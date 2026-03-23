Motorina a ajuns la 10 lei în România: cât costă un plin la începutul săptămânii și cât mai cresc prețurile

De: Paul Hangerli 23/03/2026 | 07:20
23 martie vine cu o realitate dură pentru șoferii din România: prețurile la carburanți au crescut accelerat în ultimele săptămâni, iar pragurile psihologice au fost depășite unul câte unul. Benzina a trecut de 9 lei/litru, iar motorina se apropie periculos de 10 lei, într-un context de scumpiri aproape zilnice.

Prețurile în România: creștere generalizată

La nivel național, piața carburantului a intrat într-o zonă de maxim pentru această perioadă. Benzina standard se situează în jurul valorilor de peste 9 lei/litru în multe stații, în timp ce motorina urcă spre 9,8 – 10 lei/litru.

Diferențele între regiuni sunt mici, ceea ce arată o scumpire generalizată, nu una punctuală. Practic, indiferent de oraș, șoferii se confruntă cu același nivel ridicat al prețurilor.

București: noua normalitate la pompă

În Capitală, datele reale din piață confirmă clar schimbarea:

Benzină standard: ~9,13 – 9,26 lei/l
Motorină standard: ~9,82 – 9,97 lei/l

Diferențele între benzinării sunt minime, de doar câțiva bani, ceea ce arată că toate marile rețele au ajuns la același nivel de preț.

Bucureștiul nu mai oferă variante „mai ieftine” semnificativ — piața este aliniată la valori ridicate.

Tendințe: scumpiri accelerate, fără pauză

Evoluția din luna martie arată o creștere constantă, aproape zilnică:

benzina a urcat de la ~7,9 lei la peste 9,1 lei
motorina a crescut de la ~8,2 lei la aproape 10 lei

În doar trei săptămâni, majorările au depășit:

+1,3 lei/l la benzină
+1,7 lei/l la motorină

Ritmul de creștere indică o presiune puternică pe piață, iar lipsa unor corecții sugerează că trendul ar putea continua.

Cât costă un plin în 23 martie

Pentru un rezervor de 50 de litri:

Benzină: ~460 lei
Motorină: ~490 – 500 lei

Comparativ cu începutul lunii, șoferii plătesc cu zeci de lei în plus la fiecare alimentare, iar pragul de 500 de lei pentru un plin devine realitate în cazul motorinei.

Reacția autorităților: măsuri în pregătire

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că situația este deja analizată la nivel guvernamental și că urmează intervenții din partea statului.

„Am avut discuția asta în CSAT în urmă cu 10 zile. Aici și primul ministru, și ministrul de Finanțe, și ministrul Energiei au venit cu diferite scenarii. Între timp au mai avut loc discuții la guvern între Guvern și operatorii pe piața de energie și o să vedeți în zilele următoare, într-o săptămână, estimez eu, un set de măsuri”, a afirmat președintele Nicușor Dan.

Întrebat despre posibile soluții precum plafonarea prețurilor sau limitarea alimentărilor, acesta a adăugat: „O să vedeți măsurile în momentul în care ele vor fi adoptate, dar o să fie o acțiune din partea statului român. Asta pot să vă spun”.

23 martie marchează un moment de referință pentru piața carburanților din România. Benzina a depășit pragul de 9 lei, iar motorina se află la un pas de 10 lei/litru. În lipsa unor intervenții rapide, costurile pentru șoferi riscă să crească în continuare, iar plinul de 500 de lei devine noua normalitate.

