ITP 2026: Cum poți pica și ce verifică, de fapt, inspectorii

Și în 2026, inspecția tehnică periodică rămâne un test esențial pentru siguranța rutieră, însă mulți șoferi ajung să pice din motive pe care le consideră mărunte sau neimportante. Cei care urmează să meargă la ITP trebuie să fie atenți la câteva detalii cheie pentru a nu avea probleme. Cum poți pica și ce verifică, de fapt, inspectorii?

ITP-ul este verificarea obligatorie prin care se stabilește dacă o mașină este sigură pentru a circula pe drumurile publice. La această inspecție sunt analizate starea tehnică a vehiculului, nivelul emisiilor și corectitudinea elementelor de identificare. Chiar dacă mașina pare că merge bine, asta nu înseamnă că nu poate pica ITP-ul.

Cum poți pica și ce verifică, de fapt, inspectorii

ITP-ul nu e doar o formalitate, ci un filtru care prinde defectele unei mașini. În 2026, respingerea vine rapid atunci când sunt probleme legate de siguranță, emisii sau identificare, dar și din cauza unor aspecte aparent banale, precum luminile sau anvelopele.

De exemplu, în cazul frânelor, inspectorii urmăresc eficiența și echilibrul pe punți. O frână mai salbă, pedala moale, cursa prea lungă sau o mașină care trage într-o parte la frânare sunt motive clare de respingere.

De asemenea, scurgerile de lichid de frână sunt considerate defecte grave, iar diferențele mari între roțile de pe aceeași punte pot însemna „respins”, chiar dacă plăcuțele sau discurile par acceptabile.

În cazul unui ITP, direcția și suspensia sunt alte zone sensibile. Jocurile în capete de bară, pivoți, bucșe uzate, amortizoare care curg sau arcuri rupte sunt verificate atent. Zgomotele puternice la denivelări sau instabilitatea la viteză sunt semne că mașina poate pica ITP-ul.

Iluminarea este capitolul care vine cu cele mai frecvente cauze de respingere. Becurile arse, farurile reglate incorect, stopurile sau semnalizările nefuncționale duc imediat la un verdict negativ. Se verifică inclusiv luminile de ceață și cele de marșarier, iar sistemele LED montate ulterior trebuie să fie conforme.

În ceea ce privește capitolul emisii, un motor cu martor „check engine” aprins, probleme la DPF sau EGR, fum excesiv ori miros puternic pot însemna respingere.

Specialiștii îi sfătuiesc pe șoferi să facă singuri o verificare a tuturor acestor aspecte înainte de ITP. Unele se pot corecta ușor, iar astfel proprietarii evită un verdict negativ.

Taxă înmatriculare mașină 2026. Cât trebuie să plătești dacă îți cumperi un automobil

Radarul fix care a prins peste 60.000 de șoferi în doar 6 luni. Amenzi de aproape 5 milioane de euro