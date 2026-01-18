Acasă » Știri » Radare inteligente în România. Cum vor funcționa în 2026 și ce se întâmplă cu amenzile

De: Anca Chihaie 18/01/2026 | 10:51
Anul 2026 aduce schimbări semnificative pentru șoferii din România, odată cu implementarea pe scară largă a sistemului de radare inteligente, cunoscut sub denumirea de e-Sigur. Aceste echipamente vor transforma modul în care autoritățile monitorizează traficul, crescând controlul asupra vitezei, comportamentului la volan și siguranței rutiere.

Sistemul e-Sigur se bazează pe două componente principale. Prima este rețeaua de camere inteligente, capabile să monitorizeze și să analizeze mai multe aspecte ale condusului: viteza autovehiculelor, trecerea pe culoarea roșie a semaforului, depășirile neregulamentare și mersul pe contrasens.

Aceste camere au funcționalități avansate, inclusiv recunoașterea numerelor de înmatriculare și identificarea proprietarilor vehiculelor. Datele colectate sunt transmise în timp real către un centru de comandă operat de Poliția Română, care gestionează fluxul de informații și permite emiterea rapidă a sancțiunilor.

Pe parcursul anului 2026, autoritățile intenționează să achiziționeze și să instaleze sute de astfel de camere, atât pe drumurile naționale și autostrăzi, cât și pe străzile din localități. Achiziția și montarea echipamentelor va fi realizată în principal de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, responsabilă de rețeaua principală de drumuri. În paralel, primăriile pot opta să cumpere camere pentru străzile din localități, ceea ce le permite să gestioneze amenzile care vor fi direcționate către bugetul local. Montarea camerelor nu este obligatorie pentru primării, însă oferă un instrument de control suplimentar și posibilitatea de a colecta sancțiuni în propriul oraș sau comună.

Un aspect important al noii infrastructuri îl reprezintă viteza de procesare a amenzilor. Sistemul inteligent transmite informațiile către autorități în timp real, iar notificările privind contravențiile ajung la domiciliul șoferilor în doar câteva zile. Astfel, sancțiunile vor fi mai rapide și mai eficiente, reducând întârzierile asociate înregistrărilor manuale sau procesării tradiționale a contravențiilor.

Pe termen lung, implementarea acestor radare inteligente este concepută pentru a descuraja comportamentele periculoase la volan și pentru a reduce numărul accidentelor rutiere. În plus, colectarea datelor într-un centru centralizat permite autorităților să monitorizeze mai bine fluxul de trafic și să identifice zonele cu risc ridicat, pentru eventuale intervenții sau măsuri suplimentare de siguranță.

Se preconizează că extinderea sistemului e-Sigur va transforma semnificativ modul în care traficul rutier este supravegheat, oferind atât statului, cât și administrațiilor locale un control mai mare asupra respectării regulilor de circulație. În același timp, șoferii vor trebui să fie mai atenți la viteza și comportamentul lor la volan, știind că încălcările Codului Rutier sunt detectate automat și sancționate rapid.

CITEȘTE ȘI: Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care fac asta în mașină. Este total interzis

Cod rutier 2026. Când ai voie să depășești pe linie continuă

