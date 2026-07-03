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Orașul unde găsești cea mai ieftină motorină din România. Litrul a coborât sub 9 lei

De: Anca Chihaie 03/07/2026 | 22:56
Orașul unde găsești cea mai ieftină motorină din România. Litrul a coborât sub 9 lei
Prețuri la pompă, sursa-pexels.com
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Prețurile carburanților continuă să reprezinte una dintre principalele cheltuieli pentru șoferii români, în contextul în care motorina și benzina se mențin la valori ridicate în majoritatea stațiilor de alimentare din țară. După eliminarea măsurilor temporare de sprijin aplicate în ultimele luni și pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului, costurile la pompă au crescut vizibil, diferențele dintre județe devenind tot mai evidente.

În prezent, motorina standard se comercializează, în medie, cu peste 9,50 lei pe litru în rețelele importante de distribuție. Cu toate acestea, există și stații unde prețurile sunt semnificativ mai reduse. Conform celor mai recente date privind piața carburanților, cel mai mic preț pentru motorina standard este afișat într-o stație din localitatea Lungulețu, județul Dâmbovița, unde litrul poate fi cumpărat cu 8,98 lei.

Litrul a coborât sub 9 lei

Tot județul Dâmbovița se remarcă și în cazul benzinei standard, cea mai avantajoasă ofertă fiind disponibilă într-o stație din municipiul Târgoviște. Aici, benzina standard este comercializată cu 8,49 lei pe litru, un nivel inferior celui practicat în cele mai multe județe din România.

Diferențele de preț dintre benzinării au devenit tot mai vizibile în ultimele săptămâni, în special după expirarea mecanismelor care au limitat temporar creșterile de preț. În numeroase localități, motorina standard depășește deja pragul de 9,50 lei pe litru, iar în anumite stații se apropie chiar de 9,70 lei, în funcție de politica comercială a fiecărui operator și de costurile de aprovizionare.

Benzina standard a înregistrat, la rândul său, majorări importante, media națională situându-se în jurul valorii de 8,60 lei pe litru. Chiar dacă diferențele dintre județe nu sunt foarte mari, variațiile dintre stații pot ajunge la câteva zeci de bani pentru fiecare litru alimentat, ceea ce poate însemna economii importante în cazul unui rezervor plin.

Creșterea prețurilor din ultima perioadă este rezultatul mai multor factori care au influențat simultan piața carburanților. Printre aceștia se numără încetarea schemei de plafonare a adaosului comercial, revenirea accizei la nivelul integral și evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere.

Majorarea accizei a determinat o creștere directă a costului carburanților, impactul fiind estimat la aproximativ 36 de bani pentru fiecare litru comercializat. În paralel, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au contribuit la scumpirea petrolului pe piețele internaționale, ceea ce a influențat costurile de achiziție ale distribuitorilor.

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