Benzina a trecut de 9 lei în România, iar Guvernul intervine azi pentru a limita scumpirile

Prețurile carburanților au explodat în România, iar ziua de 24 martie aduce noi valori-record în benzinării. Benzina a trecut clar de 9 lei pe litru, iar motorina se apropie periculos de 10 lei, în timp ce șoferii plătesc tot mai mult pentru un plin. În paralel, autoritățile pregătesc măsuri de urgență pentru a tempera criza de pe piața petrolieră.

Prețurile de azi în România

În majoritatea stațiilor din țară, prețurile au crescut accelerat în ultimele zile, iar nivelurile actuale confirmă tendința de scumpire puternică.

Benzina standard se vinde în intervalul 9,10 – 9,30 lei/l, în timp ce motorina standard ajunge la 9,80 – 9,99 lei/l. Pentru carburanții premium, pragul de 10 lei a fost deja depășit în unele stații.

România intră astfel într-o nouă etapă a scumpirilor, în care pragurile psihologice sunt depășite unul după altul.

București și marile orașe

În Capitală, șoferii plătesc printre cele mai mari prețuri din țară.

Benzina standard variază între 9,12 și 9,26 lei/l, iar motorina între 9,81 și 9,99 lei/l. La carburanții premium, motorina urcă până la 10,50 lei/l.

Situația este similară în marile orașe:

La Cluj-Napoca, benzina ajunge la aproximativ 9,12 – 9,19 lei/l, iar motorina la 9,82 – 9,99 lei/l.

La Timișoara, valorile sunt apropiate, cu benzina între 9,10 și 9,26 lei/l și motorina aproape de 10 lei.

În Iași, benzina coboară ușor spre 9,09 lei/l, însă motorina rămâne la 9,80 – 9,99 lei/l.

La Constanța, prețurile sunt în același interval, cu benzina peste 9,10 lei/l și motorina aproape de 10 lei.

Diferențele între orașe sunt minime, semn că scumpirile sunt generalizate la nivel național.

Tendințe: scumpiri accelerate și presiune pe piață

Evoluția din martie arată un ritm accelerat al scumpirilor, cu majorări succesive în doar câteva săptămâni.

Motorina crește mai rapid decât benzina, iar piața este influențată de prețul ridicat al petrolului și de tensiunile internaționale.

În doar o lună, prețurile au urcat cu zeci de bani pe litru, iar specialiștii avertizează că presiunea ar putea continua. Scenariile privind depășirea constantă a pragului de 10 lei/l nu mai par deloc îndepărtate.

Cât costă un plin în 2026

Pentru șoferi, impactul este direct și vizibil.

Un plin de 50 de litri costă acum aproximativ 460 de lei pentru benzină și între 490 și 500 de lei pentru motorină.

Comparativ cu începutul anului, diferențele sunt semnificative, iar costurile de utilizare a mașinii cresc constant.

Guvernul intervine: măsuri de criză pe piața petrolieră

Pe fondul scumpirilor, autoritățile pregătesc intervenții directe.

Guvernul urmează să adopte astăzi o ordonanță de urgență prin care va declara situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Măsurile vor fi aplicate pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Printre deciziile analizate se numără limitarea adaosului comercial pentru benzină și motorină pe întreg lanțul economic, dar și controlul exporturilor, care ar putea fi realizate doar cu acordul autorităților.

Aceste măsuri vin într-un moment tensionat, după adoptarea târzie a bugetului și negocieri dificile în coaliție.

