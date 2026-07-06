Adele a avut o apariție surprinzătoare la Marele Premiu al Marii Britanii de Formula 1, desfășurat pe circuitul Silverstone, marcând una dintre puținele sale ieșiri publice din ultimii doi ani.

Cântăreața britanică, în vârstă de 38 de ani, a fost prezentă pentru a susține echipa McLaren și pe pilotul britanic Lando Norris, iar imaginile cu artista au devenit rapid virale, potrivit news.co.au.

La Silverstone, Adele a purtat un tricou personalizat McLaren dedicat lui Lando Norris și o pereche de ochelari de soare supradimensionați. Fanii au remarcat noua sa apariție, iar fotografiile au fost distribuite intens pe rețelele sociale și în presa britanică.

Fanii, surprinși de felul în care arată Adele

Noua înfățișare a artistei a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale. În timp ce mulți au lăudat-o, alții au spus că schimbarea este atât de mare încât cu greu au recunoscut-o. „Lasă-ți chipul în pace înainte să il distrugi”, a scris un utilizator. „Asta nu este Adele”, a comentat altcineva.

„Chiar este Adele în fotografia asta? Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu ea?”, s-a întrebat un alt fan.

Adele și-a completat ținuta cu o pereche de ochelari de soare supradimensionați și un colier delicat pe care scria „Mummy” („Mămică, n. red.”), un omagiu adus fiului său în vârstă de 13 ani, Angelo, pe care îl are din căsnicia cu fostul său soț, Simon Konecki.

Într-un interviu acordat înaintea cursei directorului executiv al McLaren, Zak Brown, Adele a dezvăluit că fiul ei, Angelo, este pasionat de cursele auto și că, în perioada în care a luat o pauză de la muzică, cei doi s-au apropiat și mai mult datorită pasiunii comune pentru Formula 1.

„Fiul meu este foarte pasionat de karting și de tot ce ține de acest sport”, i-a spus Adele directorului executiv al McLaren, Zak Brown, în interviul la care au participat și piloții echipei, Lando Norris și Oscar Piastri. „Acum câțiva ani a început să mă întrebe despre Formula 1, iar eu mi-am spus: «Bine, hai să vedem despre ce este vorba». Nu cunosc mulți adolescenți care să aibă o pasiune atât de puternică, așa că încerc cu adevărat să îl încurajez. El este obsedat de acest sport, dar am devenit și eu la fel de pasionată. Când copilul tău este interesat de ceva, trebuie să îl susții. Și, mai important, cred că trebuie să fii și tu interesat de acel lucru”, a mai povestit Adele.

Artista a mărturisit că încearcă să îi susțină pasiunea fiului său, Angelo, în vârstă de 13 ani.

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