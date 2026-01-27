Bonuri de combustibil de 1.500 de lei. Cine le primește de la stat în 2026

Modificările aduse articolului 24 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap schimbă modul în care este acordat sprijinul pentru acoperirea cheltuielilor de transport.

Decontarea directă a carburantului nu va mai fi disponibilă începând cu ianuarie 2026, fiind înlocuită cu un sistem de bonuri valorice electronice, distribuite prin intermediul unui card special destinat persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Bonuri de combustibil de 1.500 de lei

Noul mecanism a fost introdus prin Hotărârea nr. 43/2024 și are ca scop asigurarea unui sprijin financiar anual pentru mobilitatea persoanelor cu dizabilități. Statul oferă până la 1.500 de lei pe an pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav și până la 750 de lei pe an pentru cele cu handicap accentuat, sumele fiind utilizabile pentru alimentarea cu carburant sau pentru încărcarea vehiculelor electrice.

Persoanele eligibile pot alege între două facilități, în funcție de nevoile lor de deplasare. Prima opțiune este gratuitatea la transportul interurban, iar a doua constă în acordarea bonurilor valorice pe suport electronic, folosite exclusiv pentru alimentarea unui autoturism.

Cardul poate fi utilizat pentru un vehicul aflat în proprietatea persoanei cu handicap, a familiei acesteia, a asistentului personal, a asistentului personal profesionist sau a însoțitorului, cu condiția ca autoturismul să fie folosit pentru transportul persoanei cu dizabilități.

Cine le primește de la stat în 2026

Sprijinul financiar este acordat atât adulților, cât și copiilor încadrați în grad de handicap grav sau accentuat. În cazul minorilor, dreptul poate fi exercitat de părinte, tutore, asistent maternal sau de persoana responsabilă de creșterea și îngrijirea copilului, inclusiv în situațiile în care acesta se află sub o măsură de protecție specială stabilită conform legii.

Cardul funcționează similar unui card bancar, însă utilizarea sa este strict limitată la cheltuielile de transport. Sumele încărcate nu pot fi retrase în numerar și nu pot fi folosite pentru alte tipuri de achiziții, fiind destinate exclusiv alimentării cu carburant sau energiei electrice pentru vehiculele electrice. Fondurile sunt valabile pe parcursul întregului an și pot fi folosite treptat, în limita soldului disponibil.

Pentru obținerea cardului, persoana cu handicap sau reprezentantul legal trebuie să depună o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul de domiciliu.

Cererea trebuie să includă actul de identitate, certificatul de încadrare în grad de handicap și, dacă este cazul, documentele care dovedesc calitatea de reprezentant legal. După aprobarea solicitării, cardul este emis și încărcat cu suma corespunzătoare gradului de handicap, urmând să fie utilizat conform regulilor stabilite de autorități.

CITEŞTE ŞI: Ce se întâmplă dacă nu plătești taxele în 2026. Se poate ajunge și la executarea silită asupra locuinței

Românii care își doresc un copil ar putea primi 15.000 de lei. Banii se vor acorda în două tranșe