Câți bani pierzi, de fapt, dacă mergi zilnic cu mașina în București. Diferența e uriașă

De: David Ioan 26/03/2026 | 16:59
Câți bani pierzi, de fapt, dacă mergi zilnic cu mașina în București. Diferența e uriașă
Câți bani pierzi, de fapt, dacă mergi zilnic cu mașina în București. Diferența e uriașă

Renunțarea la utilizarea mașinii personale chiar și pentru o singură lună poate părea dificilă pentru mulți locuitori ai Capitalei. Totuși, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți, tot mai mulți șoferi încep să analizeze dacă transportul public nu reprezintă o alternativă mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

O simulare simplă arată diferențele de cost. Pentru un angajat care parcurge zilnic aproximativ 10 kilometri dus-întors între domiciliu și locul de muncă, la un consum mediu de 7 litri la 100 de kilometri și un preț de circa 10 lei pe litru, cheltuiala zilnică pentru carburant ajunge la aproximativ 7 lei. Pe parcursul unei luni cu 22 de zile lucrătoare, suma totală se ridică la aproximativ 154 de lei.

Câți bani pierzi, de fapt, dacă mergi zilnic cu mașina în București

Această valoare reprezintă însă doar costul combustibilului. În realitate, deținerea și utilizarea unui autoturism implică și alte cheltuieli, precum întreținerea periodică, asigurările, taxele, parcarea și uzura componentelor. Estimările indică faptul că totalul anual poate ajunge la aproximativ 18.000 de lei, ceea ce înseamnă o medie lunară de aproximativ 1.500 de lei.

Prin comparație, transportul public din București are costuri mult mai predictibile. Un abonament lunar STB este în jur de 100 de lei, iar unul pentru metrou are același preț. Abonamentul integrat, care permite accesul atât la rețeaua de suprafață, cât și la metrou, costă aproximativ 160 de lei. Strict raportat la carburant, costurile pot părea apropiate, însă diferența devine semnificativă atunci când sunt luate în calcul cheltuielile reale ale unei mașini.

În aceste condiții, renunțarea la autoturism pentru o lună poate aduce economii de peste 1.000 de lei. În plus, costul transportului public rămâne fix, spre deosebire de prețul carburantului, care variază constant în funcție de piață și de condițiile de trafic.

Diferența e uriașă

Creșterea prețurilor la combustibili accentuează această diferență. În martie 2026, motorina a depășit pragul de 10 lei pe litru în mai multe stații din București, iar benzina se apropie de același nivel, ceea ce face ca utilizarea zilnică a mașinii să devină tot mai costisitoare.

Pe lângă aspectul financiar, renunțarea temporară la mașină poate reduce stresul asociat traficului aglomerat și dificultății de a găsi locuri de parcare. Deși transportul public nu este lipsit de probleme, acesta oferă o opțiune mai stabilă și mai previzibilă.

În concluzie, renunțarea la mașina personală pentru o lună în București poate aduce economii considerabile și poate reprezenta o soluție eficientă într-o perioadă în care costul vieții continuă să crească. Pentru mulți locuitori, diferența financiară devine tot mai greu de ignorat.

CITEŞTE ŞI: Benzina a trecut de 9 lei în România, iar Guvernul intervine azi pentru a limita scumpirile

Secretul șoferilor economi. Turația ideală la care consumi cel mai puțin combustibil

Iți recomandăm
Trucul simplu care îți ridică prețul apartamentului cu până la 25%! Costă doar câteva mii de lei
Știri
Trucul simplu care îți ridică prețul apartamentului cu până la 25%! Costă doar câteva mii de lei
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 27 martie, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 27 martie, de la ora 20.00
Disponibilizări la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu anunță reduceri de 30% din posturi și comasări ale instituțiilor culturale
Mediafax
Disponibilizări la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu anunță reduceri de 30% din posturi și...
Criză pe un acoperiș în Bacău: Un tânăr a ținut în șah autoritățile ore întregi și a cerut o melodie care să cânte din mașina de poliție. Ce gen muzical dorea
Gandul.ro
Criză pe un acoperiș în Bacău: Un tânăr a ținut în șah autoritățile...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a...
Aurul ascuns în Carpați: peste 2.000 de tone scoase în ultimele două milenii. Unde s-au aflat cele mai mari zăcăminte
Adevarul
Aurul ascuns în Carpați: peste 2.000 de tone scoase în ultimele două milenii....
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran,...
Parlamentul European aprobă acordul comercial UE-SUA, cu garanții stricte
Mediafax
Parlamentul European aprobă acordul comercial UE-SUA, cu garanții stricte
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o RADICAL
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
Click.ro
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt...
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Digi 24
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
Digi24
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului...
Parteneriate cu industria auto pentru armament low-cost. România, pe radar
Promotor.ro
Parteneriate cu industria auto pentru armament low-cost. România, pe radar
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Scule Parkside fără fir la reducere în catalogul Kaufland. Cea mai căutată este deja indisponibilă
go4it.ro
Scule Parkside fără fir la reducere în catalogul Kaufland. Cea mai căutată este deja indisponibilă
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Criză pe un acoperiș în Bacău: Un tânăr a ținut în șah autoritățile ore întregi și a cerut o melodie care să cânte din mașina de poliție. Ce gen muzical dorea
Gandul.ro
Criză pe un acoperiș în Bacău: Un tânăr a ținut în șah autoritățile ore întregi...
