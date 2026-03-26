Câți bani pierzi, de fapt, dacă mergi zilnic cu mașina în București. Diferența e uriașă

Renunțarea la utilizarea mașinii personale chiar și pentru o singură lună poate părea dificilă pentru mulți locuitori ai Capitalei. Totuși, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți, tot mai mulți șoferi încep să analizeze dacă transportul public nu reprezintă o alternativă mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

O simulare simplă arată diferențele de cost. Pentru un angajat care parcurge zilnic aproximativ 10 kilometri dus-întors între domiciliu și locul de muncă, la un consum mediu de 7 litri la 100 de kilometri și un preț de circa 10 lei pe litru, cheltuiala zilnică pentru carburant ajunge la aproximativ 7 lei. Pe parcursul unei luni cu 22 de zile lucrătoare, suma totală se ridică la aproximativ 154 de lei.

Câți bani pierzi, de fapt, dacă mergi zilnic cu mașina în București

Această valoare reprezintă însă doar costul combustibilului. În realitate, deținerea și utilizarea unui autoturism implică și alte cheltuieli, precum întreținerea periodică, asigurările, taxele, parcarea și uzura componentelor. Estimările indică faptul că totalul anual poate ajunge la aproximativ 18.000 de lei, ceea ce înseamnă o medie lunară de aproximativ 1.500 de lei.

Prin comparație, transportul public din București are costuri mult mai predictibile. Un abonament lunar STB este în jur de 100 de lei, iar unul pentru metrou are același preț. Abonamentul integrat, care permite accesul atât la rețeaua de suprafață, cât și la metrou, costă aproximativ 160 de lei. Strict raportat la carburant, costurile pot părea apropiate, însă diferența devine semnificativă atunci când sunt luate în calcul cheltuielile reale ale unei mașini.

În aceste condiții, renunțarea la autoturism pentru o lună poate aduce economii de peste 1.000 de lei. În plus, costul transportului public rămâne fix, spre deosebire de prețul carburantului, care variază constant în funcție de piață și de condițiile de trafic.

Diferența e uriașă

Creșterea prețurilor la combustibili accentuează această diferență. În martie 2026, motorina a depășit pragul de 10 lei pe litru în mai multe stații din București, iar benzina se apropie de același nivel, ceea ce face ca utilizarea zilnică a mașinii să devină tot mai costisitoare.

Pe lângă aspectul financiar, renunțarea temporară la mașină poate reduce stresul asociat traficului aglomerat și dificultății de a găsi locuri de parcare. Deși transportul public nu este lipsit de probleme, acesta oferă o opțiune mai stabilă și mai previzibilă.

În concluzie, renunțarea la mașina personală pentru o lună în București poate aduce economii considerabile și poate reprezenta o soluție eficientă într-o perioadă în care costul vieții continuă să crească. Pentru mulți locuitori, diferența financiară devine tot mai greu de ignorat.

