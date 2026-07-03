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Reguli stricte la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Invitații, obligați să lase telefoanele și să semneze acorduri de confidențialitate

De: Daniel Matei 03/07/2026 | 22:50
Reguli stricte la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Invitații, obligați să lase telefoanele și să semneze acorduri de confidențialitate
Sursa foto: Profimedia
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Taylor Swift și Travis Kelce ar fi pregătit măsuri de securitate extrem de stricte pentru nunta lor, care ar urma să fie unul dintre cele mai bine păzite evenimente ale anului. Potrivit mai multor surse, invitații ar trebui să respecte reguli stricte menite să împiedice orice scurgere de informații din cadrul ceremoniei.

Printre cele mai importante restricții se numără interdicția totală de a folosi telefoanele mobile în timpul evenimentului. Invitații ar urma să își predea dispozitivele la intrare, astfel încât fotografierea sau filmarea momentelor de la nuntă să fie imposibilă. De asemenea, și personalul care lucrează la eveniment ar fi supus acelorași reguli, fiind obligat să nu folosească telefoanele pe durata serviciului.

Pe lângă această măsură, invitații ar fi fost rugați să semneze acorduri de confidențialitate, prin care se angajează să nu divulge detalii despre eveniment. Aceste documente sunt considerate o metodă suplimentară de protecție împotriva scurgerilor de informații, având în vedere interesul uriaș din jurul cuplului, potrivit Radar Online.

Taylor Swift și Travis Kelce organizează „nunta anului”

Nunta va avea loc într-un cadru grandios, la Madison Square Garden din New York, locație transformată complet pentru eveniment. Potrivit unor surse, nunta va avea un decor spectaculos, cu zone acoperite, decoruri tematice și o organizare care transformă arena într-un spațiu privat.

Deși locația este publică, organizatorii ar fi implementat un nivel ridicat de securitate, inclusiv zone de acces restricționat, intrări ascunse pentru invitați și verificări suplimentare la intrare. Scopul principal ar fi menținerea confidențialității totale, în ciuda prezenței a sute de invitați și a interesului uriaș din partea presei și fanilor. De altfel, evenimentul este considerat de departe „nunta anului” de presa de peste Ocean și nu numai.

Se pare că lista de invitați include între 500 și 1.000 de persoane, multe dintre ele vedete internaționale din muzică, sport și film. În ciuda dimensiunii evenimentului, cuplul ar fi insistat ca nunta să rămână cât mai discretă posibil, fără cadouri și fără posibilitatea de a fi transmisă public.

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