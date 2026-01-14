Acasă » Știri » Bolile care anulează permisul auto în 2026. Lista afecțiunilor care te lasă pieton

De: Alina Drăgan 14/01/2026 | 19:42
Unele afecțiuni medicale îți pot anula permisul de conducere. În anul 2025, aproape 5.000 de permise auto au fost anulate din motive medicale de Poliție. Numărul este de patru ori mai mare față de cel înregistrat în anul 2024. Iată lista afecțiunilor care te lasă pieton.

Anul trecut, până la finalul lunii septembrie, Poliția a dispus retragerea permisului auto, din motive medicale, în cazul a aproape 5.000 de conducători auto. Aceste măsuri au fost luate față de persoane care sufereau de diverse afecțiuni fizice sau psihice.

„În primele 9 luni din anul 2025, au fost retrase 4.821 de permise de conducere ca urmare a unor cauze medicale, comparativ cu 1.322 de permise de conducere retrase în perioada similară din anul 2024”, au transmis reprezentanții Poliției, potrvit promotor.ro.

Mulți nu știu că unele afecțiuni medicale te pot lăsa fără permis. De exemplu, persoanele care suferă de afecțiuni neuromotorii, precum scleroza multiplă sau boala Parkinson, nu mai pot conduce o mașină. În aceeași categorie intră și demența, problemele de vedere și de auz severe, precum și cele cardiace.

De asemenea, conform legii, șoferii care suferă de epilepsie, vertij, boli de inimă sau diabet își pierd dreptul de a urca la volanul unei mașini. Iar șoferii care au probleme de vedere trebuie să poarte ochelari de vedere sau lentile de corecție pentru a putea conduce un vehicul. Folosirea acestora e obligatorie în timpul condusului, altfel se consideră încălcare a legii.

Mai mult, și afecțiunile psihice sau diverse tulburări mentale pot duce la anularea permisului auto. Șoferii care au probleme cu aparatul respirator își pot pierde și ei dreptul de a conduce. Doar dacă primesc acceptul medicului specialist, pot șofa.

Lista afecțiunilor care te lasă pieton

De asemenea, persoanele care suferă de depresie pot rămâne fără carnet. Majoritatea medicamentelor utilizate în tratarea acestei afecțiuni conțin substanțe cu efect psihoactiv sau psihotrop. Acestea alterează capacitatea șoferului de a reacționa și îi scade atenția, astfel că lege interzice conducerea unei mașini celor care folosesc astfel de tratamente.

Nici persoanele care suferă de diabet zaharat nu pot conduce o mașină. Acestea își pot păstra permisul doar dacă urmează un tratament medicamentos și se angajează să țină sub control hipoglicemia.

De menționat este și faptul că în cazul celor cărora există suspiciuni de sindrom de apnee moderată sau severă este necesară efectuarea unei consultații de specialitate. Iar permisul se poate păstra doar dacă obțin un aviz medical autorizat.

Nici persoanele care au probleme cu auzul și suferă de hipoacuzie profundă bilaterală nu pot conduce vehicule din categoria A sau B, decât dacă acestea dispun de oglinzi mai mari. Legea interzice și persoanelor care au boli cardiovasculare să dețină permis de conducere auto. Totuși, în cazul în care afecțiunea a fost tratată și un medic cardiolog a acordat aviz favorabil, atunci șoferul își poate păstra permisul.

