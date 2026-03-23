Secretul șoferilor economi. Turația ideală la care consumi cel mai puțin combustibil

De: Elisa Tîrgovățu 23/03/2026 | 09:47
Sursa foto: Pixabay

Nu toți șoferii cunosc faptul că pentru a economisi combustibil trebuie să acorde mai multe atenție modului în care conduc. Turația motorului constituie un rol important în economia de combustibil. Alegerea corectă a acesteia poate face diferența între un plin care ține mai mult și unul care se termină foarte rapid.

Altfel spus, consumul de carburant nu este influențat doar de frecvența cu care folosești mașina, ci și de stilul tău de condus. Turația motorului este un factor cheie, iar menținerea unui regim optim poate reduce semnificativ consumul.

Turația ideală pentru un consum redus

Pentru a obține un consum optim de combustibil, majoritatea mașinilor ar trebui conduse la o turație situată între 1.500 și 2.500 de rotații pe minut, adaptată tipului de motor. Motoarele diesel funcționează cel mai eficient între 1.500 și 2.000 rpm, iar cele pe benzină între 2.000 și 2.500 rpm.

Menținerea motorului în această zonă permite un regim echilibrat, evitând atât consumul excesiv din cauza turațiilor mari, cât și subturarea, care apare atunci când motorul este solicitat inutil la turații prea mici. Chiar și așa, o turație prea mare crește automat consumul. În acest mod, motorul arde mai mult combustibil pentru a produce putere suplimentară.

De precizat este faptul că pentru a reduce consumul, este important să menții o conducere constantă și să eviți variațiile bruște de viteză. Accelerarea ușoară și anticiparea traficului permit păstrarea motorului în zona optimă de turație.

Sursa foto: Pixabay

Adoptarea unui stil de condus echilibrat

Schimbarea vitezelor la momentul potrivit este cheia pentru un consum eficient. Trece într-o treaptă superioară atunci când motorul se află în intervalul optim de turație, fără a-l forța. Folosirea frânei de motor în locul frânării bruște și menținerea unei viteze constante, mai ales pe drumuri extraurbane, contribuie, de asemenea, la reducerea consumului.

Pe distanțe lungi, sistemul cruise control poate ajuta la economii suplimentare. Evitarea mersului la ralanti pentru perioade lungi sau reducerea greutății inutile din mașină sunt măsuri simple, dar eficiente.

Adoptând un stil de condus echilibrat, atent la turația motorului și la modul de utilizare a treptelor, nu doar că vei economisi carburant, dar vei prelungi și durata de viață a mașinii. În contextul prețurilor ridicate la combustibil, aceste practici pot aduce economii considerabile pe termen lung.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Andreea Popescu și-a trădat propria căsnicie. Taina pe care a încălcat-o în mariajul cu Rareș Cojoc
Andreea Popescu și-a trădat propria căsnicie. Taina pe care a încălcat-o în mariajul cu Rareș Cojoc
Fără inhibiții! Gabriela Cristea și-a etalat noua siluetă în costum de baie
Fără inhibiții! Gabriela Cristea și-a etalat noua siluetă în costum de baie
Vârsta la care corpul începe să îmbătrânească accelerat. Schimbarea apare mai devreme decât crezi
Vârsta la care corpul începe să îmbătrânească accelerat. Schimbarea apare mai devreme decât crezi
Vacanța preferată a românilor se scumpește. Ce costuri cresc în Grecia în 2026
Vacanța preferată a românilor se scumpește. Ce costuri cresc în Grecia în 2026
Vezi toate știrile