Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care fac asta în mașină. Este total interzis

Potrivit reglementărilor rutiere aflate în vigoare, utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii, atunci când acesta este ținut în mână, reprezintă o abatere sancționată sever.

Valoarea amenzilor poate ajunge până la 1.620 de lei, iar în situațiile în care șoferul comite simultan o altă contravenție, legislația prevede suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile.

Acţiunea care le poate aduce şoferilor amenzi de 1.000 de lei

Măsura are rolul de a reduce riscul de accidente provocate de neatenția la volan, o problemă frecvent semnalată de autorități.

Interdicția privind folosirea telefonului mobil în timpul deplasării se aplică tuturor conducătorilor auto, indiferent de tipul vehiculului. Legea permite doar utilizarea dispozitivelor hands-free, considerând că acestea nu afectează în aceeași măsură capacitatea de concentrare a șoferului.

Autoritățile subliniază că folosirea telefonului în trafic rămâne una dintre principalele cauze ale incidentelor rutiere, motiv pentru care sancțiunile au fost înăsprite în ultimii ani.

Conform Articolului 101 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, folosirea telefonului mobil în timpul conducerii se încadrează în clasa a III-a de sancțiuni.

Aceasta presupune aplicarea a 6 până la 8 puncte-amendă, ceea ce corespunde unei valori cuprinse între 1.215 lei și 1.620 lei. Pe lângă amendă, șoferii primesc și 4 puncte de penalizare, măsură care poate contribui la suspendarea ulterioară a permisului dacă se acumulează suficiente puncte.

Cum pot rămâne şoferii fără permisul de conducere

Legislația prevede sancțiuni suplimentare în situațiile în care folosirea telefonului mobil este însoțită de încălcarea altor reguli de circulație. În aceste cazuri, fapta este încadrată în clasa a II-a de sancțiuni, ceea ce presupune aplicarea a 4–5 puncte-amendă, echivalentul a 810–1.012,5 lei, precum și suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Măsura se aplică atât conducătorilor de autovehicule, cât și celor care conduc tractoare agricole, forestiere sau tramvaie.

Printre abaterile care, combinate cu folosirea telefonului, duc la suspendarea permisului se numără nerespectarea obligației de a permite trecerea tramvaiului pe drumurile cu o singură bandă, circulația necorespunzătoare în intersecțiile unde există linii de tramvai sau ignorarea semnificației indicatorului „ocolire” din zona refugiilor pentru tramvaie.

De asemenea, depășirea coloanelor de vehicule oprite la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată reprezintă contravenții grave. Tot în această categorie intră și nerespectarea semnalelor ori indicațiilor polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

