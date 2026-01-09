Greșeala frecventă care îți poate aduce amendă mare. Mulți șoferi nu știu regula

Șoferii sunt obligați să activeze luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă (DRL) pe toate drumurile publice din România, chiar și în timpul zilei, altfel se pot alege cu amenzi serioase. De asemenea, dacă vizibilitatea este redusă, aceștia trebuie să folosească atât luminile de întâlnire, cât și pe cele de ceață din față.

Dacă la mașinile moderne, acestea se aprind automat la pornirea motorului, la vehiculele vechi este necesară activarea manuală.

Cei care nu respectă aceste reguli riscă amenzi cuprinse între 810 și 1.012,5 lei. Conform Codului Rutier, utilizarea luminilor de întâlnire sau a luminilor pentru circulația diurnă (DRL) devine obligatorie pe toată durata deplasării, inclusiv în timpul zilei. Regula aceasta se aplică pe toate drumurile publice – indiferent dacă conducătorul auto se deplasează în interiorul localităților, pe drumuri județene, comunale sau pe autostrăzi.

„În circulația pe toate categoriile de drumuri publice conducătorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă”.

Motocicliștii trebuie să respecte aceeași regulă

Cei care merg cu motocicleta sau cu mopedul au aceeași obligație, altfel riscă sancțiuni. „Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevazută în clasa a II-a de sancțiuni nerespectarea obligației ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulaţia pe drumurile publice”.

De asemenea, dacă proiectoarele de ceață nu se folosesc corespunzător, oamenii legii pot acționa în consecință.

Pe timpul nopții, când șoferul se apropie de un vehicul care vine din sensul opus, acesta este obligat, ca de la o distanță de cel puțin 200 m, să folosească luminile de întâlnire concomitent și să reducă viteza. Când șoferul unui autovehicul sau tractor agricol se apropie de o mașină care circulă în față sa, acesta este obligat să folosească luminile de întâlnire de la o distanță de cel puțin 100 m.

Luminile de întâlnire emit o lumină albă sau galbenă, în funcție de tehnologia utilizată (LED sau becuri tradiționale). Fascicolul este întotdeauna îndreptat spre șosea, ca să nu facăî vâlvă în trafic.

