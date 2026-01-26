Acasă » Știri » Românii care își doresc un copil ar putea primi 15.000 de lei. Banii se vor acorda în două tranșe

De: Alina Drăgan 26/01/2026 | 18:04
Vești bune vin pentru românii care își doresc copii! Aceștia ar putea beneficia de un ajutor de 15.000 de lei. Inițiativa, aflată în dezbatere publică, propune acordarea unor vouchere financiare pentru proceduri de fertilizare in vitro, ca parte a unei strategii mai ample de susținere a natalității. Cine ar putea beneficia de acești bani?

Autoritățile analizează un nou proiect cu impact social major, menit să sprijine cuplurile și persoanele singure care se confruntă cu infertilitatea. Inițiativa propune acordarea unor vouchere financiare pentru proceduri de fertilizare in vitro. Ajutorul ar urma să fie oferit sub forma a două vouchere electronice.

Proiectul de hotărâre analizat de Guvern prevede acordarea unui sprijin financiar neimpozabil, în valoare totală de 15.000 de lei, destinat procedurilor de fertilizare in vitro. Ajutorul ar urma să fie oferit sub forma a două vouchere electronice.

Unul de 5.000 de lei, destinat achiziționării de medicamente specifice. Iar al doilea voucher în valoare de 10.000 de lei va putea fi utilizat pentru plata procedurilor medicale prescrise. Cei care vor beneficia de aceste vouchere le vor putea folosi în farmacii, respectiv în unități sanitare publice sau private care vor deveni partenere în program, conform prevederilor proiectului.

Acest program se adresează cuplurilor infertile și femeilor infertile cu vârste cuprinse între 20 și 45 de ani. Condiția principală este existența unui diagnostic de infertilitate sau a unei afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, stabilit de un medic specialist în obstetrică-ginecologie, cu competență în tratamentul infertilității și în reproducere umană asistată medical.

De menționat este și faptul că sprijinul financiar poate fi acordat pentru maximum trei proceduri pentru același beneficiar sau aceiași beneficiari. Programul este derulat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație.

Analiza cererilor și aprobarea dosarelor eligibile vor fi realizate în ordinea cronologică a depunerii, cu condiția ca documentația să fie completă. De asemenea, beneficiarii nu pot aplica, în același an, la un alt program cu același scop, finanțat din fonduri publice, fie la nivel local, fie central.

