Benzina a trecut de 9 lei în România, iar Guvernul intervine azi pentru a limita scumpirile

De: Paul Hangerli 24/03/2026 | 07:20
Prețurile carburanților au explodat în România, iar ziua de 24 martie aduce noi valori-record în benzinării. Benzina a trecut clar de 9 lei pe litru, iar motorina se apropie periculos de 10 lei, în timp ce șoferii plătesc tot mai mult pentru un plin. În paralel, autoritățile pregătesc măsuri de urgență pentru a tempera criza de pe piața petrolieră.

Prețurile de azi în România

În majoritatea stațiilor din țară, prețurile au crescut accelerat în ultimele zile, iar nivelurile actuale confirmă tendința de scumpire puternică.

Benzina standard se vinde în intervalul 9,10 – 9,30 lei/l, în timp ce motorina standard ajunge la 9,80 – 9,99 lei/l. Pentru carburanții premium, pragul de 10 lei a fost deja depășit în unele stații.

România intră astfel într-o nouă etapă a scumpirilor, în care pragurile psihologice sunt depășite unul după altul.

București și marile orașe

În Capitală, șoferii plătesc printre cele mai mari prețuri din țară.

Benzina standard variază între 9,12 și 9,26 lei/l, iar motorina între 9,81 și 9,99 lei/l. La carburanții premium, motorina urcă până la 10,50 lei/l.

Situația este similară în marile orașe:

La Cluj-Napoca, benzina ajunge la aproximativ 9,12 – 9,19 lei/l, iar motorina la 9,82 – 9,99 lei/l.

La Timișoara, valorile sunt apropiate, cu benzina între 9,10 și 9,26 lei/l și motorina aproape de 10 lei.

În Iași, benzina coboară ușor spre 9,09 lei/l, însă motorina rămâne la 9,80 – 9,99 lei/l.

La Constanța, prețurile sunt în același interval, cu benzina peste 9,10 lei/l și motorina aproape de 10 lei.

Diferențele între orașe sunt minime, semn că scumpirile sunt generalizate la nivel național.

Tendințe: scumpiri accelerate și presiune pe piață

Evoluția din martie arată un ritm accelerat al scumpirilor, cu majorări succesive în doar câteva săptămâni.

Motorina crește mai rapid decât benzina, iar piața este influențată de prețul ridicat al petrolului și de tensiunile internaționale.

În doar o lună, prețurile au urcat cu zeci de bani pe litru, iar specialiștii avertizează că presiunea ar putea continua. Scenariile privind depășirea constantă a pragului de 10 lei/l nu mai par deloc îndepărtate.

Cât costă un plin în 2026

Pentru șoferi, impactul este direct și vizibil.

Un plin de 50 de litri costă acum aproximativ 460 de lei pentru benzină și între 490 și 500 de lei pentru motorină.

Comparativ cu începutul anului, diferențele sunt semnificative, iar costurile de utilizare a mașinii cresc constant.

Guvernul intervine: măsuri de criză pe piața petrolieră

Pe fondul scumpirilor, autoritățile pregătesc intervenții directe.

Guvernul urmează să adopte astăzi o ordonanță de urgență prin care va declara situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Măsurile vor fi aplicate pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Printre deciziile analizate se numără limitarea adaosului comercial pentru benzină și motorină pe întreg lanțul economic, dar și controlul exporturilor, care ar putea fi realizate doar cu acordul autorităților.

Aceste măsuri vin într-un moment tensionat, după adoptarea târzie a bugetului și negocieri dificile în coaliție.

CITEȘTE ȘI:  Decizie rară luată de Guvern din cauza carburanților. Ce se întâmplă cu prețurile la pompă

Câți bani au ajuns vedetele din România să scoată din buzunar pentru un plin în 2026: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”

Iți recomandăm
Patru zodii au noroc total în aprilie. Banii, iubirea și succesul vin din toate direcțiile
Știri
Patru zodii au noroc total în aprilie. Banii, iubirea și succesul vin din toate direcțiile
Florin Prunea, dat afară de la Desafio. Pro TV a încercat să-și „fenteze” propriul regulament, dar degeaba
Știri
Florin Prunea, dat afară de la Desafio. Pro TV a încercat să-și „fenteze” propriul regulament, dar degeaba
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul...
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Gandul.ro
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei. Cu cât se limitează adaosul și pentru cât timp
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei....
Parteneri
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în adolescență arăta așa. Puțini și-au dat seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Încă un serviciu de streaming video se închide
go4it.ro
Încă un serviciu de streaming video se închide
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Gandul.ro
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
