact împrejurările accidentului.

