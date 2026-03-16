Cât carburant economisești dacă reduci viteza cu 10 km/h. Viteza ideală pentru consum mic

De: Elisa Tîrgovățu 16/03/2026 | 22:28
Sursa foto: Pixabay

Consumului de carburant al unei mașini nu este influențat doar de tipul motorului sau de stilul de condus, ci și de viteza cu care circulați. Mulți șoferi nu realizează că o reducere chiar mică a vitezei poate duce la economii semnificative de combustibil. O diferență de doar 10 km/h se poate traduce prin mai puține opriri la benzinărie și costuri mai mici pe termen lung.

În principiu, majoritatea autoturismelor au cel mai bun consum atunci când circulă cu o viteză constantă. Pentru numeroase modele de mașini, viteza optimă de condus se situează între 70 și 90 km/h, perioadă în care motorul funcționează eficient, fără a fi suprasolicitat.

La aceste viteze, rezistența aerului rămâne redusă, iar motorul nu trebuie să depună eforturi mari pentru a menține deplasarea. Astfel, contribuie la un consum mai redus de combustibil. Tocmai de aceea, pe drumurile naționale sau pe porțiunile de autostradă unde traficul permite o viteză constantă, consumul poate fi semnificativ mai mic decât în oraș. În schimb, pe măsură ce viteza crește peste 100–110 km/h, consumul începe să crească vizibil.

Pe de altă parte, pe măsură ce viteza crește peste 100–110 km/h, consumul începe să crească vizibil. Principalul motiv este rezistența aerului, care se mărește rapid odată cu viteza. În acest fel, motorul trebuie să producă mai multă energie pentru a împinge mașina înainte. Din această cauză diferența dintre 90 km/h și 130 km/h poate însemna un consum mult mai mare de combustibil, chiar dacă distanța parcursă este aceeași.

Carburant economisit cu 10 km/h

Reducerea vitezei cu doar 10 km/h poate influența semnificativ consumul de carburant. Potrivit specialiștilor în eficiență auto, scăderea vitezei de la 100 km/h la 90 km/h poate aduce o reducere a consumului cu aproximativ 5–10%, în funcție de tipul vehiculului și de condițiile de drum.

În cazul în care o mașină consumă în medie 7 litri la 100 km atunci când circulă cu 100 km/h, aceeași mașină ar putea consuma aproape 6,3 – 6,6 litri la 100 km dacă viteza este redusă la 90 km/h. Pe distanțe lungi, economiile devin și mai evidente.

Pe un traseu de 500 de kilometri, diferența de consum poate ajunge la câțiva litri de carburant. În timp, aceste economii se transformă în sume semnificative, mai ales pentru șoferii care circulă frecvent. Totodată, menținerea unei viteze mai reduse reduce și uzura motorului, a frânelor și a anvelopelor, prelungindu-le durata de viață.

