Pericol în trafic! Acești șoferi pot risca sute de lei și puncte de penalizare dacă folosesc greșit becurile de ceață

Pe timp de iarnă, schimbările bruște de vreme, de la ceață densă la ninsoare umedă sau ploi torențiale, fac din utilizarea corectă a luminilor de ceață un element esențial pentru siguranța în trafic. Deși mulți șoferi sunt tentați să pornească aceste lumini „ca să vadă mai bine”, funcția lor principală nu este de a ilumina șoseaua, ci de a face vehiculul mai vizibil pentru ceilalți participanți la trafic.

Luminile de ceață includ proiectoarele față, care sunt opționale, și stopul de ceață spate, obligatoriu pentru toate mașinile. Comenzile sunt separate de farurile standard tocmai pentru a permite activarea lor doar în situațiile care impun vizibilitate redusă. Utilizarea nejustificată poate provoca orbirea altor șoferi și este tratată de legislație ca o contravenție, cu sancțiuni importante.

Ce amenzi primesc acești șoferi

În mod concret, luminile de ceață trebuie folosite atunci când vizibilitatea scade semnificativ, cum ar fi în condiții de ceață densă, ninsoare puternică sau ploaie torențială. Fasciculul concentrat permite altor participanți la trafic să perceapă mai ușor poziția și mișcarea mașinii. Ele nu transformă noaptea în zi, dar contribuie la prevenirea incidentelor prin creșterea vizibilității. Proiectoarele față funcționează independent de faza scurtă a farurilor, astfel încât șoferul poate avea farurile aprinse corect și poate activa suplimentar luminile de ceață doar atunci când este nevoie.

Un indicator simplu de utilizare corectă este reflexia asupra propriei experiențe: dacă stopul de ceață spate ar fi deranjant pentru șoferul din spate, probabil că intensitatea luminii este prea mare pentru condițiile date. Pe măsură ce vizibilitatea se îmbunătățește, luminile de ceață devin incomode. Stopul spate, mult mai puternic decât farurile obișnuite, poate orbi conducătorii din spatele vehiculului și poate ascunde semnalizările, iar proiectoarele față pot provoca reflexii care scad confortul vizual al celor care vin din sens opus.

În ceea ce privește sancțiunile, legislația este clară. Utilizarea luminilor de ceață în afara condițiilor meteorologice care impun vizibilitate redusă constituie contravenție de clasa a II-a. Amenda tipică variază între 810 și 1.012,5 lei, la care se adaugă trei puncte de penalizare. În schimb, neutilizarea lor atunci când condițiile meteo o cer poate atrage o amendă de până la 405 lei.

